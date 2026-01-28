A Bajnokok Ligája alapszakaszát nagy valószínűséggel a Premier League-ben is listavezető Arsenal fogja megnyerni. Az észak-londoni csapat eddig mind a hét mérkőzését megnyerte, az utolsó fordulóban pedig azt a kazah Kajrat Almatit fogadja, amely a tabella utolsó helyén áll és eddig mindössze egy pontot szerzett a sorozatban.

Az Arsenal a Bajnokok Ligája egyetlen százszázalékos csapata

Fotó: Alberto Pizzoli/AFP

A megújult Bajnokok Ligájában pontegyenlőség esetén a gólkülönbség dönt, így kijelenthető, hogy az Arsenal fogja megszerezni az alapszakasz-győzelmet. Az észak-londoni csapat gólkülönbsége +18, míg a mögötte három pontra lévő Bayern Münchené +13, tehát a német rekordbajnok csak akkor előzhetné meg az angol csapatot, ha az kikapna otthon a Kajrat Almatitól, a Bayern pedig megszórná idegenben a PSV Eindhovent. Utóbbira nagyobb az esély, mint az előbbire.

A harmadik helyen álló Real Madrid fél lábbal már a nyolcaddöntőben érezheti magát. Álvaro Arbeloa együttese 15 pontot szerzett az alapszakaszban, az utolsó meccsen pedig egy pontot kell szereznie a 29. helyen álló Benfica otthonában, hogy bebiztosítsa helyét a legjobb nyolc között.

Angol dominancia a Bajnokok Ligája alapszakaszában

A Bajnokok Ligája alapszakaszának első nyolc helyezettje automatikusan bejut a nyolcaddöntőbe, míg a 9-24. helyen végző csapatoknak egymás ellen kell játszaniuk a továbbjutásért. Az utolsó játéknapot az apaszakaszban szereplő hat angol csapat közül öt is az első nyolc hely egyikéről várhatja, és az sem elképzelhetetlen, hogy a nyolc kiadó hely közül ötöt is megkaparintanak az angolok.

Az Arsenal már továbbjutott, a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool a negyedik helyen áll, a Tottenham Hotspur az ötödik, a Newcastle United a hetedik, a Chelsea pedig a nyolcadik. A legegyszerűbb helyzetben a Liverpool van, amely az Anfielden fogadja a Qarabag csapatát. Az azeri gárda egyértelműen az idei BL-szezon meglepetéscsapata, hiszen Gurban Gurbanov együttesétől mindenki a pofozógép szerepét várta, ennek ellenére a Qarabag már legyőzte a Frankfurtot, pontot rabolt a Chelsea-től és egy felejthetetlen meccset nyert Lisszabonban a Benfica vendégeként. A Liverpool 15 ponttal jelenleg a negyedik helyen áll, a recept pedig pofonegyszerű Arne Slot csapatának: ha nyer, bejut a legjobb nyolcba. Az Opta szuperszámítógépe szerint erre 79,6%-os esélye van.