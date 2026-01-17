A Leipzig remekül kezdte a Bayern München elleni bajnokit, több biztató támadást is vezetett, a 20. percben pedig a vezetést is megszerezte. A bal oldalon egy remek háromszögezés után Raum az alapvonalról kiválóan centerezett, az érkező Cardoso pedig 4 méterről magabiztosan lőtt el Neuer kezei mellett, a kapu jobb oldalába (1-0).
Nem sokkal később a Bayern egyenlíthetett volna: a leshatáron kiugrott a volt liverpooli Díaz, egy sprint után 14 méterről tüzelt, de az ötösön jól helyezkedő Gulácsi Péter remekül védett.
A Lipcse nagyon ment, nem elégedett meg az 1-0-val: Nusa kapott remek passzt, de 13 méterről fölé vágta. Gulácsi együtt élt a játékkal, a 26. perc környékén Gnabry elől úgy mentett, hogy egész messzire kifutott a kapujából, és kivágta a labdát.
A 40. percben a 16-os előterében Díaz kapott labdát, a jobbján érkező Harry Kane-hez passzolt, de nem tudott lőni, mert az ötösnél érkező Gulácsi rátolta az angol csatár lábára a labdát, amely így elhagyta a pályát.
A fordulás után Bayern-fordulat
A második félidő elején gyorsan visszajött a meccsbe a Bayern. Az 50. percben egy lipcsei rövidzárlatot büntetett meg könyörtelenül, Gnabry csapott le a labdára, és közelről a hálóba lőtt (1-1). A gól után érezhetően megváltozott a meccs ritmusa, a Bayern magabiztosabban kezdte járatni a labdát.
A Leipzig azért próbálkozott: a 65. percben Cardoso kapott jó labdát a tizenhatoson belül, a léc alá próbált lőni, Neuer azonban nagy bravúrral védett.
Két perccel később viszont már a Bayern vezetett. A 67. percben a hazai védelem nem tudott felszabadítani, a labda Kane elé pattant, aki 7 méterről a kapu bal oldalába lőtt (1-2).
A Lipcse nem adta fel: a 72. percben Diomandé robbant be az ötös jobb sarkánál, a léc alá tüzelt volna, de Neuer elképesztő reflexszel hárított – ha ez bemegy, ismét teljesen nyílt lett volna a találkozó.
VAR után megadták: Tah fejese mindent döntött
A hajrában eldőlt a meccs. A 83. percben egy szöglet után már ünnepelt a Bayern, majd jött a videózás is, végül megadták a találatot: Jonathan Tah maradt üresen a kapu előtt, és a léc alá fejelt egy bal oldali szöglet után (1-3).
Ekkor már egyértelmű volt, hogy a Bayern ráérzett a Leipzig bizonytalanságaira. Ebben kulcsszerepe volt a csereként beállt Michael Olisének, aki rendre jó ütemben gyorsította a támadásokat.
A 85. percben újabb gól jött: Olise lapos, jobbról érkező passza után Aleksandar Pavlovic érkezett középen, és közelről a hálóba lőtt (1-4).
A végére is maradt Olise-pillanat. A 88. percben egy balról érkező remek átadás után a léc alá tekert 14 méterről, ezzel kialakítva az 1-5-ös végeredményt.
Bundesliga, 18. forduló:
RB Leipzig-Bayern München 1-5 (1-0)
Borussia Dortmund-St. Pauli 3-2 (1-0)
Hamburger SV-Borussia Mönchengladbach 0-0
1. FC Köln-Mainz 2-1 (0-1)
Hoffenheim-Bayer Leverkusen 1-0 (1-0)
VfL Wolfsburg-Heidenheim 1-1 (0-1)
pénteken játszották:
Werder Bremen-Eintracht Frankfurt 3-3 (1-1)
vasárnap játsszák:
VfB Stuttgart-Union Berlin 15.30
Augsburg-Freiburg 17.30
A tabella:
1. Bayern München 18 71-14 50
2. Borussia Dortmund 18 35-17 39
3. Hoffenheim 17 35-21 33
4. RB Leipzig 17 33-24 32
5. VfB Stuttgart 17 32-25 32
6. Bayern Leverkusen 17 34-25 29
7. Eintracht Frankfurt 18 38-39 27
8. Freiburg 17 27-29 23
9. Union Berlin 17 23-26 23
10. Köln 18 27-30 20
11. Borussia Mönchengladbach 18 23-29 20
12. Wolfsburg 18 27-38 19
13. Werder Bremen 17 21-34 18
14. Hamburg 17 17-27 17
15. Augsburg 17 18-33 15
16. Heidenheim 18 17-39 13
17. Mainz 05 18 18-31 12
18. St. Pauli 17 16-31 12
