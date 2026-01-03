Live
A La Liga 18. fordulójában a Barcelona Dani Olmo és Robert Lewandowski hajrában szerzett góljaival 2-0-a nyert az Espanyol vendégeként.

Az Espanyol és a Barcelona rangadójának erőteljes felütést adott a hazai ultrák fenyegetőzése, akik már a meccs előtt célba vették Joan García kapust, mivel továbbra sem bocsátották meg neki a klubváltást. Az „árulóként” megbélyegzett játékos a 20. percben főszerepbe került a barcelonai meccsen, ugyanis védte a ziccerben kilépő Espanyol-támadó lövését, a kipattanónál pedig nem mindennapi dolgot tett, a labda útjába lökte csapattársát, Gerard Martínt, aki így bokkolta a második kísérletet.

Nem esett gól az Espanyol-Barcelona meccs első félidejében
Fotó: MANAURE QUINTERO / AFP

A Barcelona kapusa volt a meccs hőse

Ami a labdabirtoklást illeti, a Barca óriási fölényben játszott, de a gólhoz az Espanyol járt közelebb. García a 39. percben egészen elképesztő védést mutatott be korábbi klubja ellen, Carlos Romero fejesét földöntúli bravúrral tolta szögletre.

A 63. percben is hatalmas bravúrral hárított a vendégek kapusa, 

amikor a gólhelyzetben kilépő Roberto Fernandez Jaen lábáról szedte le a labdát. A 71. percben a túloldalon is láthattak a katalán nézők egy csodás védést, ekkor Marko Dmitrovic akadályozta meg, hogy a Barcelona gólt szerezzen. A 86. percben azonban már az Espanyol kapusa is tehetetlen volt, Fermín López passza után Dani Olmo varázslatosan emelt a bal felső sarokba. Hansi Flick együttese nem sokkal később eldöntötte a meccset, Fermín újabb remek előkészítése után Robert Lewandowski talált be.

Barcelona's Spanish midfielder #20 Daniel Olmo (R) celebrates with Barcelona's Spanish midfielder #16 Fermin Lopez after scoring a goal during the Spanish League football match between RCD Espanyol and FC Barcelona at RCDE Stadium in Cornella de Llobregat on January 3, 2026. (Photo by MANAURE QUINTERO / AFP)
Megnyerte a városi derbit a Barcelona
Fotó: MANAURE QUINTERO / AFP

A Barcelona 2-0-ra nyerte a katalán városi rangadót, és továbbra is magabiztosan vezeti a tabellát a Real Madrid előtt.

La Liga, 18. forduló:

Celta Vigo-Valencia 4-1 (1-0)

Osasuna-Athletic Bilbao 1-1 (1-0)

Elche-Villarreal 1-3 (1-2)

Espanyol-FC Barcelona 0-2 (0-0)

