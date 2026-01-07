Live
Rendkívüli tanítási szünet jöhet – közleményt adott ki a Belügyminisztérium

Bognár György, a labdarúgó Fizz Ligában szereplő Paksi FC edzője úgy vélekedik, nem kell rendbe tenni csapata védekezését. Bognár szerint ez csak egy butaság, amit az önjelölt szakírók találtak ki.

„Nagy butaság az önjelölt szakíróktól, hogy rendbe kell tenni a védekezést, vagy éppen a támadást. Ez együtt működik: amikor támadsz, védekezni is kell, és fordítva. A mi védekezésünk eddig is ugyanígy működött, ezzel nincs mit kezdeni” – nyilatkozta az M4 Sport kamerája előtt Bognár György, amikor csapata őszi teljesítményét értékelte. 

Bognár György kőkeményen üzent az önjelölt szakíróknak
Bognár György kőkeményen üzent az önjelölt szakíróknak
Fotó: Csudai Sándor -  Origo

Az előző szezon legjobb edzőjének megválasztott Bognár szerint egyéni teljesítményektől is függ, hogy stabilabb vagy éppen gyengébb a védekezés. 

Bognár keményen üzent az önjelölt szakíróknak

Bognár György csapatának játékát azért kedvelik nagyon sokan, mert a Paks felvállalja a bátor támadójátékot. Ennek viszont az egyik hozadéka az, hogy a tolnai csapat hátsó alakzata sebezhetőbbé válik, így jönnek a bekapott gólok is.

Vagy azt a filozófiát követjük, hogy mi lőjük a legtöbb gólt, és ez bizony védekezés szempontjából nehézségekkel jár, vagy elkezdünk védekezni, és nem lesz ennyi helyzetünk, nem szerzünk ennyi gólt” 

– fogalmazott Bognár, aki hozzátette, hogy ő arra szavaz, ők lőjék a legtöbb gólt, mert akkor nagy bajuk nem lesz. 

A Paks edzője az előző idénybeli eredményekkel és az ősszel szerzett pontokkal elégedett, a mostani szezon első felében mutatott játékkal azonban nem. 

Tudtuk, következményekkel jár szakmailag, ha több fiatalt próbálunk egyszerre berakni a csapatba. Emiatt nem tudtuk irányítani a meccsek nagy részét úgy, mint az utóbbi években, most hullámzó volt a teljesítményünk mérkőzéseken belül is” 

– értékelte csapata teljesítményét a 64 éves szakember. 

Bognár örül, hogy Ádám Martin, Lenzsér Bence és Windecker József is a csapattal tart a törökországi edzőtáborba. Ugyanakkor Hahn János még nem tud elutazni Belekbe, ahol négy mérkőzést játszanak majd a tolnaiak komoly ellenfelekkel. A célkitűzésekkel kapcsolatban úgy fogalmazott: „mindenből hozzuk ki a lehető legjobbat”. Ugyanakkor hozzátette, az, hogy kétszer egymás után megnyerték a Magyar Kupát, nem jelenti azt, hogy ezúttal is döntőbe kerülnek.

Paks, 2025. július 24. Windecker József, a Paks játékosa (b) gólt lő a labdarúgó Konferencia Liga második selejtezőkörében játszott Paksi FC - NK Maribor mérkőzésen Pakson 2025. július 24-én. Középen Jan Repas, jobbról Azbe Jug kapus, a Maribor játékosai. MTI/Vasvári Tamás
Windecker József négy góllal és egy gólpasszal zárta az őszi szezont
Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Windecker József már felépült a Kisvárda elleni mérkőzésen szerzett sérüléséből és nagyon várja, hogy megkezdjék az alapozást. A csapatkapitány szerint fontos a jó kezdés. 

A tavaszi első hat mérkőzés elég kemény lesz a csapat számára. Ez sok mindenre választ fog adni - Jó lenne ismét kupadöntőt játszani. A bajnokság pedig kiélezett, természetesen örülnénk, ha oda tudnánk érni az első háromba” 

– mondta a 33 éves játékos a reményeket illetően. 

