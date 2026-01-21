A listavezető Arsenal továbbra is százszázalékos teljesítménnyel vezeti Bajnokok Ligája alapszakaszának főtábláját, miután kedd este a tavalyi döntős Internazionale otthonában nyert 3-1-re. Mikel Arteta csapata a brazil Gabriel Jesus góljával szerzett vezetést a 10. percben, amire az olaszoktól még gyorsan jött a válasz Petar Sucic révén. A londoni együttes viszont még az első félidőben visszavette a vezetést a duplázó Jesus góljával, majd a hajrában a magyar felmenőkkel rendelkező svéd csatár, Viktor Gyökeres állította be a végeredményt.
Klubrekordot állított fel az Arsenal
Az összes európai kupasorozatot figyelembe véve a milánói sikerével
az Arsenal története során először tudott zsinórban hét mérkőzést nyerni. Az angol csapatok közül csak a Manchester Citynek (10 meccs) van ennél hosszabb győzelmi sorozata.
A Premier League listavezetője eddig az Athletic Bilbaót, az Olympiakoszt, az Atlético Madridot, a Slavia Prahát, a Bayern Münchent, a Club Bruggét és az Intert győzte le. A mezőnyben egyedüliként hibátlan Ágyúsok immár 20-2-es gólkülönbséggel vezetik a tabellát – csupán a címvédő PSG tudott ennyiszer betalálni az ellenfeleknek, azonban messze a londoniak kapták a legkevesebb gólt.
Meghatódott az Arsenal hőse
Gabriel Jesus sok honfitársához hasonlóan nagyon mélyről indult. A Sao Paoló-i nyomornegyed után 2015-ben került a Palmeirashoz, ahol gyorsan felhívta magára az európai topcsapatok figyelmét. 2017-ben megvásárolta a Manchester City, amellyel többek között négyszer nyerte meg az angol bajnokságot. Az Arsenalnál már a negyedik szezonját tölti, ám a brazil válogatott támadót sorozatos sérülések hátráltatták. Decemberben tért vissza, miután súlyos térdsérülése miatt közel egy évet ki kellett hagynia. Azóta jobbára csereként kapott lehetőséget, de az Inter ellen Mikel Arteta a brazilt nevezte ki a kezdőbe Viktor Gyökeres helyett.
Ez egy álom. Mindig is arról álmodtam, hogy focista leszek. Gyerekként sokat néztem a Serie A-t, szóval rengeteget jelent az, hogy itt lehetek és sikerült gólt szereznem ebben a stadionban. Könnyek szöktek a szemembe, mert mindig is erről álmodtam.
Mindig okkal történnek a dolgok, legyen az jó, vagy rossz. Ezt megtanultam a tizenegyes hónapos kényszerpihenőm alatt” – mondta Jesus, aki tízmeccses góltalanságának vetett véget a Bl-ben – legutóbb 2023. november 29-én talált be a Lens elleni 6-0-s győzelem során.
Az Ágyúsok szurkolói a közösségi oldalakon Mikel Artetének üzenve a kezdőbe követelték Jesust, a nyáron szerződtetett Viktor Gyökeres helyett. A svéd csatár csereként beállva betalált a San Sióban, de a legutóbbi 13 meccsét tekintve így is csupán kétszer volt eredményes. Jesus a meccs után rendkívül sportszerűen beszélt csapattársáról.
„Mindenki kezdő akar lenni. Tisztelettudó srác vagyok. Már nem vagyok gyerek, 28 éves vagyok, szóval értem, hogy működik a foci. Őszintén örülök annak, hogy Vik beállt és gólt tudott lőni” – mondta a brazil, aki az 53. BL-meccsén a 26. gólját szerezte, csupán Neymar (44) és Jardel (45) érte el nála többet ennyi fellépés alatt.
Ez volt egyébként az első alkalom, hogy Gyökeres és Jesus ugyanazon a mérkőzésen eredményes tudott lenni. Mikel Arteta, az Arsenal vezetőedzője úgy érzi, jót tesz a csapatnak a játékosok közötti versengés.
„Nagyon hiányzott már nekünk Gabi. Azt hiszem, ez a két gól jót tesz az önbizalmának és a csapaténak is, mert most már még versenyképesebbek vagyunk ezen a poszton is. És az a tény, hogy a játékosok ezen a szinten vannak, mármint Viktor beáll és gólt szerez, nos ez csak még jobbá teszi az egész csapatot” – mondta Mikel Arteta.
A kieséses szakaszba már biztos továbbjutott Arsenal legközelebb jövő szerdán lép pályára, akkor a még nyeretlen és utolsó helyen álló kazah Kairattal csap össze a zárófordulójában, vagyis Mikel Arteta együttesének minden esélye megvan rá, hogy hibátlan mérleggel zárja a alapszakaszat.
- Kapcsolódó cikkek:
Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!