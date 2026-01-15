Live
Gyógyíthatatlan betegségben szenved Josefine Scholl. Az egykori Bayern München-sztár, Mehmet Scholl 17 éves lánya a közösségi oldalán vallotta be, hogy egy ritka genetikai rendellenességgel küzd.

Az egykori közönségkedvenc Mehmet Scholl másfél évtizeden át játszott a Bayern München csapatában, amellyel nyolc bajnokságot, öt német kupát, valamint egy-egy UEFA-kupát (1996) és Bajnokok Ligáját (2001) nyert. Visszavonulása után a bajorok tartalékcsapatának edzője is volt, jelenleg pedig sportkommentátorként, illetve szakértőként tevékenykedik. 

A Bayern München két korábbi klasszisa, Mehmet Scholl és Lothar Mätthaus
Fotó: FIRO SPORTPHOTO / firo Sportphoto
Fotó: FIRO SPORTPHOTO / firo Sportphoto

Súlyos beteg a Bayern München legendájának lánya

A német válogatottal húsz éve Európa-bajnokságot nyert középpályásnak három gyermeke van, ám most kiderült, hogy legidősebb lánya, Josefine súlyos beteg. A 17 éves lány a TikTok-csatornáján osztott meg egy szívszorító bejegyzést, amelyben elárulta, évek óta McCune-Albright szindrómában szenved, amelyet egy génmutáció okoz. A MAS egyik legjellemzőbb tünete, hogy a normál csontszövet helyét abnormális, rostos kötőszövet veszi át, ami törékenységet, deformálódást okozhat, gyakran a medence, a combcsont és a koponya csontjait érintve, ami fájdalmat és töréseket is eredményezhet. A betegség annyira ritka, hogy egymillió emberből kevesebb, mint tízet érint, és többségében inkább nőket.

Josefine Scholl elárulta, a betegségre azután derült fény, hogy 2022-ben eltörte a combcsontját.

Kiskorom óta szenvedek a betegségben, de valójában csak 13-14 éves koromban vettem észre. Ezt úgy kell elképzelni, hogy üregek vannak a csontjaimban, ami miatt rostosabbak

 – mondta. 

A fiatal lány, aki a Bayernben futballozó Tom Bischof barátnője, elmagyarázta azt is, hogy menyire nehéz együtt élnie ezzel a ritka genetikai betegséggel, ami jelenleg gyógyíthatatlan.

„Úgy nőttem fel, hogy szinte minden nap fáj valamim. A felkaromban érzem a fájdalmat, de általában az egész testem jobb oldala fáj” – árulta el a fiatal lány.

A csontok gyengesége miatt Josefine-nek gyakorlatilag tilos sportolnia, csupán fizioterápiás kezeléseken vehet részt.

