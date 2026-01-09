A hajdúsági klub pénteken a honlapján jelentette be a korábbi kiváló kapus Bogdán Ádám szerepvállalását, hangsúlyozva, hogy a 21-szeres magyar válogatott játékos elvégezte a PFA (Professional Footballers’ Association) Business School sportigazgatói képzését Angliában.

Bogdán Ádám nagy lelkesedéssel veti bele magát a debreceni munkába

Forrás: DVSC.hu

„Ádám személyében egy magasan kvalifikált, klubunk értékrendjét értő, filozófiáját magáénak tekintő, a futballal kapcsolatban modern szemlélettel és nemzetközi tapasztalattal rendelkező sportszakembert köszönthetünk a Loki családjában” – méltatta az új sportigazgatót Makray Balázs cégvezető.

Folyékonyan beszél angolul, sportigazgatóként önálló munkája mellett nagyszerű kapocs is lesz az angol tulajdonosunk szakmai stábja és a debreceni szakemberek között.

Hozzátette, a közös cél a DVSC Labdarúgó Akadémia fiataljainak tudatos felkészítése és beépítése a DVSC NB I-es csapatába.

Bogdán Ádám a nemzetközi kupaszereplést tűzte ki célul

Bogdán Ádám a dvsc.hu-nak elárulta, hogy a debreceni feladat tökéletesen testhezálló számára.

„Amikor a DVSC megkeresett, rögtön úgy éreztem, egyik fél sem találhatott volna ideálisabb helyzetet a közös munkához.”

Angol tulajdonosa lett a klubnak, én pedig rengeteg évet töltöttem abban a futballközegben. Attól a régiótól, ahol Stockport is van, lényegében tíz percre laktam, ott éltem legalább 10–11 évig a környéken. Azt a futballkultúrát, azt a futballnyelvet én ismerem és szeretem is.

„Másfelől természetesen ismerősen mozgok a magyar futballközegben is, így aztán ez egy olyan fúzió, ami úgymond nekem lett kitalálva: találkozik az angol foci a magyar focival” – mondta a sportigazgató.

Az új sportvezető beszélt a rá váró feladatokról is. Kiemelte, a mostani átigazolási időszakban az a cél, hogy a csapat fontos játékosait meg tudják tartani, közben pedig ha szükséges, tudjanak „minőséget javítani”. Bogdán az MTI összegzése szerint úgy látja, a szakmai stáb és a csapat kiváló munkát végzett az ősszel, jó helyzetből várják a szezon folytatását.

„Nagyon sok minden jól működik Debrecenben. Az én futballfilozófiám alapját az a helyi, környékbeli fiatalokra építő, őket a felnőttcsapatba segítő munka adja, aminek a csúcsa aztán a nemzetközi kupaszereplés is lehet. Ennek a DVSC-nél nagy hagyománya van, és gyönyörű feladatnak tartom. Ezt szeretnénk ismét megcsinálni, nyilván úgy, hogy mindig voltak és lesznek is, akik „kívülről” érkeznek, és tudnak segíteni” – jegyezte meg Bogdán Ádám.