A Barcelona az előző fordulóban magabiztosan győzte le a sereghajtó Oviedo együttesét, Hansi Flick csapatára pedig papíron ezúttal sem várt túlságosan nehéz feladat, hiszen a 12. helyen álló és idén még nyeretlen Elche otthonába látogatott.

Lamine Yamal góljával szerzett vezetést a Barcelona

Fotó: JOSE JORDAN / AFP

Lamine Yamal beérte Mbappét, a Barcelona könnyedén nyert

Meglepően bátran kezdett az Elche, ennek ellenére a katalán együttes szerezte meg a vezetést a 6. percben. Dani Olmo indította a félpályáról Lamine Yamalt, aki higgadtan kicselezte a kapust, majd az üres kapuba passzolt. A még mindig csupán 18 éves támadó kirobbanó formában van, amit jól mutat, hogy sorozatban ötödik tétmeccsén lőtt gólt, vagy adott gólpasszt. Yamal emellett a 23. gólját szerezte 91. spanyol bajnokiján, amivel beállította Kylian Mbappé rekordját. Ebben az évszázadban ugyanis náluk több gólt egyetlen 19 év alatti játékos sem szerzett az öt európai topligában.

A gól a fiatal sztárfocista édesapjának, Mounir Nasraouina is elnyerte a tetszését, aki ezúttal tévéből nézte fia mérkőzését. A közösségi oldalán aztán posztolt egy rövid videót, amelyben Lamine gólját méltatta, némiképp szokatlan stílusban.

Fiam, még az is felizgat, ha így játszol”

– mondta a büszke apuka.

Kis túlzással már az első félidőben egy egész meccsre elegendő helyzetet alakítottak ki a csapatok. A Barca 17 kapura lövéssel próbálkozott, de a címvédő helyzetkihasználásával Flick nem lehetett kimondottan elégedett, mivel ebből csak hét talált kaput.

A 27. perc Olmo lövése csattant a keresztlécen, majd két perccel később Álvaro Rodriguez egyenlített. Az Elche támadója csupán a harmadik játékos, aki ebben a szezonban a Barcelona és a Real Madrid ellen is betalált. A szünetre azonban a gránátvörös-kékek vonulhattak előnnyel, ugyanis a 40. percben Ferrán Torres góljával másodszor is megszerezték a vezetést.

Az Európa-bajnok támadó 12. gólját szerezte ebben a szezonban, aminél többet a 2013/14-es szezon óta egyetlen spanyol játékos sem szerzett a Barcelona színeiben.

A katalánoknál a szünetben beállt a megsérült Raphinha helyére Marcus Rashford, aki a 72. percben eldöntötte a meccset.