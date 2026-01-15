A Barcelona múlt vasárnap 3-2-re legyőzte a Real Madridot a spanyol Szuperkupa Dzsiddában rendezett döntőjében, ráadásul a Királyi Gárda szerdán a másodosztályú Albacete otthonában kiesett a Király-kupából is, így a katalán csapat úgy léphetett pályára csütörtök este, hogy a legnagyobb riválisa már kiszállt a versenyből.
A Barcelona nem vehette félvállról a csütörtök esti meccset, ugyanis a Racing Santander vezeti a másodosztály pontvadászatát, így a kantábriai együttes játékosa önbizalomtól duzzadva várhatták az összecsapást.
Nem hozott gólt a Barcelona fölénye
Hansi Flick, a Barcelona edzője kilenc spanyol játékossal küldte pályára csapatát. A katalán együttes a Joan Garcia – Koundé, Cubarsi, Gerard Martin, Balde – Casado, Bernal – Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford – Ferrán Torres összeállításban futott ki az El Sardinero stadion gyepszőnyegére, a kispadon pedig már ott volt a kedden bejelentett João Cancelo is.
A találkozó elején a Racing Santander lerohanta a Barcelonát, de nem tudta megszerezni a vezetést a másodosztályú csapat. Ezt követően a katalánok átvették a játék irányítását, több mint 80%-ban birtokolták a labdát az első félidőben, de komoly helyzetet nem tudtak kialakítani, így gólnélküli döntetlennel mehettek szünetre a felek.
Megszenvedett a Barcelona
A második félidőt jobban kezdte a Barcelona, előbb Lamine Yamal veszélyeztetett egy lapos lövéssel, majd a 49. percben Marcus Rashford ziccerét kellett bravúrral védenie Jokin Ezkietának. A folytatásban támadásban maradt a Barcelona, de nagy helyzete sokáig nem volt a címvédőnek.
A 65. perc elején kis híján megszerezte a vezetést Hansi Flick csapata, miután Lamine Yamal kapura csavart egy szögletet, de a 18 éves sztárjátékos kísérlete a felső lécen csattant. Egy perccel később aztán megszületett a Barcelona régóta áhított gólja.
A csereként beküldött Fermín López ugratta ki Ferrán Torrest, a csapatkapitányi karszalagot viselő támadó megtolta a labdát a kimozduló Ezkieta mellett, majd az üres kapuba gurított (0-1).
A 79. percben eldönthette volna a meccset a katalán csapat, Ezkieta azonban bravúrral védeni tudta Fermín Lopez közeli lövését, majd a kipattanóra érkező Robert Lewandowski kísérleténél még nagyobb bravúrt mutatott be. A folytatásban a Barcelona ment a második gólért, a Racing Santander pedig gyors kontratámadásokkal veszélyeztetni tudott. A 87. percben egy pillanatra felrobbant a stadion, mert Manex Lozano egy balról betett labdát a Barca kapujába belsőzött, azonban a gólt a játékvezető les miatt nem adta meg.
A 94. percben így is lehetett volna még egy slusszpoén a mérkőzésben. Pau Cubarsí utolsó emberként elkövetett hibája után Lozano lépett ki ziccerben, egy az egyben vihette Joan Garciára, azonban a Barcelona kapusa hatalmas bravúrral védeni tudta a ziccert, ezzel pedig megmentette csapatát. Ráadásul az ellentámadásból a Barcelona végigvitt egy kontratámadást, melyet végül Lamine Yamal góllal fejezett be (0-2), így a katalán csapat behúzta a mérkőzést és bejutott a legjobb nyolc közé a Király-kupában.
Spanyol Király-kupa, nyolcaddöntő:
Racing Santander-FC Barcelona 0-2 (0-0)
gólszerzők: Ferrán Torres (66.), Lamine Yamal (90+5.)
- kapcsolódó cikkek: