Szerdán este az angol Ligakupa elődöntőjének első felvonása igazi londoni rangadót hozott. A Chelsea fogadta az Arsenalt és 3-2-re kikapott az első mérkőzésen, de lesz még egy visszavágó az Ágyúsok otthonában.

Az Origón is beszámoltunk korábban arról, hogy még egy hét sem telt el az új év első hónapjából, de máris új vezetőedzőt köszönthettek a Premier League-ben. A bajnokságban a Bajnokok Ligája helyek egyikéért küzdő Chelsea élére Liam Roseniort nevezték ki. Nos, alaposan bekezdett a szakember, ugyanis jöhetett január 14-én az Arsenal elleni Ligakupa elődöntő első felvonása, hazai pályán.

Az Arsenal a hetedik percben egy szöglet után talált be a Chelsea-nek
Az Arsenal a hetedik percben egy szöglet után talált be a Chelsea-nek
Fotó: BEN STANSALL / AFP

Az Arsenal hamar betalált a Chelsea csapatának

Elég hamar megtört a jég a meccsen, egy szögletet követően az Arsenal Ben White jóvoltából 1-0-ás előnybe került a hetedik percben. Ebben az idényben az Ágyúsok rendkívül hatékonyak a rögzített helyzetekből, ezt most a bajnokság mellett a Ligakupában is bebizonyították (az Arsenal első félidőben szerzett gólja ITT nézető vissza). Az első 45 perc nem hozott több gólt, a Chelsea-nél volt többet a labda, de ezzel együtt is szűk, egy gólos hátránnyal mehettek el a kékek a szünetre.

A fordulás után három percet követően egy szép akció és a Chelsea kapusának nagy hibája végén Gyökeres talált be és 2-0-ra növelte az Arsenal előnyét a mérkőzésen (ITT lehet megnézni). Sok ideig nem örülhettek a vendég szurkolók, az 57. percben a hazaiak végig vittek egy támadást és Garnacho révén szépítettek 2-1-re (ITT lehet mindezt megnézni). Felgyorsultak az események ebben a félidőben, még mindig nem volt vége a tűzijátéknak, a 71. perc elején Zubimendi cikázott szépen a tizenhatoson belül és vágta be az Arsenal harmadik gólját (ITT lehet megnézni).

A 83.percben egy Chelsea-szögletet követően ismét Garnacho játszotta a főszerepet, gyönyörűen eltalált lövésével 3-2-re zárkózott a hajrára a hazai együttes (ITT lehet mindezt megtekinteni). A rendes játékidőn felül legalább öt perc hosszabbítást jelzett a bíró, de a lefújásig már nem változott az eredmény ezen az igazi angol rangadón.

 

