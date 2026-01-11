A szerdai elődöntőben a Barcelona 5-0-ra kiütötte az Athletic Bilbaót, majd egy nappal később a Real Madrid 2-1-re nyert a városi rivális Atlético Madrid ellen.

A szezon első Real Madrid-Barcelona rangadója Vinícius botrányáról marad emlékezetes

Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

A madridi gárda csütörtöki mérkőzését a világbajnok Kylian Mbappé kihagyta egy korábbi térdrándulás miatt, azonban a francia támadó a csapat után utazott Dzsiddába, a döntő előtt pedig játékra jelentkezett.

A Barcelona dominált, a Real Madrid a semmiből lőtte a gólokat

A Barcelona a Joan Garcia - Koundé, Cubarsi, Éric Garcia, Baldé - De Jong, Pedri - Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha - Lewandowski összeállításban kezdte a mérkőzést, míg a Real Madrid a Courtois - Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras - Camavinga, Tchouameni, Bellingham - Vinícius Junior, Gonzalo Garcia, Rodrygo összetételű csapattal futott ki a dzsiddai stadion játékterére.

A vasárnap esti Szuperkupa-döntő elején a Barcelona irányította a játékot, az első helyzet viszont a Real Madrid előtt adódott. Egy gyors kontratámadás végén Vinícius Júnior húzott el a bal szélen, helyzetbe került, azonban a hosszú alsóba szánt lövését Joan Garcia leolvasta és könnyedén védeni tudott.

Vinícius Júnioré volt a meccs első nagy helyzete

Fotó: Haitham Al-Shukairi/AFP

A folytatásban is a Barcelonánál volt többet a labda, a katalán csapat közel 80%-ban birtokolta a labdát, az első kaput eltaláló lövésére azonban a 27. percig kellett várni, ekkor Raphinha 14 méteres próbálkozását Thibaut Courtois könnyedén kiütötte.

Hiába azonban a Barcelona óriási mezőnyfölénye, a második ziccer is a Real Madrid előtt adódott. A 33. percben Gonzalo Garcia kapott egy remek kiugratást, egyedül törhetett kapura, azonban a 21 éves támadó elkapkodta a lövést és egyenesen Joan Garcia kezébe passzolt.

Két perccel később megvillant a Barcelona is. Lamine Yamal adott káprázatos labdát Raphinhának, aki szintén elkapkodta a lövést, így a kísérlete méterekkel ment el a kapu mellett. Egy perccel később viszont javítani tudta a hibáját a brazil támadó. A Fermín Lópeztől kapott labdát rávezette Aurélien Tchouaménire, majd a behátráló francia játékos mellett 12 méterről kilőtte a bal alsó sarkot (1-0).