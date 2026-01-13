Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Ütött az óra: Trump háborús üzenetet küldött – elszabadulhat a pokol

Most jött

Grönland meghozta a döntést – ezt üzenték Trumpnak

Link másolása
Vágólapra másolva!
A spanyol labdarúgó-bajnokságban listavezető FC Barcelona a hivatalos honlapján tudatta, hogy megszerezte a szaúdi Al-Hilal játékosát, a portugál João Cancelót. A 31 éves portugál jobbhátvéd kölcsönbe érkezik a Barcelona csapatához az idény végéig.

A 64-szeres portugál válogatott játékos a 2023/24-es szezonban kölcsönjátékosként már futballozott a Barcelona együttesében, abban az idényben azonban egy trófeát sem nyert a katalán csapat. 

A portugál Joao Cancelo visszatért a Barcelona csapatához
A portugál Joao Cancelo visszatért a Barcelona csapatához
Fotó: Gongora/NurPhoto via AFP

Portugál válogatott védőt igazolt a Barcelona

João Cancelót a téli átigazolási időszakban a Serie A-ban szereplő Internazionale csapatával is összeboronálták, a portugál játékos azonban kivárt, mert mindenképpen Barcelonába szeretett volna visszatérni. 

Nem haboztam, amikor felmerült a lehetőség, hogy visszatérhetek. Mindenkinek azt mondtam, hogy a Barcelonára várok. Ebben a klubban játszani megtiszteltetés, a legjobb a világon” 

nyilatkozta a bemutatása után Cancelo, aki elmondta, hogy libabőrös lett, amikor aláírta a szerződését a katalán csapattal. 

„Aki ismer, tudja, hogy minden példaképem itt játszott. Amit érzek a klub iránt, az nagyon különleges. Az első időszakomban nem nyertem trófeát, ezt most szeretném pótolni” – folytatta a portugál szélső védő, akit az is rendkívül motivál, hogy végre pályára léphet a Camp Nouban.

Egyedülálló érzés lesz. Oly régóta várok erre. Lehet, hogy sírni is fogok, mert régóta szerettem volna már ott pályára lépni” 

– tette hozzá João Cancelo, aki a 2-es mezt fogja viselni a Barcelona együttesében. 

  • kapcsolódó cikkek:
„Gusztustalan játékos” – Mbappé viselkedése óriási felháborodást váltott ki
Ez nagyon kínos! Lamine Yamal élő adásban buktatta le a csapattársát – videó
Lesújtott Szoboszlai átka: Arda Güler bohócot csinált magából, a Real Madrid sztárján röhög a világ – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!