A Barcelona múlt vasárnap 3-2-re legyőzte a Real Madridot a spanyol Szuperkupa Dzsiddában rendezett döntőjében, ráadásul a Királyi Gárda szerdán a másodosztályú Albacete otthonában kiesett a Király-kupából is, így a katalán csapat úgy léphetett pályára csütörtök este, hogy a legnagyobb riválisa már kiszállt a versenyből.

A Barcelona Szuperkupa-győzelemmel hangolt a Király-kupa-meccsre

Fotó: Fadel Senna/AFP

A Barcelona nem vehette félvállról a csütörtök esti meccset, ugyanis a Racing Santander vezeti a másodosztály pontvadászatát, így a kantábriai együttes játékosa önbizalomtól duzzadva várhatták az összecsapást.

Nem hozott gólt a Barcelona fölénye

Hansi Flick, a Barcelona edzője kilenc spanyol játékossal küldte pályára csapatát. A katalán együttes a Joan Garcia – Koundé, Cubarsi, Gerard Martin, Balde – Casado, Bernal – Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford – Ferrán Torres összeállításban futott ki az El Sardinero stadion gyepszőnyegére, a kispadon pedig már ott volt a kedden bejelentett João Cancelo is.

A találkozó elején a Racing Santander lerohanta a Barcelonát, de nem tudta megszerezni a vezetést a másodosztályú csapat. Ezt követően a katalánok átvették a játék irányítását, több mint 80%-ban birtokolták a labdát az első félidőben, de komoly helyzetet nem tudtak kialakítani, így gólnélküli döntetlennel mehettek szünetre a felek.

Megszenvedett a Barcelona

A második félidőt jobban kezdte a Barcelona, előbb Lamine Yamal veszélyeztetett egy lapos lövéssel, majd a 49. percben Marcus Rashford ziccerét kellett bravúrral védenie Jokin Ezkietának. A folytatásban támadásban maradt a Barcelona, de nagy helyzete sokáig nem volt a címvédőnek.

A 65. perc elején kis híján megszerezte a vezetést Hansi Flick csapata, miután Lamine Yamal kapura csavart egy szögletet, de a 18 éves sztárjátékos kísérlete a felső lécen csattant. Egy perccel később aztán megszületett a Barcelona régóta áhított gólja.

Ferrán Torres szezonbeli 15. gólját lőtte a Barcelona csapatában

Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

A csereként beküldött Fermín López ugratta ki Ferrán Torrest, a csapatkapitányi karszalagot viselő támadó megtolta a labdát a kimozduló Ezkieta mellett, majd az üres kapuba gurított (0-1).