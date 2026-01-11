A szerdai elődöntőben a Barcelona 5-0-ra kiütötte az Athletic Bilbaót, majd egy nappal később a Real Madrid 2-1-re nyert a városi rivális Atlético Madrid ellen.
A madridi gárda csütörtöki mérkőzését a világbajnok Kylian Mbappé kihagyta egy korábbi térdrándulás miatt, azonban a francia támadó a csapat után utazott Dzsiddába, a döntő előtt pedig játékra jelentkezett.
A Barcelona dominált, a Real Madrid a semmiből lőtte a gólokat
A Barcelona a Joan Garcia - Koundé, Cubarsi, Éric Garcia, Baldé - De Jong, Pedri - Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha - Lewandowski összeállításban kezdte a mérkőzést, míg a Real Madrid a Courtois - Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras - Camavinga, Tchouameni, Bellingham - Vinícius Junior, Gonzalo Garcia, Rodrygo összetételű csapattal futott ki a dzsiddai stadion játékterére.
A vasárnap esti Szuperkupa-döntő elején a Barcelona irányította a játékot, az első helyzet viszont a Real Madrid előtt adódott. Egy gyors kontratámadás végén Vinícius Júnior húzott el a bal szélen, helyzetbe került, azonban a hosszú alsóba szánt lövését Joan Garcia leolvasta és könnyedén védeni tudott.
A folytatásban is a Barcelonánál volt többet a labda, a katalán csapat közel 80%-ban birtokolta a labdát, az első kaput eltaláló lövésére azonban a 27. percig kellett várni, ekkor Raphinha 14 méteres próbálkozását Thibaut Courtois könnyedén kiütötte.
Hiába azonban a Barcelona óriási mezőnyfölénye, a második ziccer is a Real Madrid előtt adódott. A 33. percben Gonzalo Garcia kapott egy remek kiugratást, egyedül törhetett kapura, azonban a 21 éves támadó elkapkodta a lövést és egyenesen Joan Garcia kezébe passzolt.
Két perccel később megvillant a Barcelona is. Lamine Yamal adott káprázatos labdát Raphinhának, aki szintén elkapkodta a lövést, így a kísérlete méterekkel ment el a kapu mellett. Egy perccel később viszont javítani tudta a hibáját a brazil támadó. A Fermín Lópeztől kapott labdát rávezette Aurélien Tchouaménire, majd a behátráló francia játékos mellett 12 méterről kilőtte a bal alsó sarkot (1-0).
A vezetés megszerzés után támadásban maradt a Barcelona. A 40. percben Fermín López éles szögből leadott bombáját kellett védenie Courtois-nak, egy perccel később pedig Lamine Yamal közeli próbálkozását hárította a belga kapus.
Az első félidőben a Barcelona elképesztő dominanciát mutatott, a katalán csapat mégsem lehetett elégedett, ugyanis a hosszabbításban Vinícius Júnior elképesztő varázslatot mutatott be.
A brazil támadó elfutott a labdával a bal szélen, majd kiosztott egy kötényt Jules Koundénak, amivel betört a tizenhatoson belülre, ott egy újabb csellel megtolta a labdát Pau Cubarsí mellett, végül hat méterről a bal alsó sarokba lőtt (1-1).
Ekkor úgy tűnt, 1-1-es döntetlennel mehetnek a csapatok a szünetre, azonban volt még két csavar a történetben.
A hosszabbítás negyedik percében Pedri adott elképesztő labdát Robert Lewandowskinak, aki ugyan hosszan vette át, de így is át tudta azt pöckölni a kivetődő Courtois fölött (2-1). Szűk két perccel később pedig egy elképesztő flipperes góllal egyenlített a Real Madrid. Egy jobb oldali szöglet után Federico Valverde fejesét a gólvonalon álló Raphinha fejelte a felső lécre, a kipattanóra érkező Gonzalo Garcia viszont a felső kapufa segítségével értékesítette a kipattanót (2-2).
- A XXI. században először fordult elő, hogy három gól született egy Clásico első félidejének hosszabbításában.
- Marco Asensio óta Gonzalo García a legfiatalabb spanyol játékos (21 évesen és 293 naposan), aki kezdőként lépett pályára egy Barcelona elleni Clásicón és gólt is szerzett. A négyszeres BL-győztes Asencio 2017 augusztusában 21 évesen és 207 naposan talált be kezdőként a Barcának.
Szerencsés gól döntött a Szuperkupa sorsáról
A második félidőt sokkal bátrabban kezdte a Real Madrid, azonban az újabb góleső elmaradt, helyette majdnem tömegverekedés alakult ki a pályán. Az 57. percben Raul Asencio rúgta szét Pedrit, utána pedig a Barcelona teljes csapata elégtétel akart venni a Real Madrid játékosán, a tumultusban pedig Raphinha került a földre, miután Federico Valverde taszajtott rajta egy nagyot.
A második játékrész első ziccerére a 63. percig kellett várni, ekkor Vinícius Júnior ismét bolondot csinált a Barcelona védelméből, majd a sarokkal lekészített labdáját Rodrygo lőtte kapura, de Joan Garcia leért a bal alsóba tartó lövésre. Nyolc perccel később a Barcelona is előnybe kerülhetett volna. Frenkie De Jong gyönyörű labdáját Koundé lőtte középre, a berobbanó Raphinha becsúszva kapura tette a labdát, de Courtois egy reflexmozdulattal védeni tudott.
A 73. percben aztán egy szerencsés góllal szerzett vezetést a Barcelona. Raphinha kapott egy átadást a 16-oson belül, lövés közben elcsúszott, azonban a gyenge labdája irányt változtatott Raul Asención, ez pedig teljesen becsapta Courtois-t és védhetetlen gól lett belőle (3-2).
A bekapott gól után Xabi Alonso azonnal pályára küldte Kylian Mbappét, mert a Real Madridnak mennie kellett az eredmény után. Azonban a világbajnok francia támadó nem igazán kapott használható labdákat, így nem tudott hatással lenni a játék alakulására.
A 90. percben megvillant a francia sztárjátékos. Mbappé tőle szokatlan módon labdát szerzett a saját térfelén, ezt követően rávezette a labdát Frenkie De Jongra, a Barcelona csapatkapitánya pedig nyújtott lábbal beleszállt a francia játékos sípcsontjába, José Luis Munuera Montero játékvezető pedig gondolkodás nélkül kiállította a holland játékost.
Az ötperces hosszabbításban a Real Madrid ment előre, de ziccert nem tudott kialakítani, ellenben a Barcelona a 95. percben eldönthette volna a meccset, de a csereként beállt Marcus Rashford egy kontratámadás után kapu mellé lőtt óriási helyzetben.
Az angol támadó könnyelműsége meg is bosszulhatta volna magát, mert az utolsó pillanatban a Real Madridnak még volt egy labdája az egyenlítésért, de Álvaro Carreras nyolc méterről Joan Garcia kezébe lőtte a labdát, így a Barcelona megnyerte a meccset, története során pedig 16. alkalommal húzta be a Szuperkupát.
Spanyol Szuperkupa, döntő:
FC Barcelona-Real Madrid 3-2 (2-2)
gólszerzők: Raphinha (36., 73.), Lewandowski (45+4.), ill. Vinícius Júnior (45+2.), Gonzalo Garcia (45+6.)
kiállítva: De Jong (90+1.)
- kapcsolódó cikkek: