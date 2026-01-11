A 14-szeres FA-kupa-győztes, a Premier League-ben listavezető Arsenal a másodosztály 21. helyén álló Portsmouth csapatához látogatott. Mikel Arteta együttesének papíron kötelező volt a győzelem, azonban az észak-londoni csapatnak az utóbbi években nem volt szerencséje minden idők legrégebbi kupasorozatában.
A baszk szakember 2019 decemberében lett az Arsenal edzője, a 2019/20-es szezon végén pedig FA-kupa-győzelmet ünnepelhetett csapatával.
Az Arsenal borzalmasan kezdett
Az Ágyúsok azóta borzalmasan szerepelnek az FA-kupában, a legutóbbi öt szezonban egyszer sem jutottak tovább a negyedik körnél. Az Arsenal edzője a Portsmouth elleni meccset rotálásra használta fel, a legfontosabb játékosait egytől egyig pihentette, persze a kezdőben így is olyan sztárok futballoztak mint a nyáron 60 millió fontért igazolt Eberechi Eze, vagy a brazil válogatott Gabriel Jesus.
A találkozó rémálomszerűen indult az Ágyúsok számára. A harmadik percben Conor Chaplin 14 méteres lövését Kepa Arrizabalaga vetődve hárította, azonban a kipattanóra Colby Bishop érkezett a leggyorsabban, aki közelről a bal felsőbe belsőzött (1-0).
Sokáig azonban nem örülhetett a vendégcsapat, ugyanis a nyolcadik percben egy pontrúgás után a dán Christian Norgaard kotorta a kapuba a labdát közvetlen közelről (1-1).
A folytatásban bátran futballozott a másodosztályú csapata, voltak is helyzetei, de nem tudta újra megszerezni a vezetést. Az Arsenal ellenben a 25. percben fordítani tudott egy újabb pontrúgás után. Az angol válogatott Noni Madueke jobb oldali szögeltére Gabriell Martinelli robbant be a rövid oldalon, és három méterről védhetetlen gólt csúsztatott (1-2).
Ezt követően az Arsenal több nagy helyzetet is kialakított, a 42. percben pedig nagy lépést tehetett volna a győzelem felé. Madueke verte meg egy az egyben Zak Swansont, a Portsmouth játékosa pedig akasztotta az Arsenal támadóját, így tizenegyest kapott a vendégcsapat. A labdát a sértett vette magához, aki rendkívül flegmán állt a labda mögé, és a kapu mellé lőtt.
Triplázott a liverpooli közellenség
A második félidőben a Portsmouth lerohanta az Arsenlt, azonban a egyenlíteni nem tudott a másodosztályú gárda, az észak-londoni csapat pedig eldöntötte a meccset az 51. percben. Egy kontratámadás végén a jobb oldalon elfutó Gabriel Jesus rúgta be középre a labdát, a hosszún érkező Martinelli pedig becsúszva az üres kapuba sodorta azt (1-3).
A folytatásban kontrollálta a meccset az Arsenal, a szurkolók pedig annak is örülhettek, hogy az augusztus térdsérülése után csereként visszatérhetett a csapatba a német Kai Havertz is. Ráadásul a gólok sorának sem volt vége, ugyanis a 72. percben Madueke jobb oldali szöglete után Martinelli újabb gólt fejelt a rövid oldalról (1-4), így a brazil válogatott támadó mesterhármasig jutott.
A 24 éves brazil támadó mögött rendkívül érzelemdús hét van. A csütörtöki Liverpool elleni rangadó után közellenség lett, miután a súlyos sérülést szenvedő Conor Bradley-ről azt feltételezte, hogy csak szimulál, ezért megpróbálta kitolni a földön fekvő északír játékost az oldalvonalon kívülre. Az eset után Martinelli elnézést kért Bradley-től, valamint a Liverpool és az Arsenal edzője is védelmébe vette a brazil játékost, a közösségi médiában azonban azóta is záporoznak rá a sértések.
Az utolsó húsz percben az Arsenal több gólt is szerezhetett volna, de rendre elpuskázta a lehetőségeit. Mikel Arteta csapata azonban így is magabiztos győzelmet aratott és bejutott a legjobb 32 közé.
