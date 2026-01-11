Live
A listavezető Bayern München parádés második félidei teljesítményével 8-1-re kiütötte a vendég WfL Wolfsburgot a német labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában. A Bayern ezzel 11 pontos előnnyel vezeti a Bundesligát, nem mellesleg 16 meccsen 63 gólt szerezve.

Az első 45 perc után még csak 2-1-re vezetett a Bayern München, mely a fordulás után hatszor volt eredményesek. A nyolc hazai találatból kettő öngól volt.

A Bayernnek és Michael Olisének is elképesztő szezonja van
A Bayernnek és Michael Olisének is elképesztő szezonja van
Fotó: Tom Weller/dpa Picture-Alliance via AFP

A Bayern München már 63 gólnál jár

A Bayern München legjobbja a francia válogatott Michael Olise volt, aki egy góllal és két gólpasszal vette ki a részét a sikerből. Olise az 50. Bundesliga-meccsén már a 24. gólpassznál jár, ilyen kevés meccs alatt még soha senki nem jutott ennyi gólpaszig a német bajnokságban. 

Az angol válogatott Harry Kane is gyönyörű gólt lőtt a mérkőzésen, így a 32 éves támadó 16 fordulót követően 20 találattal vezet a góllövőlistát. 

A Bayern már 11 ponttal vezeti a tabellát a második Borussia Dortmund előtt. Nem mellesleg a német rekordbajnok 16 meccsen már 63 lőtt gólnál jár a Bundesligában. 

Bundesliga, 16. forduló:
Borussia Mönchengladbach-Augsburg 4-0 (3-0)
Bayern München-VfL Wolfsburg 8-1 (2-1)

