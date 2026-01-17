Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Rettentő kínos ‒ Magyar Péter bemutatta a Tisza gazdaságfejlesztési főszakértőjét

Látta már?

Trump elrendelte az Irán elleni támadást, de aztán történt valami

Link másolása
Vágólapra másolva!
Már nem az olaszoké a világ legerősebb futballbajnoksága. Az IFFHS frissen közzétett értékelése szerint az angol bajnokság, vagyis a Premier League lépett elő 2025-ben.

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) 100 nemzeti bajnokságot rangsoroló listájának élére a 2024-es harmadik helyről került a Premier League, amelynek tavalyi győztese, a Liverpool FC három magyart is foglalkoztat Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin személyében.

Szoboszlai Dominik meghatározó játékossá nőtte ki magát a Premier League-ben, ami ismét a világ erősebb bajnoksága
Szoboszlai Dominik meghatározó játékossá nőtte ki magát a Premier League-ben, ami ismét a világ erősebb bajnoksága
Fotó: PETER POWELL / AFP

Így változott a világ legerősebb futballbajnokságainak erősorrendje

A második helyen maradt a La Liga, a spanyol élvonal pontvadászata, a harmadikra pedig a Brasileirao, a tavalyelőtti negyedik brazil bajnokság lépett fel, míg a 2024-es első olasz Serie A lecsúszott a negyedik pozícióba. A német Bundesliga maradt ötödik, a francia bajnokság a hatodik, a portugál a hetedik, az argentin a nyolcadik, a holland a kilencedik helyezett, míg a legjobb tíz közé még a kolumbiai bajnokság fért be. A magyar NB I a 47.-ről előre lépve zárt tavaly a 41. helyen.

A világ országainak futballbajnoki erősorrendje az IFFHS-nél 2025-ben (zárójelben a 2024-es helyezés):

  • 1. (3.) Anglia 2359 pont
  • 2. (2.) Spanyolország 2073
  • 3. (4.) Brazília 1999
  • 4. (1.) Olaszország 1972
  • 5. (5.) Németország 1880
  • 6. (8.) Franciaország 1502
  • 7. (7.) Portugália 1145 8. (6.) 
  • Argentína 1089 9. (10.) 
  • Hollandia 1067 10. (12.) 
  • Kolumbia 1025,5 ...41. (47.) 
  • Magyarország 418,5
    Kapcsolódó cikkek
Zidane szerint ezért rúgta ki a Real Madrid Xabi Alonsót
Szörnyű hírt kaptak Szoboszlaiék, nagy bajban van a Liverpool
Rossz hír Szoboszlaiéknak, pár napon belül másodszor babráltak ki a Liverpoollal
A Fradi szintjét sem éri el a United, az új edző felesége is szóba került a manchesteri derbi előtt
Így sem láttuk mostanában Szoboszlai Dominiket a Liverpoolban – fotók

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!