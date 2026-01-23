Az Arsenal bal lábas támadó középpályása 2022 szeptemberében robbant be a köztudatba, amikor csereként bemutatkozott a Brentford elleni bajnoki mérkőzésen. Ezzel mindössze 15 évesen és 181 naposan a Premier League történetének legfiatalabb debütáló játékosa lett, valamint az Arsenal történetének legfiatalabb pályára lépő játékosa minden sorozatot figyelembe véve.

Ethan Nwaneri az idei szezonban kevés lehetőséget kapott az Arsenalban

Fotó: Adrian Dennis/AFP

A 18 éves középpályás számára az előző szezon jelentette az áttörést az Arsenalnál, amikor 37 mérkőzésen lépett pályára Mikel Arteta csapatában, az idényt pedig kilenc góllal és egy gólpasszal zárta.

​Az Arsenal kölcsönadta a csodagyereket

Az U21-es Európa-bajnok játékos az idei szezonban azonban csak 12 mérkőzésen kapott lehetőséget, akkor is többnyire csak csereként, így a fejlődése érdekében kölcsönben a francia Olympique Marseille csapatához kerül kölcsönbe.

A tehetséges fiatal játékosainknak játékpercekre van szükségük, Ethan viszont nem kapott eleget. Az utolsó dolog, amit szeretnénk, hogy megtörjük a fejlődését, mert óriási tehetség, és számára a futball az életet jelenti – ebben él, ebben lélegzik”

– nyilatkozta Mikel Arteta, az Arsenal edzője.

„Ki kellett választanunk a megfelelő helyet, a lehetőségeket mérlegelve pedig figyelembe vettük a Marseille-nél szerzett tapasztalatainkat is, valamint azt, hogy Roberto De Zerbi ott dolgozik. Ő kivételesen jól fejleszti a fiatal tehetségeket, nagyon bátor edző a játékfelfogását tekintve, és komoly múltja van a fiatal játékosok beépítésében. Úgy gondolom, hogy ez illeszkedik ahhoz a játékstílushoz és azokhoz a tulajdonságokhoz, amelyeket Ethan esetében látni szeretnénk. Ez egy nagyszerű tapasztalat lesz számára” – folytatta a baszk szakember, aki hangsúlyozta, hogy azért is esett Marseille-re a választás, mert William Saliba, az Arsenal középső védője is remek kölcsönszezont töltött a francia csapatnál, mielőtt alapember lett az észak-londoni együttesnél.

Mikel Arteta csapata szárnyal a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában is

Fotó: Ben Stansall/AFP

Arteta a játékospályafutása során kétszer is futballozott kölcsönben, és úgy véli, ezek az időszakok sokat segítettek abban, hogy kibontakoztathassa tehetségét.