Az 520 NB I-es mérkőzésnél járó Böde Dániel az előző idényben gólkirályi címet szerzett úgy, hogy többnyire csereként lépett pályára. A gólerős támadó a 2025/2026-os szezonban is fontos láncszeme Bognár György együttesének, 15 bajnokin 5 találatnál és 2 gólpassznál jár.

Rossz hírt kapott a Paks, Böde Dániel megsérült

Fotó: Barbara Gabriella/paksifc.hu

A 25-szörös magyar válogatott csatár nemrég sérülést szenvedett, előreláthatólag többhetes kihagyás vár rá, így aligha léphet pályára a címvédő Ferencváros elleni rangadón.

A múlt heti egyik edzésen fájdalmat kezdtem érezni a vádlimban, ami egyre fokozódott. Először azt hittem, csak fáradtságról van szó,

kihagytam két napot, de aztán ugyanolyan rossz volt, így következett az MR-vizsgálat” – nyilatkozta a 39 éves Böde, aki a Puskás Akadémia elleni mérkőzést is kihagyta.

„Az első képalkotó vizsgálatok szerint Dani vádlijában részleges szakadás keletkezett. A pontos mértéke – mely kihatással van a kihagyás hosszúságára – azonban egy kontrollvizsgálat után derül majd ki a napokban. A folyadék felszívódása után pontosabb képeket látunk majd, és az alapján kezdhetjük meg a rehabilitációt” – mondta klub honlapjának Vuits Viktor erőnléti edző.

A Paks 19 forduló elteltével a tabella második helyén áll, két ponttal lemaradva a listavezető Győr mögött. Bognár György együttese szintén két ponttal előzi meg a harmadik Fradit, amellyel vasárnap játszik rangadót hazai pályán az NB I-ben.

