A Leipzig remekül kezdte a Bayern München elleni bajnokit, több biztató támadást is vezetett, a 20. percben pedig a vezetést is megszerezte. A bal oldalon egy remek háromszögezés után Raum az alapvonalról kiválóan centerezett, az érkező Cardoso pedig 4 méterről magabiztosan lőtt el Neuer kezei mellett, a kapu jobb oldalába (1-0).

A Leipzig remekül kezdett, de aztán beindult a Bayern-henger

Fotó: INA FASSBENDER / AFP

Nem sokkal később a Bayern egyenlíthetett volna: a leshatáron kiugrott a volt liverpooli Díaz, egy sprint után 14 méterről tüzelt, de az ötösön jól helyezkedő Gulácsi Péter remekül védett.

A Lipcse nagyon ment, nem elégedett meg az 1-0-val: Nusa kapott remek passzt, de 13 méterről fölé vágta. Gulácsi együtt élt a játékkal, a 26. perc környékén Gnabry elől úgy mentett, hogy egész messzire kifutott a kapujából, és kivágta a labdát.

A 40. percben a 16-os előterében Díaz kapott labdát, a jobbján érkező Harry Kane-hez passzolt, de nem tudott lőni, mert az ötösnél érkező Gulácsi rátolta az angol csatár lábára a labdát, amely így elhagyta a pályát.

A fordulás után Bayern-fordulat

A második félidő elején gyorsan visszajött a meccsbe a Bayern. Az 50. percben egy lipcsei rövidzárlatot büntetett meg könyörtelenül, Gnabry csapott le a labdára, és közelről a hálóba lőtt (1-1). A gól után érezhetően megváltozott a meccs ritmusa, a Bayern magabiztosabban kezdte járatni a labdát.

A Leipzig azért próbálkozott: a 65. percben Cardoso kapott jó labdát a tizenhatoson belül, a léc alá próbált lőni, Neuer azonban nagy bravúrral védett.

Sokáig úgy tűnt, Gulácsiék bírják tartani a tempót a bajorokkal

Fotó: JAN WOITAS / DPA

Két perccel később viszont már a Bayern vezetett. A 67. percben a hazai védelem nem tudott felszabadítani, a labda Kane elé pattant, aki 7 méterről a kapu bal oldalába lőtt (1-2).

A Lipcse nem adta fel: a 72. percben Diomandé robbant be az ötös jobb sarkánál, a léc alá tüzelt volna, de Neuer elképesztő reflexszel hárított – ha ez bemegy, ismét teljesen nyílt lett volna a találkozó.

VAR után megadták: Tah fejese mindent döntött

A hajrában eldőlt a meccs. A 83. percben egy szöglet után már ünnepelt a Bayern, majd jött a videózás is, végül megadták a találatot: Jonathan Tah maradt üresen a kapu előtt, és a léc alá fejelt egy bal oldali szöglet után (1-3).