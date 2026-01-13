A 64-szeres portugál válogatott játékos a 2023/24-es szezonban kölcsönjátékosként már futballozott a Barcelona együttesében, abban az idényben azonban egy trófeát sem nyert a katalán csapat.

A portugál Joao Cancelo visszatért a Barcelona csapatához

Fotó: Gongora/NurPhoto via AFP

Portugál válogatott védőt igazolt a Barcelona

João Cancelót a téli átigazolási időszakban a Serie A-ban szereplő Internazionale csapatával is összeboronálták, a portugál játékos azonban kivárt, mert mindenképpen Barcelonába szeretett volna visszatérni.

Nem haboztam, amikor felmerült a lehetőség, hogy visszatérhetek. Mindenkinek azt mondtam, hogy a Barcelonára várok. Ebben a klubban játszani megtiszteltetés, a legjobb a világon”

– nyilatkozta a bemutatása után Cancelo, aki elmondta, hogy libabőrös lett, amikor aláírta a szerződését a katalán csapattal.

„Aki ismer, tudja, hogy minden példaképem itt játszott. Amit érzek a klub iránt, az nagyon különleges. Az első időszakomban nem nyertem trófeát, ezt most szeretném pótolni” – folytatta a portugál szélső védő, akit az is rendkívül motivál, hogy végre pályára léphet a Camp Nouban.

Egyedülálló érzés lesz. Oly régóta várok erre. Lehet, hogy sírni is fogok, mert régóta szerettem volna már ott pályára lépni”

– tette hozzá João Cancelo, aki a 2-es mezt fogja viselni a Barcelona együttesében.