Kinyik Ákos után a szintén paksi Galambos János is komoly sérülést szenvedett, így hónapokig nem számíthat rá a labdarúgó Magyar Kupában címvédő csapat. Bognár György csapata számára nem indul jól a tavaszi idény.
A Fizz Liga harmadik helyén álló együttesben a múlt héten Kinyik Ákosnak elszakadt a keresztszalagja, most pedig a mindössze 18 éves csatár szenvedett edzésen külső talpéltörést. A klub csütörtökön honlapján közölte, hogy Galambosra két-három hónapos kihagyás vár, azaz rá sem számíthat tavasszal Bognár György.
Bognár Györgynek van gondja
„Hála Istennek a műtét szóba sem került, nincs rá szükség, hajszálvékony a törés. Egy hétig gipszben lesz a lábam, aztán öt hétig rögzítőt hordok majd, és ha ezeket az időket figyelembe vesszük, körülbelül két-három hónapos kihagyás vár rám” – idézi a klub honlapja a fiatal támadót.
Az NB I egy hónap szünet után a hétvégén folytatódik, a paksiak pedig szombat este 19.45-től a Puskás Akadémia vendégei lesznek.
