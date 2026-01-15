A címvédő és veretlenül a tabella első helyén álló Bayern München az első félidő végén hátrányba került a Köln otthonában, de még a szünet előtt egyenlíteni tudott, a második játékrészben pedig fordított. Linton Maina góljára a bajorok hárommal válaszoltak: Serge Gnabry az első félidő hosszabbításában egalizált, majd a dél-koreai Kim Min Jae és a 17 éves Lennart Karl találatai tették fölényessé a sikert.

Harry Kane ezúttal nem szerzett gólt, de a Bayern München megint nyert

Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA

Új Bundesliga-rekord a Bayern München neve mellett

A bajor rekordbajnok az újabb sikerének köszönhetően új rekordot állított be a Bundesligában. A bajnoki szezon feléhez érve ilyen domináns teljesítményt korábban még egyetlen csapat sem nyújtott a német élvonalban.

A Bayern 47 pontot gyűjtve, +53-as gólkülönbséggel vezeti a tabellát,

ezzel saját korábbi csúcsát adta át a múltnak. Az eddigi rekordot a Pep Guardiola vezette együttes tartotta (ugyanennyi ponttal, de rosszabb gólkülönbséggel), ezt sikerült most megdöntenie a klubnak Vincent Kompany vezetőedző irányításával.

🥇 Bayern set a new record for the best first half of a season in Bundesliga history



1- Bayern 2025/26 (47 points, +53 GD)

2- Bayern 2013/14 (47 points, + 35 GD) pic.twitter.com/nnYOXstElv — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 14, 2026

Meg kellett állítani a játékot Bayern München meccsén

A különleges rekord mellett a Köln-Bayern mérkőzés másik érdekessége, hogy a játékvezetőnek egy időre félbe kellett szakítania a találkozót.

A szurkolók által használt pirotechnikai eszközök révén olyan hatalmas füst borította be a pályát, hogy gyakorlatilag semmit sem lehett látni a meccsből.

A hideg téli időjárás sem segített a helyzeten, viszonylag sok időnek el kellett telnie, mire eloszlott a füst, és csak utána lehetett folytatni a játékot. A drukkerek is szenvedtek a rossz látási viszonyoktól, végül kilenc perc elteltével indulhatott újra az összecsapás.

A Köln-Bayern München meccsen hatalmas füstfelhő lepte el a pályát

Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA

A Bayern 17 forduló elteltével 47 pontot gyűjtve vezeti a Bundesligát, előnye már most 11 pont a második Borussia Dortmunddal szemben.