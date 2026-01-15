Live
Csütörtök este a spanyol labdarúgó Király-kupa nyolcaddöntőjében a címvédő FC Barcelona 2-0-ra nyert a másodosztályban szereplő Racing Santander otthonában. A Barcelona hőse a kapus Joan Garcia volt, aki a találkozó 94. percében szenzációs védést mutatott be, amikor csapata még csak egygólos előnyben volt.

A Barcelona múlt vasárnap 3-2-re legyőzte a Real Madridot a spanyol Szuperkupa Dzsiddában rendezett döntőjében, ráadásul a Királyi Gárda szerdán a másodosztályú Albacete otthonában kiesett a Király-kupából is, így a katalán csapat úgy léphetett pályára csütörtök este, hogy a legnagyobb riválisa már kiszállt a versenyből. 

Barcelona's Spanish forward #10 Lamine Yamal celebrates after winning the Spanish Super Cup final football match between FC Barcelona and Real Madrid at the King Abdullah Stadium in Jeddah on January 11, 2026. (Photo by Fadel SENNA / AFP)
A Barcelona Szuperkupa-győzelemmel hangolt a Király-kupa-meccsre
Fotó: Fadel Senna/AFP

A Barcelona nem vehette félvállról a csütörtök esti meccset, ugyanis a Racing Santander vezeti a másodosztály pontvadászatát, így a kantábriai együttes játékosa önbizalomtól duzzadva várhatták az összecsapást. 

Nem hozott gólt a Barcelona fölénye

Hansi Flick, a Barcelona edzője kilenc spanyol játékossal küldte pályára csapatát. A katalán együttes a Joan Garcia – Koundé, Cubarsi, Gerard Martin, Balde – Casado, Bernal – Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford – Ferrán Torres összeállításban futott ki az El Sardinero stadion gyepszőnyegére, a kispadon pedig már ott volt a kedden bejelentett João Cancelo is. 

A találkozó elején a Racing Santander lerohanta a Barcelonát, de nem tudta megszerezni a vezetést a másodosztályú csapat. Ezt követően a katalánok átvették a játék irányítását, több mint 80%-ban birtokolták a labdát az első félidőben, de komoly helyzetet nem tudtak kialakítani, így gólnélküli döntetlennel mehettek szünetre a felek. 

Megszenvedett a Barcelona

A második félidőt jobban kezdte a Barcelona, előbb Lamine Yamal veszélyeztetett egy lapos lövéssel, majd a 49. percben Marcus Rashford ziccerét kellett bravúrral védenie Jokin Ezkietának. A folytatásban támadásban maradt a Barcelona, de nagy helyzete sokáig nem volt a címvédőnek. 

A 65. perc elején kis híján megszerezte a vezetést Hansi Flick csapata, miután Lamine Yamal kapura csavart egy szögletet, de a 18 éves sztárjátékos kísérlete a felső lécen csattant. Egy perccel később aztán megszületett a Barcelona régóta áhított gólja. 

Ferran Torres left winger of Barcelona and Spain celebrates after scoring his sides first goal during the Spanish Super Cup semi-final match between FC Barcelona and Athletic Club at King Abdullah Sports City Hall Stadium on January 7, 2026 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Ferrán Torres szezonbeli 15. gólját lőtte a Barcelona csapatában
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

A csereként beküldött Fermín López ugratta ki Ferrán Torrest, a csapatkapitányi karszalagot viselő támadó megtolta a labdát a kimozduló Ezkieta mellett, majd az üres kapuba gurított (0-1). 

A 79. percben eldönthette volna a meccset a katalán csapat, Ezkieta azonban bravúrral védeni tudta Fermín Lopez közeli lövését, majd a kipattanóra érkező Robert Lewandowski kísérleténél még nagyobb bravúrt mutatott be. A folytatásban a Barcelona ment a második gólért, a Racing Santander pedig gyors kontratámadásokkal veszélyeztetni tudott. A 87. percben egy pillanatra felrobbant a stadion, mert Manex Lozano egy balról betett labdát a Barca kapujába belsőzött, azonban a gólt a játékvezető les miatt nem adta meg. 

A 94. percben így is lehetett volna még egy slusszpoén a mérkőzésben. Pau Cubarsí utolsó emberként elkövetett hibája után Lozano lépett ki ziccerben, egy az egyben vihette Joan Garciára, azonban a Barcelona kapusa hatalmas bravúrral védeni tudta a ziccert, ezzel pedig megmentette csapatát. Ráadásul az ellentámadásból a Barcelona végigvitt egy kontratámadást, melyet végül Lamine Yamal góllal fejezett be (0-2), így a katalán csapat behúzta a mérkőzést és bejutott a legjobb nyolc közé a Király-kupában. 

Spanyol Király-kupa, nyolcaddöntő:
Racing Santander-FC Barcelona 0-2 (0-0)
gólszerzők: Ferrán Torres (66.), Lamine Yamal (90+5.)

