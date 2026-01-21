Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj! Leszállni kényszerült az Air Force One – veszélyben van Trump?

Sport

Magyar botrány robbant a kézilabda Eb-n, ettől hangos az izlandi sajtó

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Real Madrid 6-1-re verte az AS Monacót a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában. A meccs utolsó gólját Jude Bellingham szerezte, az angol középpályás szokatlan módon ünnepelt, majd később elmondta, miért tett így.

Jude Bellingham a 80. percben állította be a 6-1-es végeredményt a Monaco elleni BL-találkozón. Az angol válogatott klasszis Fede Valverdétől kapott kiugratást, melyet követően kicselezte a kapust, majd könnyedén gurított a kapuba. Gólját feltűnően, ivást imitáló mozdulatsorral ünnepelte meg, a mérkőzés után pedig elmondta, hogy mit is akart üzenni ezzel.

Jude Bellingham central midfield of Real Madrid and England celebrates after scoring his sides first goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 match between Real Madrid C.F. and AS Monaco at Estadio Santiago Bernabeu on January 20, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Jude Bellingham a gólörömével üzent a kritikusainak
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Mit üzent Jude Bellingham a gólörömével?

A Real sztárjáról a több mint 29 millió feliratkozóval rendelkező, ismert spanyol youtuber, AuronPlay terjesztette korábban, hogy „túl sokat iszik” és „már minden spanyolországi éjszakai klubot meglátogatott”, ez pedig negatívan hat a formájára. A 22 éves sztárt a Levante ellen 2-0-ra megnyert mérkőzés után kifütyülték, a Monaco ellen viszont gólt szerzett, találatát pedig gúnyosan az ominózus „ivós” mozdulattal ünnepelte meg. 

Úgy tűnik, hogy manapság bárki szerezhet egy kamerát, mondhat, amit akar, és az egész világ bizonyíték nélkül elhiszi neki. A gólörömöm? Sokan mondanak sokfélét...” 

– mondta Bellingham a TNT Sportsnak a keddi BL-mérkőzés után.

Én tudom az igazságot, és tudom, mi történik valójában a magánéletemben. Tudom, mire vagyok képes a pályán, és mit adhatok a csapatnak. A külső zajok nem igazán számítanak, de jó, ha van egy kis vicc. 

Mindig is azt mondtam, hogy a szurkolók fizetnek, egész héten dolgoznak és spórolnak, hogy eljöjjenek a Real Madrid mérkőzéseire és támogassanak minket, ezért joguk van azt mondani, amit akarnak. Ez volt az a fajta teljesítmény, amit megérdemelnek tőlünk” – tette hozzá a 6-1-es siker után Bellingham.

A Real Madrid jelenleg a BL-alapszakaszban a tabella második helyén áll, az utolsó fordulóban a Benfica otthonába látogat.

Kapcsolódó cikkek

Ebből balhé lesz: Mbappé kioktatta a Real-szurkolókat
„Fáj a lelkem” – kapitális hibája után megtört a Real Madrid nagyképű sztárja
Mourinho a Real Madridnak: nem akarok szappanoperában szerepelni

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!