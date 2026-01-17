Live
Kiszivárogtatták Trump és Macron titkos telefonbeszélgetését – ezt mondták Zelenszkijről

Dermesztő hideg jön, újra -20 fokig zuhan a hőmérséklet, havazás és ónos eső is lesz

1-0 után 1-5. A Leipzig 1-0-ra vezetett a Bayern ellen, sőt az első félidőben úgy nézett ki, hogy meg tudja fogni a bajorokat, a második játékrészben azonban minden megváltozott. A München öt gólt lőtt, így végül kiütéses sikert aratott a Bundesliga rangadóján.

A Leipzig remekül kezdte a Bayern München elleni bajnokit, több biztató támadást is vezetett, a 20. percben pedig a vezetést is megszerezte. A bal oldalon egy remek háromszögezés után Raum az alapvonalról kiválóan centerezett, az érkező Cardoso pedig 4 méterről magabiztosan lőtt el Neuer kezei mellett, a kapu jobb oldalába (1-0).

A Leipzig remekül kezdett, de aztán beindult a Bayern-henger Fotó: INA FASSBENDER / AFP
A Leipzig remekül kezdett, de aztán beindult a Bayern-henger
Fotó: INA FASSBENDER / AFP

Nem sokkal később a Bayern egyenlíthetett volna: a leshatáron kiugrott a volt liverpooli Díaz, egy sprint után 14 méterről tüzelt, de az ötösön jól helyezkedő Gulácsi Péter remekül védett.

A Lipcse nagyon ment, nem elégedett meg az 1-0-val: Nusa kapott remek passzt, de 13 méterről fölé vágta. Gulácsi együtt élt a játékkal, a 26. perc környékén Gnabry elől úgy mentett, hogy egész messzire kifutott a kapujából, és kivágta a labdát.

A 40. percben a 16-os előterében Díaz kapott labdát, a jobbján érkező Harry Kane-hez passzolt, de nem tudott lőni, mert az ötösnél érkező Gulácsi rátolta az angol csatár lábára a labdát, amely így elhagyta a pályát.

A fordulás után Bayern-fordulat

A második félidő elején gyorsan visszajött a meccsbe a Bayern. Az 50. percben egy lipcsei rövidzárlatot büntetett meg könyörtelenül, Gnabry csapott le a labdára, és közelről a hálóba lőtt (1-1). A gól után érezhetően megváltozott a meccs ritmusa, a Bayern magabiztosabban kezdte járatni a labdát.

A Leipzig azért próbálkozott: a 65. percben Cardoso kapott jó labdát a tizenhatoson belül, a léc alá próbált lőni, Neuer azonban nagy bravúrral védett.

17 January 2026, Saxony, Leipzig: Soccer: Bundesliga, RB Leipzig - Bayern Munich, Matchday 18, Red Bull Arena, Harry Kane (l, Bayern Munich) celebrates his goal for 1:2 against goalkeeper Péter Gulácsi (M, RB Leipzig). IMPORTANT NOTE: In accordance with the regulations of the DFL German Football League and the DFB German Football Association, it is prohibited to exploit or have exploited photographs taken in the stadium and/or of the match in the form of sequential images and/or video-like photo series. Photo: Jan Woitas/dpa (Photo by JAN WOITAS / dpa Picture-Alliance via AFP)
Sokáig úgy tűnt, Gulácsiék bírják tartani a tempót a bajorokkal 
Fotó: JAN WOITAS / DPA

Két perccel később viszont már a Bayern vezetett. A 67. percben a hazai védelem nem tudott felszabadítani, a labda Kane elé pattant, aki 7 méterről a kapu bal oldalába lőtt (1-2).

A Lipcse nem adta fel: a 72. percben Diomandé robbant be az ötös jobb sarkánál, a léc alá tüzelt volna, de Neuer elképesztő reflexszel hárított – ha ez bemegy, ismét teljesen nyílt lett volna a találkozó.

VAR után megadták: Tah fejese mindent döntött

A hajrában eldőlt a meccs. A 83. percben egy szöglet után már ünnepelt a Bayern, majd jött a videózás is, végül megadták a találatot: Jonathan Tah maradt üresen a kapu előtt, és a léc alá fejelt egy bal oldali szöglet után (1-3).

Ekkor már egyértelmű volt, hogy a Bayern ráérzett a Leipzig bizonytalanságaira. Ebben kulcsszerepe volt a csereként beállt Michael Olisének, aki rendre jó ütemben gyorsította a támadásokat.

17 January 2026, Saxony, Leipzig: Soccer: Bundesliga, RB Leipzig - Bayern Munich, Matchday 18, Red Bull Arena, Jonathan Tah (r, Bayern Munich) celebrates his goal with teammate Michael Olise (Bayern Munich) to make it 1:3. IMPORTANT NOTE: In accordance with the regulations of the DFL German Football League and the DFB German Football Association, it is prohibited to use or have used photographs taken in the stadium and/or of the match in the form of sequential images and/or video-like photo series. Photo: Jan Woitas/dpa (Photo by JAN WOITAS / dpa Picture-Alliance via AFP)
Fotó: JAN WOITAS / DPA

A 85. percben újabb gól jött: Olise lapos, jobbról érkező passza után Aleksandar Pavlovic érkezett középen, és közelről a hálóba lőtt (1-4).

A végére is maradt Olise-pillanat. A 88. percben egy balról érkező remek átadás után a léc alá tekert 14 méterről, ezzel kialakítva az 1-5-ös végeredményt.

Bundesliga, 18. forduló:
RB Leipzig-Bayern München 1-5 (1-0)
Borussia Dortmund-St. Pauli 3-2 (1-0)
Hamburger SV-Borussia Mönchengladbach 0-0
1. FC Köln-Mainz 2-1 (0-1)
Hoffenheim-Bayer Leverkusen 1-0 (1-0)
VfL Wolfsburg-Heidenheim 1-1 (0-1)

pénteken játszották:
Werder Bremen-Eintracht Frankfurt 3-3 (1-1)

vasárnap játsszák:
VfB Stuttgart-Union Berlin 15.30
Augsburg-Freiburg 17.30

A tabella:
1. Bayern München 18 71-14 50
2. Borussia Dortmund 18 35-17 39
3. Hoffenheim 17 35-21 33
4. RB Leipzig 17 33-24 32
5. VfB Stuttgart 17 32-25 32
6. Bayern Leverkusen 17 34-25 29
7. Eintracht Frankfurt 18 38-39 27
8. Freiburg 17 27-29 23
9. Union Berlin 17 23-26 23
10. Köln 18 27-30 20
11. Borussia Mönchengladbach 18 23-29 20
12. Wolfsburg 18 27-38 19
13. Werder Bremen 17 21-34 18
14. Hamburg 17 17-27 17
15. Augsburg 17 18-33 15
16. Heidenheim 18 17-39 13
17. Mainz 05 18 18-31 12
18. St. Pauli 17 16-31 12

