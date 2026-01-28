A Bajnokok Ligája alapszakaszát nagy valószínűséggel a Premier League-ben is listavezető Arsenal fogja megnyerni. Az észak-londoni csapat eddig mind a hét mérkőzését megnyerte, az utolsó fordulóban pedig azt a kazah Kajrat Almatit fogadja, amely a tabella utolsó helyén áll és eddig mindössze egy pontot szerzett a sorozatban.
A megújult Bajnokok Ligájában pontegyenlőség esetén a gólkülönbség dönt, így kijelenthető, hogy az Arsenal fogja megszerezni az alapszakasz-győzelmet. Az észak-londoni csapat gólkülönbsége +18, míg a mögötte három pontra lévő Bayern Münchené +13, tehát a német rekordbajnok csak akkor előzhetné meg az angol csapatot, ha az kikapna otthon a Kajrat Almatitól, a Bayern pedig megszórná idegenben a PSV Eindhovent. Utóbbira nagyobb az esély, mint az előbbire.
A harmadik helyen álló Real Madrid fél lábbal már a nyolcaddöntőben érezheti magát. Álvaro Arbeloa együttese 15 pontot szerzett az alapszakaszban, az utolsó meccsen pedig egy pontot kell szereznie a 29. helyen álló Benfica otthonában, hogy bebiztosítsa helyét a legjobb nyolc között.
Angol dominancia a Bajnokok Ligája alapszakaszában
A Bajnokok Ligája alapszakaszának első nyolc helyezettje automatikusan bejut a nyolcaddöntőbe, míg a 9-24. helyen végző csapatoknak egymás ellen kell játszaniuk a továbbjutásért. Az utolsó játéknapot az apaszakaszban szereplő hat angol csapat közül öt is az első nyolc hely egyikéről várhatja, és az sem elképzelhetetlen, hogy a nyolc kiadó hely közül ötöt is megkaparintanak az angolok.
Az Arsenal már továbbjutott, a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool a negyedik helyen áll, a Tottenham Hotspur az ötödik, a Newcastle United a hetedik, a Chelsea pedig a nyolcadik. A legegyszerűbb helyzetben a Liverpool van, amely az Anfielden fogadja a Qarabag csapatát. Az azeri gárda egyértelműen az idei BL-szezon meglepetéscsapata, hiszen Gurban Gurbanov együttesétől mindenki a pofozógép szerepét várta, ennek ellenére a Qarabag már legyőzte a Frankfurtot, pontot rabolt a Chelsea-től és egy felejthetetlen meccset nyert Lisszabonban a Benfica vendégeként. A Liverpool 15 ponttal jelenleg a negyedik helyen áll, a recept pedig pofonegyszerű Arne Slot csapatának: ha nyer, bejut a legjobb nyolcba. Az Opta szuperszámítógépe szerint erre 79,6%-os esélye van.
A Tottenham Hotspur szenved a Premier League-ben, a Bajnokok Ligájában viszont szárnyal. Az Európa-liga címvédő angol csapatnak 14 pontja van, az utolsó fordulóban pedig a már kiesett Eintracht Frankfurt otthonában lép pályára. A Spurs egy győzelemmel biztos továbbjutó lenne, ráadásul a londoniaknak remek emlékeik vannak Frankfurtról, az előző szezonban ugyanis diadalmaskodni tudtak a német városban az Európa-liga negyeddöntőjének visszavágó mérkőzésén.
A címvédő PSG játssza a játéknap rangadóját?
A Newcastle United csak a kilencedik helyen áll a Premier League-ben, a Bajnokok Ligájában viszont remek őszt produkált Eddie Howe csapata, amely a hetedik helyről várja az utolsó játéknapot. Az angol csapatnak azonban csodát kellene tennie ahhoz, hogy bennmaradjon az első nyolcban, ugyanis a címvédő Paris Saint-Germain vendége lesz, amely a hatodik helyen áll a tabellán.
Az angol csapat esélyeit rontja, hogy az idei szezonban 14 meccsből mindössze hármat tudott megnyerni idegenben, míg a PSG az idei szezonban hazai pályán lejátszott 14 meccséből csak hármat nem tudott megnyerni. A meccs győztese szinte biztosan az első nyolcban végez, döntetlen esetén viszont az is előfordulhat, hogy mindkét csapat kicsúszik a legjobb nyolcból.
A Chelsea a nyolcaddöntőért, a Napoli az életben maradásért játszik
Az FC Barcelona 13 ponttal csak a kilencedik helyen áll, de egy győzelemmel valószínűleg sima útja lesz a legjobb nyolc közé. A katalán csapat a dán Köbenhavnt fogadja, és ha sikerül sokgólos győzelmet aratnia, akkor jobb gólkülönbségével szinte biztos, hogy kiharcolja a nyolcaddöntős szereplést.
A játéknap egyik legérdekesebb meccsét a Stamford Bridge-en rendezik. A nyolcadik helyen álló Chelsea az olasz bajnok Napolit fogadja, amely a 25. helyről várhatja a találkozót. Az angol csapatnak muszáj nyernie a legjobb nyolcba kerüléshez, de egy győzelemmel sem lenne biztos helye a nyolcaddöntőben, ugyanis a gólkülönbsége csak +6, mögötte pedig olyan 13 pontos csapatok vannak, mint a Barcelona vagy a Manchester City, melyeknek a gólkülönbsége +5. Tehát, ha a City és a Barca is többgólos győzelmet arat, akár még győzelem esetén is megelőzheti a londoni csapatot. A találkozó érdekessége, hogy Antonio Conte visszatér a Stamford Brigde-re. Az 56 éves olasz szakember 2016 és 2018 között irányította a Chelsea-t, mellyel 2017-ben bajnoki címet, 2018-ban pedig FA-kupát nyert. A Napoli számára nincsenek kérdések a meccs előtt, az olasz bajnok csak egy idegenbeli győzelemmel juthat be a legjobb 24 közé.
A Manchester City múlt héten meglepő vereséget szenvedett a norvég Bodø/Glimt otthonában. Ennek ellenére Pep Guardiola csapatának így is 61,2% esélye van arra, hogy bejusson a legjobb nyolc közé. Az angol csapatnak ehhez hazai pályán kell legyőznie a Sallai Rolandot foglalkoztató török Galatasarayt, amely 10 megszerzett ponttal a 17. helyről várhatja a meccset, és valami egészen extrém dolognak kellene történnie ahhoz, hogy kiessen.
A Juventusnak idegenben kellene csodát tennie
A portugál Sporting múlt héten emlékezetes győzelmet aratott a címvédő Paris Saint-Germain elleni, így megmaradt az esélye arra, hogy az első nyolcban végezzen, hiszen most is csak a rosszabb gólkülönbsége miatt nincs ott. A lisszaboni csapatnak az utolsó körben az Athletic Bilbao otthonban kellene nyernie, a 23. helyen álló baszk csapatnak azonban kell a győzelem, hogy részt vehessen a rájátszásban. Ráadásul Ernesto Valverde együttesét az idei BL-szezonban egyedül az Arsenal tudta legyőzni a San Mamés Stadionban.
Az előző szezonban döntős Internazionale a legutóbbi játéknapon otthon kapott ki az Arsenaltól, most pedig győzelemre, valamint kedvező eredményekre lenne szüksége ahhoz, hogy becsússzon az első nyolcba. A milánói csapatra rendkívül nehéz feladat vár a 16. helyen álló Borussia Dortmund otthonában, de az Opta szuperszámítógépe szerint 37,9% esélye van a győzelemre. Ha szerdán a Dortmund győz, akkor az lesz a klub 100. sikere európai kupasorozatban. A németek diadala egyfajta mélypontot jelentene milánói szempontból, az Inter ugyanis korábban még soha nem veszített el sorozatban négy meccset európai kupában.
A 15. helyen álló Juventusnak nyernie kell Monacóban, és abban is reménykednie, hogy az előtte állók botlanak. A torinóiak egyetlen ponttal vannak lemaradva a hatodik, a hetedik és nyolcadik helyezettől. Az olasz csapatnak 43,8% esélye van a győzelemre, azonban a top nyolcba kerülésre 5% az esélye, ami a alacsonyabb, mint az Interé (6,4%).
Az Atalanta egyike annak az öt csapatnak, amely hét mérkőzés után 13 ponttal áll, mégis az első nyolcon kívül kezdi az utolsó játéknapot. A bergamói csapat a Royale Union Saint-Gilloise vendége lesz. A belga csapat a 31. helyről várhatja a meccset, minimális továbbjutási esélyekkel, így nyerhető meccsnek tűnik az Atalanta szempontjából. Azonban Raffaele Palladino együttesének így is csak 16,6% esélye van a legjobb nyolcba kerülésre.
Szintén 13 pontos az Atlético Madrid a 28. helyen álló Bodø/Glimtet fogadja. Diego Simeone együttesének győzelemre van szüksége ahhoz, hogy a reménykedhessen a nyolcaddöntős szereplésben, de a valós esélye rendkívül csekély arra, hogy ki is harcolja azt.
Hét forduló után 15 csapat továbbjutása már biztos, négy együttes már nem juthat tovább, így gyakorlatilag az utolsó játéknapon 17 együttes küzd a továbbjutást érő helyezésekért.
Minden mérkőzés 21 órakor kezdődik, a végén pedig a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik.
A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 8. forduló:
Paris Saint-Germain (francia) - Newcastle United (angol) 21.00
Manchester City (angol)-Galatasaray (török) 21.00
Liverpool (angol)-Qarabag (azeri) 21.00
Borussia Dortmund (német)-Internazionale (olasz) 21.00
FC Barcelona (spanyol)-FC Köbenhavn (dán) 21.00
Arsenal (angol)-Kairat Almati (kazah) 21.00
Bayer Leverkusen (német)-Villarreal (spanyol) 21.00
Atlético Madrid (spanyol)-Bodö/Glimt (norvég) 21.00
Benfica (portugál)-Real Madrid (spanyol) 21.00
Eintracht Frankfurt (német)-Tottenham Hotspur (angol) 21.00
Club Brugge (belga)-Olympique Marseille (francia) 21.00
PSV Eindhoven (holland)-Bayern München (német) 21.00
Ajax Amsterdam (holland)-Olimpiakosz (görög) 21.00
SSC Napoli (olasz)-Chelsea (angol) 21.00
AS Monaco (francia)-Juventus (olasz) 21.00
Union Saint-Gilloise (belga) - Atalanta (olasz) 21.00
Athletic Bilbao (spanyol)-Sporting Lisboa (portugál) 21.00
Pafosz (ciprusi)-Slavia Praha (cseh) 21.00
