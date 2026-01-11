A 14-szeres FA-kupa-győztes, a Premier League-ben listavezető Arsenal a másodosztály 21. helyén álló Portsmouth csapatához látogatott. Mikel Arteta együttesének papíron kötelező volt a győzelem, azonban az észak-londoni csapatnak az utóbbi években nem volt szerencséje minden idők legrégebbi kupasorozatában.

Az Arsenal legutóbb Pierre-Emerick Aubameyang vezérletével nyert FA-kupát

Fotó: Catherine Ivill/POOL/AFP

A baszk szakember 2019 decemberében lett az Arsenal edzője, a 2019/20-es szezon végén pedig FA-kupa-győzelmet ünnepelhetett csapatával.

Az Arsenal borzalmasan kezdett

Az Ágyúsok azóta borzalmasan szerepelnek az FA-kupában, a legutóbbi öt szezonban egyszer sem jutottak tovább a negyedik körnél. Az Arsenal edzője a Portsmouth elleni meccset rotálásra használta fel, a legfontosabb játékosait egytől egyig pihentette, persze a kezdőben így is olyan sztárok futballoztak mint a nyáron 60 millió fontért igazolt Eberechi Eze, vagy a brazil válogatott Gabriel Jesus.

A találkozó rémálomszerűen indult az Ágyúsok számára. A harmadik percben Conor Chaplin 14 méteres lövését Kepa Arrizabalaga vetődve hárította, azonban a kipattanóra Colby Bishop érkezett a leggyorsabban, aki közelről a bal felsőbe belsőzött (1-0).

A másodosztályban szereplő Portsmouth remekül kezdte a meccset

Fotó: Glyn Kirk/AFP

Sokáig azonban nem örülhetett a vendégcsapat, ugyanis a nyolcadik percben egy pontrúgás után a dán Christian Norgaard kotorta a kapuba a labdát közvetlen közelről (1-1).

A folytatásban bátran futballozott a másodosztályú csapata, voltak is helyzetei, de nem tudta újra megszerezni a vezetést. Az Arsenal ellenben a 25. percben fordítani tudott egy újabb pontrúgás után. Az angol válogatott Noni Madueke jobb oldali szögeltére Gabriell Martinelli robbant be a rövid oldalon, és három méterről védhetetlen gólt csúsztatott (1-2).

Az Arsenal gyors fordította a Portsmouth otthonában

Fotó: Glyn Kirk/AFP

Ezt követően az Arsenal több nagy helyzetet is kialakított, a 42. percben pedig nagy lépést tehetett volna a győzelem felé. Madueke verte meg egy az egyben Zak Swansont, a Portsmouth játékosa pedig akasztotta az Arsenal támadóját, így tizenegyest kapott a vendégcsapat. A labdát a sértett vette magához, aki rendkívül flegmán állt a labda mögé, és a kapu mellé lőtt.