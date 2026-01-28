A spanyol sajtó értesülései szerint a PSG 8,2 millió eurót (7,1 millió fontot) fizetett Dro Fernandezért a Barcelona együttesének – ez magasabb, mint a szerződésében szereplő 6 millió eurós kivásárlási záradék. A párizsi klub állítólag szándékosan lépte túl az összeget, hogy jó kapcsolatot ápoljon a Barcelonával.

A Barcelona együttesét nagyon érzékenyen érintette Dro Fernandez elvesztése

Fotó: PSG

Miért hőzöng a Barcelona elnöke Dro Fernandez PSG-be igazolása kapcsán?

Joan Laporta a Catalunya Rádiónak elmondta:

Kellemetlen helyzet volt ez, mert más megoldásban állapodtunk meg, amikor betöltötte a 18. életévét. Meglepett minket, amikor az ügynöke közölte, hogy nem tudja betartani, amiben megállapodtunk.”

Dro Fernandez 2022-ben csatlakozott a klub híres akadémiájához, a La Masiához, és azóta öt alkalommal lépett pályára a felnőttcsapatban – köztük a Bajnokok Ligájában is, az Olympiakosz ellen. A fiatal középpályás 2030-ig írt alá a PSG-hez.

A francia klub közleményében azt hangsúlyozta, hogy az igazolás „teljes mértékben összhangban van a PSG sportstratégiájával, amely a fiatal tehetségek fejlesztésére épül”. Fernandez maga is lelkesen nyilatkozott: „Ez életem egyik legbüszkébb pillanata. A PSG hatalmas klub, amelyet gyerekkorom óta követek, és ahol számos legenda írt történelmet.”

Instagram-bejegyzésében búcsút vett Barcelonától: „Négy felejthetetlen szezon után életem egyik legnehezebb döntését hoztam meg: elbúcsúzom attól a klubtól, amely az otthonommá vált.”

A Barcelona vezetőedzője, Hansi Flick korábban már figyelmeztette a fiatal játékost, hogy alaposan gondolja meg a lépését:

A fiataloknak a klubért kell élniük. Mi lehetőséget adunk nekik, hogy a világ legjobbjaival edzhessenek és fejlődjenek. De ha valaki Barcelonáért akar játszani, azt teljes szívvel tegye. Ezeket a színeket élni kell, nem csak viselni.”

Flick ugyanakkor elfogadta, hogy a döntés a játékos kezében volt: „Ők 18 évesek, elég érettek, hogy döntsenek, és sok ember áll mögöttük, akik tanácsokat adnak nekik.”