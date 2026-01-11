Live
Most jött a megrázó hír: kórházba került Fenyő Miklós

Háború

Putyin veszélyben? Súlyos kijelentés hangzott el Kijevben

A spanyol labdarúgó Szuperkupa dzsiddai döntőjében az FC Barcelona 3-2-re legyőzte a Real Madrid csapatát. A mérkőzés legjobbja a Barcelona támadója, a brazil válogatott Raphinha volt, aki két góllal vette ki a részét a katalán csapat sikeréből.

A szerdai elődöntőben a Barcelona 5-0-ra kiütötte az Athletic Bilbaót, majd egy nappal később a Real Madrid 2-1-re nyert a városi rivális Atlético Madrid ellen. 

Vinícius Júnior főszereplő volt a Real Madrid-Barcelona mérkőzésen
A szezon első Real Madrid-Barcelona rangadója Vinícius botrányáról marad emlékezetes
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

A madridi gárda csütörtöki mérkőzését a világbajnok Kylian Mbappé kihagyta egy korábbi térdrándulás miatt, azonban a francia támadó a csapat után utazott Dzsiddába, a döntő előtt pedig játékra jelentkezett. 

A Barcelona dominált, a Real Madrid a semmiből lőtte a gólokat

A Barcelona a Joan Garcia - Koundé, Cubarsi, Éric Garcia, Baldé - De Jong, Pedri - Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha - Lewandowski összeállításban kezdte a mérkőzést, míg a Real Madrid a Courtois - Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras - Camavinga, Tchouameni, Bellingham - Vinícius Junior, Gonzalo Garcia, Rodrygo összetételű csapattal futott ki a dzsiddai stadion játékterére. 

A vasárnap esti Szuperkupa-döntő elején a Barcelona irányította a játékot, az első helyzet viszont a Real Madrid előtt adódott. Egy gyors kontratámadás végén Vinícius Júnior húzott el a bal szélen, helyzetbe került, azonban a hosszú alsóba szánt lövését Joan Garcia leolvasta és könnyedén védeni tudott.

Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior reacts as Barcelona's Spanish goalkeeper #13 Joan Garcia catches the ball during the Spanish Super Cup final football match between FC Barcelona and Real Madrid at the King Abdullah Stadium in Jeddah on January 11, 2026. (Photo by Haitham AL-SHUKAIRI / AFP)
Vinícius Júnioré volt a meccs első nagy helyzete 
Fotó: Haitham Al-Shukairi/AFP

A folytatásban is a Barcelonánál volt többet a labda, a katalán csapat közel 80%-ban birtokolta a labdát, az első kaput eltaláló lövésére azonban a 27. percig kellett várni, ekkor Raphinha 14 méteres próbálkozását Thibaut Courtois könnyedén kiütötte. 

Hiába azonban a Barcelona óriási mezőnyfölénye, a második ziccer is a Real Madrid előtt adódott. A 33. percben Gonzalo Garcia kapott egy remek kiugratást, egyedül törhetett kapura, azonban a 21 éves támadó elkapkodta a lövést és egyenesen Joan Garcia kezébe passzolt

Két perccel később megvillant a Barcelona is. Lamine Yamal adott káprázatos labdát Raphinhának, aki szintén elkapkodta a lövést, így a kísérlete méterekkel ment el a kapu mellett. Egy perccel később viszont javítani tudta a hibáját a brazil támadó. A Fermín Lópeztől kapott labdát rávezette Aurélien Tchouaménire, majd a behátráló francia játékos mellett 12 méterről kilőtte a bal alsó sarkot (1-0). 

Raphinha right winger of Barcelona and Brazil celebrates with Lamine Yamal after scoring his sides first goal during the Spanish Super Cup final match between FC Barcelona and Real Madrid at King Abdullah Sports City Hall Stadium on January 11, 2026 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Raphinha gyönyörű góljával szerzett vezetést a Barcelona
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

A vezetés megszerzés után támadásban maradt a Barcelona. A 40. percben Fermín López éles szögből leadott bombáját kellett védenie Courtois-nak, egy perccel később pedig Lamine Yamal közeli próbálkozását hárította a belga kapus. 

Az első félidőben a Barcelona elképesztő dominanciát mutatott, a katalán csapat mégsem lehetett elégedett, ugyanis a hosszabbításban Vinícius Júnior elképesztő varázslatot mutatott be. 

A brazil támadó elfutott a labdával a bal szélen, majd kiosztott egy kötényt Jules Koundénak, amivel betört a tizenhatoson belülre, ott egy újabb csellel megtolta a labdát Pau Cubarsí mellett, végül hat méterről a bal alsó sarokba lőtt (1-1). 

Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior and Barcelona's French defender #23 Jules Kounde fight for the ball during the Spanish Super Cup final football match between FC Barcelona and Real Madrid at the King Abdullah Stadium in Jeddah on January 11, 2026. (Photo by Haitham AL-SHUKAIRI / AFP)
Vinícius Júnior 16 meccs után lőtt ismét gólt a Real Madridban 
Fotó: Haitham Al-Shukairi/AFP

Ekkor úgy tűnt, 1-1-es döntetlennel mehetnek a csapatok a szünetre, azonban volt még két csavar a történetben. 

A hosszabbítás negyedik percében Pedri adott elképesztő labdát Robert Lewandowskinak, aki ugyan hosszan vette át, de így is át tudta azt pöckölni a kivetődő Courtois fölött (2-1). Szűk két perccel később pedig egy elképesztő flipperes góllal egyenlített a Real Madrid. Egy jobb oldali szöglet után Federico Valverde fejesét a gólvonalon álló Raphinha fejelte a felső lécre, a kipattanóra érkező Gonzalo Garcia viszont a felső kapufa segítségével értékesítette a kipattanót (2-2)

Gonzalo Garcia right winger of Real Madrid and Spain celebrates after scoring his sides first goal during the Spanish Super Cup final match between FC Barcelona and Real Madrid at King Abdullah Sports City Hall Stadium on January 11, 2026 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
A 21 éves Gonzalo Garcia a lefújás előtt hozta vissza a madridi reményeket
Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton
  • A XXI. században először fordult elő, hogy három gól született egy Clásico első félidejének hosszabbításában.
  • Marco Asensio óta Gonzalo García a legfiatalabb spanyol játékos (21 évesen és 293 naposan), aki kezdőként lépett pályára egy Barcelona elleni Clásicón és gólt is szerzett. A négyszeres BL-győztes Asencio 2017 augusztusában 21 évesen és 207 naposan talált be kezdőként a Barcának. 

Szerencsés gól döntött a Szuperkupa sorsáról

A második félidőt sokkal bátrabban kezdte a Real Madrid, azonban az újabb góleső elmaradt, helyette majdnem tömegverekedés alakult ki a pályán. Az 57. percben Raul Asencio rúgta szét Pedrit, utána pedig a Barcelona teljes csapata elégtétel akart venni a Real Madrid játékosán, a tumultusban pedig Raphinha került a földre, miután Federico Valverde taszajtott rajta egy nagyot. 

Barcelona's Spanish forward #10 Lamine Yamal (L) reacts during the Spanish Super Cup final football match between FC Barcelona and Real Madrid at the King Abdullah Stadium in Jeddah on January 11, 2026. (Photo by Haitham AL-SHUKAIRI / AFP)
Indulatokból sem volt hiány a spanyol Szuperkupa-mérkőzésen
Fotó: Haitham Al-Shukairi/AFP

A második játékrész első ziccerére a 63. percig kellett várni, ekkor Vinícius Júnior ismét bolondot csinált a Barcelona védelméből, majd a sarokkal lekészített labdáját Rodrygo lőtte kapura, de Joan Garcia leért a bal alsóba tartó lövésre. Nyolc perccel később a Barcelona is előnybe kerülhetett volna. Frenkie De Jong gyönyörű labdáját Koundé lőtte középre, a berobbanó Raphinha becsúszva kapura tette a labdát, de Courtois egy reflexmozdulattal védeni tudott. 

A 73. percben aztán egy szerencsés góllal szerzett vezetést a Barcelona. Raphinha kapott egy átadást a 16-oson belül, lövés közben elcsúszott, azonban a gyenge labdája irányt változtatott Raul Asención, ez pedig teljesen becsapta Courtois-t és védhetetlen gól lett belőle (3-2).

Raphinha right winger of Barcelona and Brazil celebrates after scoring his sides second goal during the Spanish Super Cup final match between FC Barcelona and Real Madrid at King Abdullah Sports City Hall Stadium on January 11, 2026 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Raphinha szenzációsan futballozott a Szuperkupa-döntőn
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

A bekapott gól után Xabi Alonso azonnal pályára küldte Kylian Mbappét, mert a Real Madridnak mennie kellett az eredmény után. Azonban a világbajnok francia támadó nem igazán kapott használható labdákat, így nem tudott hatással lenni a játék alakulására. 

A 90. percben megvillant a francia sztárjátékos. Mbappé tőle szokatlan módon labdát szerzett a saját térfelén, ezt követően rávezette a labdát Frenkie De Jongra, a Barcelona csapatkapitánya pedig nyújtott lábbal beleszállt a francia játékos sípcsontjába, José Luis Munuera Montero játékvezető pedig gondolkodás nélkül kiállította a holland játékost. 

Az ötperces hosszabbításban a Real Madrid ment előre, de ziccert nem tudott kialakítani, ellenben a Barcelona a 95. percben eldönthette volna a meccset, de a csereként beállt Marcus Rashford egy kontratámadás után kapu mellé lőtt óriási helyzetben.

Barcelona's players celebrate after winning the Spanish Super Cup final football match between FC Barcelona and Real Madrid at the King Abdullah Stadium in Jeddah on January 11, 2026. (Photo by Fadel SENNA / AFP)
A Barcelona nyerte a spanyol Szuperkupát
Fotó: Fadel Senna/AFP

Az angol támadó könnyelműsége meg is bosszulhatta volna magát, mert az utolsó pillanatban a Real Madridnak még volt egy labdája az egyenlítésért, de Álvaro Carreras nyolc méterről Joan Garcia kezébe lőtte a labdát, így a Barcelona megnyerte a meccset, története során pedig 16. alkalommal húzta be a Szuperkupát. 

Spanyol Szuperkupa, döntő:
FC Barcelona-Real Madrid 3-2 (2-2)
gólszerzők: Raphinha (36., 73.), Lewandowski (45+4.), ill. Vinícius Júnior (45+2.), Gonzalo Garcia (45+6.)
kiállítva: De Jong (90+1.)

