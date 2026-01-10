Live
Különös történet kering Németországban. Franz Beckenbauer halálának második évfordulóján kicsit megkésve, de immár az FC Bayern München is friss koszorút helyezett el a legendás labdarúgó sírjánál. A klub ezzel kifejezte: a „Császár” emlékét továbbra is tisztelettel és hálával őrzik a rajongók nagy örömére.

Franz Beckenbauer  a német futball és a Bayern München örökös ikonja, 2024. január 7-én hunyt el 78 éves korában, családja körében.

Franz Beckenbauer örökre a Bayern München legendája marad
Franz Beckenbauer örökre a Bayern München legendája marad
Fotó: LEONIE ASENDORPF / DPA

Miért késett a koszorúval a Bayern München?

Halálának második évfordulóján, január 7-én a BILD újságírói ellátogattak a müncheni Perlacher Forst temetőbe, ahol a Német Labdarúgó Szövetség (DFB) már elhelyezett egy koszorút vörös és fehér virágokból, „Tisztelgő emlékezéssel – Német Labdarúgó-szövetség” felirattal. 

Akkor viszont a Bayern részéről még nem volt látható koszorú a sírnál, ami sokakban meglepetést keltett.

A klub ugyan online megemlékezésekkel – honlapján és közösségi oldalain – tiszteletét tette, de a személyes gesztus hiányzott. Ezen változtatott a Bayern másnap, amikor saját koszorút helyezett el Beckenbauer sírjánál, klubszínekben díszített gyászselyemmel és a felirattal: 

Örökké felejthetetlen maradsz – a Te FC Bayern Münchened.

Az FC Bayern München is friss koszorút helyezett el a legendás labdarúgó, Franz Beckenbauer sírjánál
Az FC Bayern München is friss koszorút helyezett el a legendás labdarúgó, Franz Beckenbauer sírjánál
Fotó: BILD

A gesztus hűen illeszkedik abba a gondoskodó emlékezetpolitikába, amellyel a Bayern az elmúlt két évben ápolja Beckenbauer örökségét. 

A müncheni Allianz Aréna előtti területet „Franz-Beckenbauer-Platz 5”-re nevezték át, a stadion elé szobrot emeltek neki, és egy hatalmas, 5-ös számú mez is helyet kapott a létesítmény belső terében – emlékeztetve mindenkit arra, hogy ez a szám többé nem kerül újra más játékos hátára.

Franz Beckenbauer neve és alakja örökre összefonódik a német futball aranykorával. Világbajnokként – játékosként 1974-ben, szövetségi kapitányként 1990-ben – olyan örökséget hagyott hátra, amely generációkon át meghatározza a sportágat. A Bayern mostani megemlékezése, még ha késve is érkezett, pedig újra megerősíti: a „Császár” emléke soha nem merül feledésbe.

