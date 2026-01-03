Az Aston Villa angol válogatott csatára, Ollie Watkins óriási helyzetet hagyott ki a meccs elején, ám ezt a szünet előtt egy hatalmas bombagóllal feledtette, miután 18 méterről elemi erővel zúdította a labdát a léc alá.
Óriási kapushiba az Aston Villa-Nottingham Forest meccsen
A második félidő elején növelni tudta előnyét Unai Emery együttese John McGinn révén – ezt követően a vendégcsapat szépített –, majd a skót középpályás a 73. percben is betalált. Utóbbi gólban nagy szerepe volt a Forest brazil kapusának, John Victornak is, ugyanis teljesen feleslegesen jött ki messzire a kapujából, tálcán kínálva a lehetőséget McGinnek, aki köszönte szépen és élt is vele.
A vendégek kapusa ráadásul meg is sérült a nagy hibája után,
majd az orvosi stáb kísérete közepette zokogva jött le a pályáról.
Az eredmény már nem változott, az Aston Villa 3-1-re nyert, ezzel a tabella második helyére lépett elő, megelőzve a Manchester Cityt, amely vasárnap a Chelsea ellen játszik rangadót a Premier League-ben.
A Ferencváros január 29-én lép pályára a Nottingham otthonában
az Európa Liga-alapszakasz nyolcadik, utolsó fordulójában.
Premier League, 20. forduló:
Aston Villa-Nottingham Forest 3-1 (1-0)
