A Bayern München ezt megelőzően a Bundesligában legutóbb tavaly március 8-án, a Bochumtól kapott ki, a mostani idényben pedig az eddigi 18 meccsen 16 győzelem és két döntetlen volt a mérlege.

A Bayern München sztárcsatára, Harry Kane ezúttal nem szerzett gólt

Fotó: PETER KNEFFEL / DPA

Először kapott ki a Bundesligában a Bayern München

A Bayern az Augsburg elleni találkozó szünetében még vezetett, s bár fölényben futballozott, vendége a 75. percben egyenlített, hat perccel később pedig a végül győztesnek bizonyuló gólt is megszerezte – adta hírül az MTI.

BAYERN MUNICH TAKE THEIR FIRST BUNDESLIGA L OF THE SEASON 😳❌



Augsburg end their winless run at the Allianz Arena to head up to 13th! 🔥🌳 pic.twitter.com/FBVxPw8b5f — OneFootball (@OneFootball) January 24, 2026

Közben a magyar válogatott Willi Orbánnal, valamint a kapus Gulácsi Péterrel felálló RB Leipzig sima, háromgólos győzelmet aratott

a sereghajtó Heidenheim vendégeként. A találkozót mindkét magyar futballista végigjátszotta.

A sérülés miatt hiányzó Dárdai Bence együttese, a Wolfsburg hiába vezetett a szünetben 1-0-ra, végül 3-1-es vereséget szenvedett Mainzban.

Bundesliga, 19. forduló:

Bayern München-Augsburg 1-2 (1-0)

Bayer Leverkusen-Werder Bremen 1-0 (1-0)

Eintracht Frankfurt-Hoffenheim 1-3 (1-0)

Heidenheim-RB Leipzig 0-3 (0-0)

Mainz-VfL Wolfsburg 3-1 (0-1)