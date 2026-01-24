A Bayern München ezt megelőzően a Bundesligában legutóbb tavaly március 8-án, a Bochumtól kapott ki, a mostani idényben pedig az eddigi 18 meccsen 16 győzelem és két döntetlen volt a mérlege.
Először kapott ki a Bundesligában a Bayern München
A Bayern az Augsburg elleni találkozó szünetében még vezetett, s bár fölényben futballozott, vendége a 75. percben egyenlített, hat perccel később pedig a végül győztesnek bizonyuló gólt is megszerezte – adta hírül az MTI.
Közben a magyar válogatott Willi Orbánnal, valamint a kapus Gulácsi Péterrel felálló RB Leipzig sima, háromgólos győzelmet aratott
a sereghajtó Heidenheim vendégeként. A találkozót mindkét magyar futballista végigjátszotta.
A sérülés miatt hiányzó Dárdai Bence együttese, a Wolfsburg hiába vezetett a szünetben 1-0-ra, végül 3-1-es vereséget szenvedett Mainzban.
Bundesliga, 19. forduló:
Bayern München-Augsburg 1-2 (1-0)
Bayer Leverkusen-Werder Bremen 1-0 (1-0)
Eintracht Frankfurt-Hoffenheim 1-3 (1-0)
Heidenheim-RB Leipzig 0-3 (0-0)
Mainz-VfL Wolfsburg 3-1 (0-1)