Az Aston Villa angol válogatott csatára, Ollie Watkins óriási helyzetet hagyott ki a meccs elején, ám ezt a szünet előtt egy hatalmas bombagóllal feledtette, miután 18 méterről elemi erővel zúdította a labdát a léc alá.

Az Aston Villa csatára, Ollie Watkins őrületes bombagólt rúgott a Nottingham Forest elleni meccsen

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Óriási kapushiba az Aston Villa-Nottingham Forest meccsen

A második félidő elején növelni tudta előnyét Unai Emery együttese John McGinn révén – ezt követően a vendégcsapat szépített –, majd a skót középpályás a 73. percben is betalált. Utóbbi gólban nagy szerepe volt a Forest brazil kapusának, John Victornak is, ugyanis teljesen feleslegesen jött ki messzire a kapujából, tálcán kínálva a lehetőséget McGinnek, aki köszönte szépen és élt is vele.

A vendégek kapusa ráadásul meg is sérült a nagy hibája után,

majd az orvosi stáb kísérete közepette zokogva jött le a pályáról.

A Nottingham Forest kapusa hatalmasat hibázott, majd sérülés miatt le kellett cserélni

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Az eredmény már nem változott, az Aston Villa 3-1-re nyert, ezzel a tabella második helyére lépett elő, megelőzve a Manchester Cityt, amely vasárnap a Chelsea ellen játszik rangadót a Premier League-ben.

A Ferencváros január 29-én lép pályára a Nottingham otthonában

az Európa Liga-alapszakasz nyolcadik, utolsó fordulójában.

Premier League, 20. forduló:

Aston Villa-Nottingham Forest 3-1 (1-0)

