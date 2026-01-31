Live
A spanyol labdarúgó-bajnokság 22. fordulójában a címvédő 3-1-re nyert az Elche vendégeként. A Barcelona ezzel tovább növelte előnyét a rivális Real Madiddal szemben.

A Barcelona az előző fordulóban magabiztosan győzte le a sereghajtó Oviedo együttesét, Hansi Flick csapatára pedig papíron ezúttal sem várt túlságosan nehéz feladat, hiszen a 12. helyen álló és idén még nyeretlen Elche otthonába látogatott.

Barcelona's Spanish forward #10 Lamine Yamal (L) scores the opening goal during the Spanish league football match between Elche CF and FC Barcelona at thge Martinez Valero stadium in Elche on January 31, 2026. (Photo by JOSE JORDAN / AFP)
Lamine Yamal góljával szerzett vezetést a Barcelona
Fotó: JOSE JORDAN / AFP

Lamine Yamal beérte Mbappét, a Barcelona könnyedén nyert

Meglepően bátran kezdett az Elche, ennek ellenére a katalán együttes szerezte meg a vezetést a 6. percben. Dani Olmo indította a félpályáról Lamine Yamalt, aki higgadtan kicselezte a kapust, majd az üres kapuba passzolt. A még mindig csupán 18 éves támadó kirobbanó formában van, amit jól mutat, hogy sorozatban ötödik tétmeccsén lőtt gólt, vagy adott gólpasszt. Yamal emellett a 23. gólját szerezte 91. spanyol bajnokiján, amivel beállította Kylian Mbappé rekordját. Ebben az évszázadban ugyanis náluk több gólt egyetlen 19 év alatti játékos sem szerzett az öt európai topligában.

A gól a fiatal sztárfocista édesapjának, Mounir Nasraouina is elnyerte a tetszését, aki ezúttal tévéből nézte fia mérkőzését. A közösségi oldalán aztán posztolt egy rövid videót, amelyben Lamine gólját méltatta, némiképp szokatlan stílusban.

Fiam, még az is felizgat, ha így játszol”

 – mondta a büszke apuka.

Kis túlzással már az első félidőben egy egész meccsre elegendő helyzetet alakítottak ki a csapatok. A Barca 17 kapura lövéssel próbálkozott, de a címvédő helyzetkihasználásával Flick nem lehetett kimondottan elégedett, mivel ebből csak hét talált kaput.

A 27. perc Olmo lövése csattant a keresztlécen, majd két perccel később Álvaro Rodriguez egyenlített. Az Elche támadója csupán a harmadik játékos, aki ebben a szezonban a Barcelona és a Real Madrid ellen is betalált. A szünetre azonban a gránátvörös-kékek vonulhattak előnnyel, ugyanis a 40. percben Ferrán Torres góljával másodszor is megszerezték a vezetést. 

Az Európa-bajnok támadó 12. gólját szerezte ebben a szezonban, aminél többet a 2013/14-es szezon óta egyetlen spanyol játékos sem szerzett a Barcelona színeiben.

A katalánoknál a szünetben beállt a megsérült Raphinha helyére Marcus Rashford, aki a 72. percben eldöntötte a meccset.

Az éllovas Barcelona ezzel magabiztosan gyűjtötte be a három pontot, és jelenleg négy ponttal előzi meg a második Real Madridot, amely azonban egy meccsel kevesebbet játszott.

Spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 22. forduló:
Levante-Atlético Madrid 0-0
Real Oviedo-Girona 1-0 (0-0)
Osasuna-Villarreal 2-2 (2-1)
Elche-FC Barcelona 1-3 (1-2)

