A Bundesliga 17. fordulójának szerdai játéknapján 3-1-re nyert a bajor rekordbajnok a Köln vendégeként. A Bayern München ezzel rekordot állított fel, ugyanakkor a meccs arról is emlékezetes maradt, hogy néhány percre félbe kellett szakítani, mert a játékosok gyakolatilag „láthatatlanná” váltak.

A címvédő és veretlenül a tabella első helyén álló Bayern München az első félidő végén hátrányba került a Köln otthonában, de még a szünet előtt egyenlíteni tudott, a második játékrészben pedig fordított. Linton Maina góljára a bajorok hárommal válaszoltak: Serge Gnabry az első félidő hosszabbításában egalizált, majd a dél-koreai Kim Min Jae és a 17 éves Lennart Karl találatai tették fölényessé a sikert.

Harry Kane ezúttal nem szerzett gólt, de a Bayern München megint nyert
Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA
Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA

Új Bundesliga-rekord a Bayern München neve mellett

A bajor rekordbajnok az újabb sikerének köszönhetően új rekordot állított be a Bundesligában. A bajnoki szezon feléhez érve ilyen domináns teljesítményt korábban még egyetlen csapat sem nyújtott a német élvonalban. 

A Bayern 47 pontot gyűjtve, +53-as gólkülönbséggel vezeti a tabellát, 

ezzel saját korábbi csúcsát adta át a múltnak. Az eddigi rekordot a Pep Guardiola vezette együttes tartotta (ugyanennyi ponttal, de rosszabb gólkülönbséggel), ezt sikerült most megdöntenie a klubnak Vincent Kompany vezetőedző irányításával.

Meg kellett állítani a játékot Bayern München meccsén

A különleges rekord mellett a Köln-Bayern mérkőzés másik érdekessége, hogy a játékvezetőnek egy időre félbe kellett szakítania a találkozót. 

A szurkolók által használt pirotechnikai eszközök révén olyan hatalmas füst borította be a pályát, hogy gyakorlatilag semmit sem lehett látni a meccsből. 

A hideg téli időjárás sem segített a helyzeten, viszonylag sok időnek el kellett telnie, mire eloszlott a füst, és csak utána lehetett folytatni a játékot. A drukkerek is szenvedtek a rossz látási viszonyoktól, végül kilenc perc elteltével indulhatott újra az összecsapás.

14 January 2026, North Rhine-Westphalia, Cologne: Soccer: Bundesliga, 1. FC Köln - Bayern Munich, Matchday 17, RheinEnergieStadion, smoke from the pyrotechnics that have been set off lies over the pitch. Photo: Federico Gambarini/dpa - IMPORTANT NOTE: In accordance with the regulations of the DFL German Football League and the DFB German Football Association, it is prohibited to utilize or have utilized photographs taken in the stadium and/or of the match in the form of sequential images and/or video-like photo series. (Photo by FEDERICO GAMBARINI / dpa Picture-Alliance via AFP)
A Köln-Bayern München meccsen hatalmas füstfelhő lepte el a pályát
Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA

A Bayern 17 forduló elteltével 47 pontot gyűjtve vezeti a Bundesligát, előnye már most 11 pont a második Borussia Dortmunddal szemben.

