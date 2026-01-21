A listavezető Arsenal továbbra is százszázalékos teljesítménnyel vezeti Bajnokok Ligája alapszakaszának főtábláját, miután kedd este a tavalyi döntős Internazionale otthonában nyert 3-1-re. Mikel Arteta csapata a brazil Gabriel Jesus góljával szerzett vezetést a 10. percben, amire az olaszoktól még gyorsan jött a válasz Petar Sucic révén. A londoni együttes viszont még az első félidőben visszavette a vezetést a duplázó Jesus góljával, majd a hajrában a magyar felmenőkkel rendelkező svéd csatár, Viktor Gyökeres állította be a végeredményt.

Az Arsenal támadója, Gabriel Jesus hosszú idő után talált be újra a Bajnokok Ligájában

Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

Klubrekordot állított fel az Arsenal

Az összes európai kupasorozatot figyelembe véve a milánói sikerével

az Arsenal története során először tudott zsinórban hét mérkőzést nyerni. Az angol csapatok közül csak a Manchester Citynek (10 meccs) van ennél hosszabb győzelmi sorozata.

A Premier League listavezetője eddig az Athletic Bilbaót, az Olympiakoszt, az Atlético Madridot, a Slavia Prahát, a Bayern Münchent, a Club Bruggét és az Intert győzte le. A mezőnyben egyedüliként hibátlan Ágyúsok immár 20-2-es gólkülönbséggel vezetik a tabellát – csupán a címvédő PSG tudott ennyiszer betalálni az ellenfeleknek, azonban messze a londoniak kapták a legkevesebb gólt.

Meghatódott az Arsenal hőse

Gabriel Jesus sok honfitársához hasonlóan nagyon mélyről indult. A Sao Paoló-i nyomornegyed után 2015-ben került a Palmeirashoz, ahol gyorsan felhívta magára az európai topcsapatok figyelmét. 2017-ben megvásárolta a Manchester City, amellyel többek között négyszer nyerte meg az angol bajnokságot. Az Arsenalnál már a negyedik szezonját tölti, ám a brazil válogatott támadót sorozatos sérülések hátráltatták. Decemberben tért vissza, miután súlyos térdsérülése miatt közel egy évet ki kellett hagynia. Azóta jobbára csereként kapott lehetőséget, de az Inter ellen Mikel Arteta a brazilt nevezte ki a kezdőbe Viktor Gyökeres helyett.

Ez egy álom. Mindig is arról álmodtam, hogy focista leszek. Gyerekként sokat néztem a Serie A-t, szóval rengeteget jelent az, hogy itt lehetek és sikerült gólt szereznem ebben a stadionban. Könnyek szöktek a szemembe, mert mindig is erről álmodtam.

Mindig okkal történnek a dolgok, legyen az jó, vagy rossz. Ezt megtanultam a tizenegyes hónapos kényszerpihenőm alatt” – mondta Jesus, aki tízmeccses góltalanságának vetett véget a Bl-ben – legutóbb 2023. november 29-én talált be a Lens elleni 6-0-s győzelem során.