Mivel a BL-alapszakasz zárónapján egyszerre 18 meccset rendeztek – többek között Szoboszlai Dominik vezérletével kiütéssel nyert a a Liverpool, a Real Madrid pedig egy 98. percben kapott kapusgól miatt kényszerült rájátszásra – így alighanem kevesen követték a ciprusi Pafosz és a cseh Slavia Praha mérkőzését, pedig a forduló legnagyobb gólja éppenséggel a Kolossiban található Alphamega Stadionban esett.

A román Vlad Dragomir hatalmas góllal búcsúzott a BL-alapszakasztól

Fotó: FLAVIU BUBOI / NurPhoto

Cipruson keresendő a BL-forduló legnagyobb gólja

Az újonc Pafosz a 16. percben szerezte meg a vezetést, ráadásul nem is kis góllal. A román Vlad Dragomir noha nagyjából 30 méterre volt a kaputól, passz helyett inkább a lövést választotta. Ballal, erősen meglőtte a labdát, ami úgy vágódott a bal felső sarokba, mintha zsinóron húzták volna. Jindrich Stanek kapusnak esélye sem volt hárítani.

A meccs után sok szurkoló a közösségi médiában adott hangot annak, hogy a bombagól a Puskás-díjat is megérdemelné, annak ellenére, hogy az év legszebb góljáért járó trófeát majd csak az év végén ítéli oda a FIFA.

Az Arsenal akadémiáján nevelkedett 26 éves román válogatott középpályás – akinek ez volt az első gólja az idei Bajnokok Ligája kiírásban – ebben a szezonban már ötödször volt eredményes.

Ami a meccset illeti, habár a Slavia Praha még az első félidőben egyenlített, a Pafosz végül nagyon simán, 4-1-re nyerni tudott. Ennek ellenére mégsem lehetett felhőtlen a története első BL-szezonjában kilenc pontot gyűjtő ciprusiak öröme, mivel csupán rosszabb gólkülönbségük miatt csúsztak le a továbbjutásról.