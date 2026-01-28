A dán csapat elleni összecsapásra készülve a TNT Sports Mexico stábja a helyszínen forgatott, és a kameráik a Camp Nou pályájának szélén egy szabadon rohangáló patkányt kaptak lencsevégre. A Barcelona riválisai számára gúny tárgyává, a stadionba készülők számára pedig komoly aggodalom forrásává vált a felvétel.

Az özönvíz után megjelentek a patkányok a Camp Nou stadionban, a Barcelona pályáján

Fotó: JOSEP LAGO / AFP

A Barcelona új stadionja által okozott katasztrofális gazdasági helyzetről külön cikkben írtunk.

A Barcelona még mindig nem érezheti otthon magát

Az eset mindössze néhány nappal azután történt, hogy a Barcelona szurkolóit szinte elmosta az eső a Real Oviedo elleni, vasárnapi 3–0-s győzelem alkalmával. Joan Laporta klubelnök is azok között volt, akiket alaposan eláztatott az eső és a jégeső, mivel a stadion tetejének felszerelése legkorábban csak a következő idényben várható. Több újságíró is közzétett képeket az elárasztott munkaállomásairól, néhol még az íróasztalok is fedetlenek voltak.

Így ázott be pár napja a stadion:

Billions to be spent...yet the Camp Nou still leaks 🌧️



Even the press box flooded, ruining equipment 🎥❌🎙️ pic.twitter.com/PjjnOeejQS — LiveScore (@livescore) January 26, 2026

A patkányról készült felvételek tovább erősítik az aggodalmakat a stadion higiéniai állapota, és az ott dolgozók munkakörülményei kapcsán, különösen egy olyan létesítmény esetében, ahol ételt is szolgálnak fel. Nem ez az első alkalom, hogy problémák merülnek fel: egy szakszervezet korábban tiltakozást szervezett a Camp Nou elé, azt állítva, hogy az építkezésen dolgozó vállalatok illegálisan alkalmaztak migráns munkavállalókat.

Később megjelentek a patkányok is:

RATS AT CAMP NOU 🚨🐀



Less than 24 hours before the Champions League match between Barcelona and Copenhagen, rats were spotted inside Barcelona’s stadium, raising concerns ahead of kickoff. 😱👀#FCBarcelona #Copenhagen #ChampionsLeague #Football #CampNou pic.twitter.com/ftH8gHec8S — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) January 28, 2026

A fővállalkozó által megbízott egyik alvállalkozó már kapott egy egymillió eurós bírságot a munkavállalók dokumentációjával kapcsolatos szabálytalanságok miatt. Korábban a felújítás kezdeti szakaszában a munkások biztonságával kapcsolatban is súlyos aggályok merültek fel a Camp Nou építkezésén.