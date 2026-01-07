Mióta 2020 óta négy csapattal, elődöntős és döntős lebonyolításban rendezik a Spanyol Szuperkupát, az FC Barcelona mindig ott volt a mezőnyben, és két kivétellel (2020, 2022) be is jutott a fináléba. Ezúttal az Athletic Bilbao próbálta ebben megakadályozni ebben a katalánokat megakadályozni, vajmi kevés sikerrel.

Telt ház várta Dzsiddában a Barcelona és a Bilbao csapatát

Fotó: FADEL SENNA / AFP

A baszkok ugyanis finoman szólva nem voltak egy súlycsoportban a bajnokcsapattal, még úgy sem, hogy Hansi Flick padoztatta Lamine Yamalt, Rashfordot, Lewandowskit és Dani Olmót is.

Lemosta az Athleticet a Barcelona

A Barca a 22. és a 38. perc között négy szebbnél szebb gólt lőtt. Ferran Torres, Fermín, a svéd Bardghji és Raphinha rúgták a gólokat az egymásnak osztogatott gólpasszokból.

Az Athletic először a 43. percben tudott igazán veszélyeztetni, amikor Oihan Sancet 11 méterről a jobb kapufát találta el.

A baszkok a szünetben nem kaptak szárnyakat, így az 52. percben is csak asszisztáltak az ötödik Barca-gólhoz.

A találat után Ernesto Valverde próbált frissíteni a támadósorban, így Inaki Williams és Robert Navarro mellett az egyedül veszélyesnek tűnő Sancetet is lehívta, de ettől nem költözött több élet a csapat játékába.

Az utolsó félórára a Barcába érkezett előbb Rashford, majd Yamal és Olmo is, de a katalánok ekkor már csak focizgattak, miközben a Bilbao még a legnagyobb helyzetét is kihagyta, amikor a 77. percben Unai Gómez középről, tíz méterről még a kaput sem tudta eltalálni.

Eredmény, Spanyol Szuperkupa, elődöntő:

FC Barcelona–Athletic Bilbao 5-0 (4-0)

gól: F. Torres 22., Fermín 30., Bardghji 34., Raphinha 38., 52.

A másik elődöntőben január 8-án 20 órától a Real Madrid és az Atlético Madrid találkozik.