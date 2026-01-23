Live
Súlyos fejlemények láttak napvilágot az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán – részletek

Botrány a Jákli Mónika-ügyben: Rohadj meg, f*szkalap

A Premier League-ben szereplő Arsenal a hivatalos honlapján tudatta, hogy a 18 éves Ethan Nwaneri a szezon végéig a francia Olympique Marseille csapatánál futballozik majd kölcsönben. Az U21-es Európa-bajnok játékos azért távozik az Arsenaltól, mert az idei szezonban nem kapott elég játéklehetőséget.

Az Arsenal bal lábas támadó középpályása 2022 szeptemberében robbant be a köztudatba, amikor csereként bemutatkozott a Brentford elleni bajnoki mérkőzésen. Ezzel mindössze 15 évesen és 181 naposan a Premier League történetének legfiatalabb debütáló játékosa lett, valamint az Arsenal történetének legfiatalabb pályára lépő játékosa minden sorozatot figyelembe véve. 

Ethan Nwaneri az idei szezonban kevés lehetőséget kapott az Arsenalban
Fotó: Adrian Dennis/AFP

A 18 éves középpályás számára az előző szezon jelentette az áttörést az Arsenalnál, amikor 37 mérkőzésen lépett pályára Mikel Arteta csapatában, az idényt pedig kilenc góllal és egy gólpasszal zárta

​Az Arsenal kölcsönadta a csodagyereket

Az U21-es Európa-bajnok játékos az idei szezonban azonban csak 12 mérkőzésen kapott lehetőséget, akkor is többnyire csak csereként, így a fejlődése érdekében kölcsönben a francia Olympique Marseille csapatához kerül kölcsönbe.

A tehetséges fiatal játékosainknak játékpercekre van szükségük, Ethan viszont nem kapott eleget. Az utolsó dolog, amit szeretnénk, hogy megtörjük a fejlődését, mert óriási tehetség, és számára a futball az életet jelenti – ebben él, ebben lélegzik” 

nyilatkozta Mikel Arteta, az Arsenal edzője. 

„Ki kellett választanunk a megfelelő helyet, a lehetőségeket mérlegelve pedig figyelembe vettük a Marseille-nél szerzett tapasztalatainkat is, valamint azt, hogy Roberto De Zerbi ott dolgozik. Ő kivételesen jól fejleszti a fiatal tehetségeket, nagyon bátor edző a játékfelfogását tekintve, és komoly múltja van a fiatal játékosok beépítésében. Úgy gondolom, hogy ez illeszkedik ahhoz a játékstílushoz és azokhoz a tulajdonságokhoz, amelyeket Ethan esetében látni szeretnénk. Ez egy nagyszerű tapasztalat lesz számára” – folytatta a baszk szakember, aki hangsúlyozta, hogy azért is esett Marseille-re a választás, mert William Saliba, az Arsenal középső védője is remek kölcsönszezont töltött a francia csapatnál, mielőtt alapember lett az észak-londoni együttesnél.

Arsenal's Spanish manager Mikel Arteta (L) celebrates with Arsenal's English midfielder #41 Declan Rice
Mikel Arteta csapata szárnyal a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában is
Fotó: Ben Stansall/AFP

Arteta a játékospályafutása során kétszer is futballozott kölcsönben, és úgy véli, ezek az időszakok sokat segítettek abban, hogy kibontakoztathassa tehetségét.

„Nemcsak én, hanem sok játékos kerül ilyen helyzetbe, és pontosan értem, mit érez ilyenkor az ember. Amikor szóba kerül a lehetőség és azok a klubok, amelyek érdeklődnek irántad, az első érzés az izgatottság. Játszani akarsz, beszélsz az edzővel, aki nagyon számít rád, és azt mondja, hogy hétvégén játszol, sok meccsen kezdesz majd – ez mind nagyon jól hangzik” – vélekedett az Arsenal edzője. 

„De aztán egy nap eljön a pillanat, amikor azt mondják: 

Rendben, pakold össze a cuccaidat, itt a repülőjegy, Marseille-be kell utaznod. Ez pedig félelmet, bizonytalanságot jelent, kilépést egy olyan közegből, amely eddig nagyon kényelmes volt számára, a családja közelében. Végül azonban az a lényeg, hogy be kell dobni őt a mély vízbe, egy elképesztő futballkultúrába, hangulatba és klubhoz, és ez teszi majd őt igazán kiváló játékossá” 

– tette hozzá Mikel Arteta, aki a Barcelona játékosként 2001 és 2002 között másfél évet töltött kölcsönben a Paris Saint-Germain együttesénél. 

