Fotó: GLYN KIRK / AFP

Saját szurkolóikkal balhéztak a Spurs sztárjai

A holland védőt,

Micky van de Vent végül a Tottenham stábtagjai húzták el a helyszínről, de nem ő volt az egyetlen, aki közel került a konfliktushoz. Pedro Porro is összetűzésbe keveredett a vendégszektorral, míg a Bayern Münchentől kölcsönben szereplő Joao Palhinha igyekezett békíteni a feldúlt szurkolókat.

Palhinha – aki korábban egy látványos ollózós góllal egyenlített – , átmászott a reklámtáblán, hogy néhány szót váltson a Tottenham-táborral. A biztonságiak közbeléptek, hogy megakadályozzák a közvetlen érintkezést, de a középpályás elmondása szerint csak a kölcsönös megértés jegyében beszélgettek.

Spurs players clashing with the travelling fans at full-time at the Vitality Stadium 😬 pic.twitter.com/csDvgKbIze — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 7, 2026

A szurkolók frusztráltak voltak, amit megértünk és tiszteletben tartunk. Mindannyian ugyanazért harcolunk – játékosok, stáb és drukkerek – győzni szeretnénk

– nyilatkozta a portugál játékos.

A Tottenham vezetőedzője, Thomas Frank nem kívánta részletesen kommentálni az incidenseket, de

elismerte, hogy a vereség mindenkit megviselt. „Ez nagyon fájdalmas eredmény volt, főleg, mert a második félidőben jól teljesítettünk, és többet érdemeltünk volna” – fogalmazott a szakember.

A mérkőzés igazi gólparádét hozott: a Spurs már az ötödik percben vezetést szerzett Mathys Tel találatával, de a hazaiak Evanilson és Eli Junior Kroupi góljaival fordítottak. Palhinha ollózós egyenlítése után úgy tűnt, döntetlennel zárul az összecsapás, ám Antoine Semenyo a hosszabbításban egy távoli bombával eldöntötte a meccset Bournemouth javára.

A vereség a Tottenham idei nyolcadik bajnoki kudarcát jelentette, és jól látszott, mennyire mély a csalódottság a csapat és a szurkolók körében egyaránt.