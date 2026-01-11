Live
Az angol labdarúgó FA-kupa 3. fordulójában a rekordbajnok Arsenal 4-1-re legyőzte a másodosztályban szereplő Portsmouth csapatát a Fratton Parkban. A találkozó hőse az Arsenal támadója, a brazil Gabriel Martinelli volt, aki mesterhármassal vette ki a részét a sikerből.

A 14-szeres FA-kupa-győztes, a Premier League-ben listavezető Arsenal a másodosztály 21. helyén álló Portsmouth csapatához látogatott. Mikel Arteta együttesének papíron kötelező volt a győzelem, azonban az észak-londoni csapatnak az utóbbi években nem volt szerencséje minden idők legrégebbi kupasorozatában. 

Az Arsenal legutóbb Pierre-Emerick Aubameyang vezérletével nyert FA-kupát
Fotó: Catherine Ivill/POOL/AFP

A baszk szakember 2019 decemberében lett az Arsenal edzője, a 2019/20-es szezon végén pedig FA-kupa-győzelmet ünnepelhetett csapatával. 

Az Arsenal borzalmasan kezdett

Az Ágyúsok azóta borzalmasan szerepelnek az FA-kupában, a legutóbbi öt szezonban egyszer sem jutottak tovább a negyedik körnél. Az Arsenal edzője a Portsmouth elleni meccset rotálásra használta fel, a legfontosabb játékosait egytől egyig pihentette, persze a kezdőben így is olyan sztárok futballoztak mint a nyáron 60 millió fontért igazolt Eberechi Eze, vagy a brazil válogatott Gabriel Jesus

A találkozó rémálomszerűen indult az Ágyúsok számára. A harmadik percben Conor Chaplin 14 méteres lövését Kepa Arrizabalaga vetődve hárította, azonban a kipattanóra Colby Bishop érkezett a leggyorsabban, aki közelről a bal felsőbe belsőzött (1-0). 

Portsmouth's English striker #09 Colby Bishop scores the opening goal past Arsenal's Spanish goalkeeper #13 Kepa Arrizabalaga during the English FA Cup third round football match between Portsmouth and Arsenal at Fratton Park in Portsmouth, southern England on January 11, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A másodosztályban szereplő Portsmouth remekül kezdte a meccset
Fotó: Glyn Kirk/AFP

Sokáig azonban nem örülhetett a vendégcsapat, ugyanis a nyolcadik percben egy pontrúgás után a dán Christian Norgaard kotorta a kapuba a labdát közvetlen közelről (1-1). 

A folytatásban bátran futballozott a másodosztályú csapata, voltak is helyzetei, de nem tudta újra megszerezni a vezetést. Az Arsenal ellenben a 25. percben fordítani tudott egy újabb pontrúgás után. Az angol válogatott Noni Madueke jobb oldali szögeltére Gabriell Martinelli robbant be a rövid oldalon, és három méterről védhetetlen gólt csúsztatott (1-2). 

Az Arsenal gyors fordította a Portsmouth otthonában 
Fotó: Glyn Kirk/AFP

Ezt követően az Arsenal több nagy helyzetet is kialakított, a 42. percben pedig nagy lépést tehetett volna a győzelem felé. Madueke verte meg egy az egyben Zak Swansont, a Portsmouth játékosa pedig akasztotta az Arsenal támadóját, így tizenegyest kapott a vendégcsapat. A labdát a sértett vette magához, aki rendkívül flegmán állt a labda mögé, és a kapu mellé lőtt

Triplázott a liverpooli közellenség

A második félidőben a Portsmouth lerohanta az Arsenlt, azonban a egyenlíteni nem tudott a másodosztályú gárda, az észak-londoni csapat pedig eldöntötte a meccset az 51. percben. Egy kontratámadás végén a jobb oldalon elfutó Gabriel Jesus rúgta be középre a labdát, a hosszún érkező Martinelli pedig becsúszva az üres kapuba sodorta azt (1-3). 

Arsenal's Brazilian midfielder #11 Gabriel Martinelli (2R) celebrates scoring the team's third goal during the English FA Cup third round football match between Portsmouth and Arsenal at Fratton Park in Portsmouth, southern England on January 11, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A brazil válogatott Gabriel Martinelli remek meccset játszott
Fotó: Glyn Kirk/AFP

A folytatásban kontrollálta a meccset az Arsenal, a szurkolók pedig annak is örülhettek, hogy az augusztus térdsérülése után csereként visszatérhetett a csapatba a német Kai Havertz is. Ráadásul a gólok sorának sem volt vége, ugyanis a 72. percben Madueke jobb oldali szöglete után Martinelli újabb gólt fejelt a rövid oldalról (1-4), így a brazil válogatott támadó mesterhármasig jutott. 

A 24 éves brazil támadó mögött rendkívül érzelemdús hét van. A csütörtöki Liverpool elleni rangadó után közellenség lett, miután a súlyos sérülést szenvedő Conor Bradley-ről azt feltételezte, hogy csak szimulál, ezért megpróbálta kitolni a földön fekvő északír játékost az oldalvonalon kívülre. Az eset után Martinelli elnézést kért Bradley-től, valamint a Liverpool és az Arsenal edzője is védelmébe vette a brazil játékost, a közösségi médiában azonban azóta is záporoznak rá a sértések. 

Az utolsó húsz percben az Arsenal több gólt is szerezhetett volna, de rendre elpuskázta a lehetőségeit. Mikel Arteta csapata azonban így is magabiztos győzelmet aratott és bejutott a legjobb 32 közé. 

