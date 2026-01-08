Live
Feszült jelenetek zajlottak le a Tottenham idegenbeli mérkőzése után, miután a csapat 3–2-re kikapott a Bournemouth-tól a Premier League-ben. A találkozó végén Micky van de Ven hevesen reagált a csalódott vendégszurkolók kritikájára, balhéba keveredett, úgy tűnt, mintha „kihívta volna” az egyik drukkert egy kis verekedésre.

A Tottenham sztárjai a saját szurkolóikkal balhéztak a Bournemouth elleni idegenbeli vereség után.

Micky van de Ven volt a balhé egyik főszereplője
Micky van de Ven volt a balhé egyik főszereplője
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Saját szurkolóikkal balhéztak a Spurs sztárjai

A holland védőt, 

Micky van de Vent végül a Tottenham stábtagjai húzták el a helyszínről, de nem ő volt az egyetlen, aki közel került a konfliktushoz. Pedro Porro is összetűzésbe keveredett a vendégszektorral, míg a Bayern Münchentől kölcsönben szereplő Joao Palhinha igyekezett békíteni a feldúlt szurkolókat.  

Palhinha – aki korábban egy látványos ollózós góllal egyenlített – , átmászott a reklámtáblán, hogy néhány szót váltson a Tottenham-táborral. A biztonságiak közbeléptek, hogy megakadályozzák a közvetlen érintkezést, de a középpályás elmondása szerint csak a kölcsönös megértés jegyében beszélgettek.

A szurkolók frusztráltak voltak, amit megértünk és tiszteletben tartunk. Mindannyian ugyanazért harcolunk – játékosok, stáb és drukkerek – győzni szeretnénk

– nyilatkozta a portugál játékos.  

A Tottenham vezetőedzője, Thomas Frank nem kívánta részletesen kommentálni az incidenseket, de 

elismerte, hogy a vereség mindenkit megviselt. „Ez nagyon fájdalmas eredmény volt, főleg, mert a második félidőben jól teljesítettünk, és többet érdemeltünk volna” – fogalmazott a szakember.  

A mérkőzés igazi gólparádét hozott: a Spurs már az ötödik percben vezetést szerzett Mathys Tel találatával, de a hazaiak Evanilson és Eli Junior Kroupi góljaival fordítottak. Palhinha ollózós egyenlítése után úgy tűnt, döntetlennel zárul az összecsapás, ám Antoine Semenyo a hosszabbításban egy távoli bombával eldöntötte a meccset Bournemouth javára.  

A vereség a Tottenham idei nyolcadik bajnoki kudarcát jelentette, és jól látszott, mennyire mély a csalódottság a csapat és a szurkolók körében egyaránt.

