Jude Bellingham a 80. percben állította be a 6-1-es végeredményt a Monaco elleni BL-találkozón. Az angol válogatott klasszis Fede Valverdétől kapott kiugratást, melyet követően kicselezte a kapust, majd könnyedén gurított a kapuba. Gólját feltűnően, ivást imitáló mozdulatsorral ünnepelte meg, a mérkőzés után pedig elmondta, hogy mit is akart üzenni ezzel.

Jude Bellingham a gólörömével üzent a kritikusainak

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Mit üzent Jude Bellingham a gólörömével?

A Real sztárjáról a több mint 29 millió feliratkozóval rendelkező, ismert spanyol youtuber, AuronPlay terjesztette korábban, hogy „túl sokat iszik” és „már minden spanyolországi éjszakai klubot meglátogatott”, ez pedig negatívan hat a formájára. A 22 éves sztárt a Levante ellen 2-0-ra megnyert mérkőzés után kifütyülték, a Monaco ellen viszont gólt szerzett, találatát pedig gúnyosan az ominózus „ivós” mozdulattal ünnepelte meg.

Úgy tűnik, hogy manapság bárki szerezhet egy kamerát, mondhat, amit akar, és az egész világ bizonyíték nélkül elhiszi neki. A gólörömöm? Sokan mondanak sokfélét...”

– mondta Bellingham a TNT Sportsnak a keddi BL-mérkőzés után.

🚨🍻 Jude Bellingham: “My celebration? A lot of people say a lot of things…”.



“You can cry about it, or moan, or you can enjoy it. I gave a joke back to the fans. I know the truth”. pic.twitter.com/rL1XNVAkiV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2026

Én tudom az igazságot, és tudom, mi történik valójában a magánéletemben. Tudom, mire vagyok képes a pályán, és mit adhatok a csapatnak. A külső zajok nem igazán számítanak, de jó, ha van egy kis vicc.

Mindig is azt mondtam, hogy a szurkolók fizetnek, egész héten dolgoznak és spórolnak, hogy eljöjjenek a Real Madrid mérkőzéseire és támogassanak minket, ezért joguk van azt mondani, amit akarnak. Ez volt az a fajta teljesítmény, amit megérdemelnek tőlünk” – tette hozzá a 6-1-es siker után Bellingham.

A Real Madrid jelenleg a BL-alapszakaszban a tabella második helyén áll, az utolsó fordulóban a Benfica otthonába látogat.

Kapcsolódó cikkek