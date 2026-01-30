A Bajnokok Ligája utolsó játéknapja sok meglepetést hozott, a Real Madriddal ellentétben azonban a Liverpool nem bukott el, Szoboszlai Dominikék kiütéssel nyertek, melynek köszönhetően a harmadik helyen zárták a BL-alapszakaszt. A magyar válogatott csapatkapitánya világklasszis teljesítményt nyújtott a nyolcfordulós ligaszakaszban, négy góllal és négy gólpasszal emelkedett ki a mezőnyből.

Szoboszlainak sokat köszönhet a Liverpool az idei BL-szezonban

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Mit kell tudni a BL-sorsolásról?

A Bajnokok Ligája lebonyolítása ezúttal is úgy működik, mint az előző idényben. A ligaszakaszt követően 24 csapat biztosította helyét az egyenes kieséses szakaszban. A mezőny első nyolc helyezettje automatikusan bejutott a nyolcaddöntőbe, míg a 9–24. helyen végzett csapatok a kieséses rájátszásban (play-off) mérkőznek meg a legjobb 16 közé kerülésért. Ami a folytatást illeti, 16 csapatnak tehát egy plusz akadályt kell vennie, míg az első nyolc helyezett majd csak március közepén kapcsolódik be a küzdelmekbe.

A nyoni BL-esemény menetének további részleteit ebben a cikkben fejtettük ki. Fontos tudnivaló, hogy a sorsolás során kiemelt párokat (9–10., 11–12., 13–14., 15–16. helyezettek) sorsolnak össze nem kiemelt párokkal. Ezen kívül nincs sok megkötés, azonos nemzeti szövetséghez tartozó csapatok, illetve olyan együttesek is összekerülhetnek, amelyek már találkoztak egymással az alapszakaszban.

Újra összecsap a Real és a Benfica

Az esemény házigazdája a megszokott módon Pedro Pinto volt, díszvendégként pedig az Arsenal és a francia válogatott legendás játékosa, a korábbi világ- és Európa-bajnok Robert Pires lépett a színpadra.

A BL rekordergyőztese, a Real Madrid ismét a Benfica ellen lép majd pályára a rájátszásban,

ami azt jelenti, hogy a BL-ben egymás után háromszor csapnak össze a spanyolok José Mourinho együttesével. Sallai Roland klubja, a Galatasaray a Juventusszal került össze, a címvédő PSG pedig francia riválist, az AS Monacót kapta.

Íme, a play-off párosításai:

The draw for the UEFA Champions League knockout play-offs 🇪🇺🍿 pic.twitter.com/xqbGiN4qOP — Prime Video Sport UK (@primevideosport) January 30, 2026

A már biztosan nyolcaddöntős Liverpool az Atlético Madrid, a Club Brugge, a Juventus vagy a Galatasaray csapatával kerül majd össze, de ez az újabb sorsolást követően fog eldőlni. A rájátszás nyolc továbbjutója természetesen a nyolcaddöntő sorsolásán is részt vehet, ezt 2026. február 27-én rendezik majd.