Az Origón is beszámoltunk korábban arról, hogy még egy hét sem telt el az új év első hónapjából, de máris új vezetőedzőt köszönthettek a Premier League-ben. A bajnokságban a Bajnokok Ligája helyek egyikéért küzdő Chelsea élére Liam Roseniort nevezték ki. Nos, alaposan bekezdett a szakember, ugyanis jöhetett január 14-én az Arsenal elleni Ligakupa elődöntő első felvonása, hazai pályán.

Az Arsenal a hetedik percben egy szöglet után talált be a Chelsea-nek

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Az Arsenal hamar betalált a Chelsea csapatának

Elég hamar megtört a jég a meccsen, egy szögletet követően az Arsenal Ben White jóvoltából 1-0-ás előnybe került a hetedik percben. Ebben az idényben az Ágyúsok rendkívül hatékonyak a rögzített helyzetekből, ezt most a bajnokság mellett a Ligakupában is bebizonyították (az Arsenal első félidőben szerzett gólja ITT nézető vissza). Az első 45 perc nem hozott több gólt, a Chelsea-nél volt többet a labda, de ezzel együtt is szűk, egy gólos hátránnyal mehettek el a kékek a szünetre.

A fordulás után három percet követően egy szép akció és a Chelsea kapusának nagy hibája végén Gyökeres talált be és 2-0-ra növelte az Arsenal előnyét a mérkőzésen (ITT lehet megnézni). Sok ideig nem örülhettek a vendég szurkolók, az 57. percben a hazaiak végig vittek egy támadást és Garnacho révén szépítettek 2-1-re (ITT lehet mindezt megnézni). Felgyorsultak az események ebben a félidőben, még mindig nem volt vége a tűzijátéknak, a 71. perc elején Zubimendi cikázott szépen a tizenhatoson belül és vágta be az Arsenal harmadik gólját (ITT lehet megnézni).

A 83.percben egy Chelsea-szögletet követően ismét Garnacho játszotta a főszerepet, gyönyörűen eltalált lövésével 3-2-re zárkózott a hajrára a hazai együttes (ITT lehet mindezt megtekinteni). A rendes játékidőn felül legalább öt perc hosszabbítást jelzett a bíró, de a lefújásig már nem változott az eredmény ezen az igazi angol rangadón.