Mindez pazarul hangzik, csakhogy homokszem csúszott a gépezetbe, sőt, igazából nem is egy szem... Kicsit repüljünk vissza az időben egészen 2022 májusáig, amikor a katalán szurkolók legnagyobb örömére Joan Laporta bejelentette, hogy a nyáron elkezdődik a stadion modernizálása és ha minden jól megy, akkor a 2024/2025-ös szezonban már a megújult stadionban léphetnek pályára (ekkor ünnepelte a klub alapításának 125. évfordulóját). Bár azzal a kiegészítéssel érkezett ez az ígéret, hogy ekkor még folynak majd munkálatok a komplexumban, de már lehet nézni a helyszínen is a meccseket. Nos, nem egészen így lett.

A projekt teljes költségét az érintettek nagyjából 1,5 milliárd euróra tették, a mihez tartás végett ekkora összegből nagyjából kétszer fel lehetett volna építeni a Puskás Arénát. Persze a teljes igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ez az összeg magában foglalja a kapcsolódó létesítmények kialakítását is. Ugyanakkor a jelentős csúszások, építési problémák, engedélyezések miatt, hiszen még mindig épül a stadion, ez a szám akár 2,5-2,8 milliárd euróra is rúghat az utolsó simítások elvégzését követően, ami majdnem duplázást jelent a költségekben.

A klub ehhez az irdatlan nagy összegű beruházáshoz a hírek szerint mintegy 1,45 milliárd euró hitelt vett fel a Goldman Sachs vállalat és egyéb befektetők segítségével a projekt finanszírozására, aminek visszafizetése hosszú évtizedeken át tart majd, 2033 és 2050 közötti futamidővel. A hitel kamataiból adódó fizetési kötelezettségek már 2025 végén jelentős teherrel jártak — például 44 millió euró kamatot kellett fizetni tavaly decemberben.

A Camp Nou hiánya azonban nemcsak presztízsveszteség, hanem hatalmas bevételkiesés is egyben. Egyes számítások szerint összességében a klub évente akár 90–100 millió eurót is veszíthet addig, amíg vissza nem térhetnek a teljes kapacitással működő stadionba. Erre pedig a jelek szerint még jócskán várni kell, ugyanis a helyszínen továbbra is folynak a munkálatok, a harmadik szint és a tető még nem készült el. Az első két szint már majdnem elkészült, és a jelenlegi becslések szerint a stadion 2027-ben lesz teljesen kész, amikor a befogadóképessége 105 000 főre nő. Addig is csökkentett üzemmódban, de 2025 novemberétől ismét birtokba vehették hosszú idő, majd 900 nap után a focisták és a nézők is a legendás stadiont.