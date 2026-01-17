A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) 100 nemzeti bajnokságot rangsoroló listájának élére a 2024-es harmadik helyről került a Premier League, amelynek tavalyi győztese, a Liverpool FC három magyart is foglalkoztat Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin személyében.
Így változott a világ legerősebb futballbajnokságainak erősorrendje
A második helyen maradt a La Liga, a spanyol élvonal pontvadászata, a harmadikra pedig a Brasileirao, a tavalyelőtti negyedik brazil bajnokság lépett fel, míg a 2024-es első olasz Serie A lecsúszott a negyedik pozícióba. A német Bundesliga maradt ötödik, a francia bajnokság a hatodik, a portugál a hetedik, az argentin a nyolcadik, a holland a kilencedik helyezett, míg a legjobb tíz közé még a kolumbiai bajnokság fért be. A magyar NB I a 47.-ről előre lépve zárt tavaly a 41. helyen.
A világ országainak futballbajnoki erősorrendje az IFFHS-nél 2025-ben (zárójelben a 2024-es helyezés):
- 1. (3.) Anglia 2359 pont
- 2. (2.) Spanyolország 2073
- 3. (4.) Brazília 1999
- 4. (1.) Olaszország 1972
- 5. (5.) Németország 1880
- 6. (8.) Franciaország 1502
- 7. (7.) Portugália 1145 8. (6.)
- Argentína 1089 9. (10.)
- Hollandia 1067 10. (12.)
- Kolumbia 1025,5 ...41. (47.)
- Magyarország 418,5
