Bár Viktor Onopko a mai napig az orosz labdarúgás egyik legnagyobb legendája, pályafutása során sosem játszott topcsapatban. Pedig a kilencvenes évek közepén állítólag közel volt ahhoz a Barcelona játékosa legyen.

Fotó: MIKE KIREEV / NurPhoto

A Barcelona lemondott róla, mert csúnya volt

Onopko Ukrajnában született, de a Szovjetunió felbomlása után úgy döntött, hogy az orosz válogatottban fog szerepelni. A Szpartak Moszkvánál Oroszországban 1992-ben és 1993-ban is az év játékosának választott védő kegyeiért 1995 nyarán az Atlético Madrid és a Real Oviedo versengett, és ő végül az utóbbit választotta. A spanyol klub 2001 nyarán kiesett az élvonalból, de ő maradt az egyesületnél, és csak egy évvel később váltott csapatot, amikor is a Rayo Vallecanóba szerződött, amellyel aztán a következő idényben ugyancsak kiesett a másodosztályba.

A jelenleg az orosz válogatott segédedzőjeként tevékenykedő szakember nemrég az El Bigote de Abadíának adott interjút, amelyben elárulta, hogy korábbi edzője, Radomir Antic akarta a spanyol fővárosba csábítani, ám ez a moszkvai vezetők miatt meghiúsult. Sőt, a Barcelona is érdeklődött iránta, ám egy egészen döbbenetes okkal magyarázta, miért nem lett a katalán együttes játékosa.

„Szerettem volna egy záradékot rögzíteni a szerződésemben, hogyha azt az összeget kifizeti egy klub, akkor odamehessek. Beleegyeztek, de valójában átvertek, mert az Atlético ajánlatot tett értem, mégsem mehettem Madridba. Azt mondták, megbüntetnek, ha nem megyek Oviedóba”.

Zinedine Zidane (j) és Viktor Onopko 2002-ben

Fotó: PATRICK HERTZOG / AFP

Nemrég tudtam meg, hogy a Barcelona is le akart igazolni. De Johan Cruyff, vagy az egyik segítője azt mondta a vezetőknek, hogy csúnya vagyok, és ezért nem szerződtettek”

– mondta a korábbi 109-szeres orosz válogatott bekk, aki az 1994-es és a 2002-es világbajnokságon is szerepelt.

Onopko, aki több mint 200 mérkőzésen lépett pályára a spanyol élvonalban, az asztúriai klubbal 2001-ben személyes bosszút állt a Barcelonán, amikor a Real Oviedóval 1-0-ra győzött a Camp Nouban.