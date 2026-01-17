A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) 100 nemzeti bajnokságot rangsoroló listájának élére a 2024-es harmadik helyről került a Premier League, amelynek tavalyi győztese, a Liverpool FC három magyart is foglalkoztat Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin személyében.

Szoboszlai Dominik meghatározó játékossá nőtte ki magát a Premier League-ben, ami ismét a világ erősebb bajnoksága

Fotó: PETER POWELL / AFP

Így változott a világ legerősebb futballbajnokságainak erősorrendje

A második helyen maradt a La Liga, a spanyol élvonal pontvadászata, a harmadikra pedig a Brasileirao, a tavalyelőtti negyedik brazil bajnokság lépett fel, míg a 2024-es első olasz Serie A lecsúszott a negyedik pozícióba. A német Bundesliga maradt ötödik, a francia bajnokság a hatodik, a portugál a hetedik, az argentin a nyolcadik, a holland a kilencedik helyezett, míg a legjobb tíz közé még a kolumbiai bajnokság fért be. A magyar NB I a 47.-ről előre lépve zárt tavaly a 41. helyen.

A világ országainak futballbajnoki erősorrendje az IFFHS-nél 2025-ben (zárójelben a 2024-es helyezés):