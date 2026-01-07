„Nagy butaság az önjelölt szakíróktól, hogy rendbe kell tenni a védekezést, vagy éppen a támadást. Ez együtt működik: amikor támadsz, védekezni is kell, és fordítva. A mi védekezésünk eddig is ugyanígy működött, ezzel nincs mit kezdeni” – nyilatkozta az M4 Sport kamerája előtt Bognár György, amikor csapata őszi teljesítményét értékelte.

Bognár György kőkeményen üzent az önjelölt szakíróknak

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Az előző szezon legjobb edzőjének megválasztott Bognár szerint egyéni teljesítményektől is függ, hogy stabilabb vagy éppen gyengébb a védekezés.

Bognár keményen üzent az önjelölt szakíróknak

Bognár György csapatának játékát azért kedvelik nagyon sokan, mert a Paks felvállalja a bátor támadójátékot. Ennek viszont az egyik hozadéka az, hogy a tolnai csapat hátsó alakzata sebezhetőbbé válik, így jönnek a bekapott gólok is.

Vagy azt a filozófiát követjük, hogy mi lőjük a legtöbb gólt, és ez bizony védekezés szempontjából nehézségekkel jár, vagy elkezdünk védekezni, és nem lesz ennyi helyzetünk, nem szerzünk ennyi gólt”

– fogalmazott Bognár, aki hozzátette, hogy ő arra szavaz, ők lőjék a legtöbb gólt, mert akkor nagy bajuk nem lesz.

A Paks edzője az előző idénybeli eredményekkel és az ősszel szerzett pontokkal elégedett, a mostani szezon első felében mutatott játékkal azonban nem.

Tudtuk, következményekkel jár szakmailag, ha több fiatalt próbálunk egyszerre berakni a csapatba. Emiatt nem tudtuk irányítani a meccsek nagy részét úgy, mint az utóbbi években, most hullámzó volt a teljesítményünk mérkőzéseken belül is”

– értékelte csapata teljesítményét a 64 éves szakember.

Bognár örül, hogy Ádám Martin, Lenzsér Bence és Windecker József is a csapattal tart a törökországi edzőtáborba. Ugyanakkor Hahn János még nem tud elutazni Belekbe, ahol négy mérkőzést játszanak majd a tolnaiak komoly ellenfelekkel. A célkitűzésekkel kapcsolatban úgy fogalmazott: „mindenből hozzuk ki a lehető legjobbat”. Ugyanakkor hozzátette, az, hogy kétszer egymás után megnyerték a Magyar Kupát, nem jelenti azt, hogy ezúttal is döntőbe kerülnek.

Windecker József négy góllal és egy gólpasszal zárta az őszi szezont

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Windecker József már felépült a Kisvárda elleni mérkőzésen szerzett sérüléséből és nagyon várja, hogy megkezdjék az alapozást. A csapatkapitány szerint fontos a jó kezdés.

A tavaszi első hat mérkőzés elég kemény lesz a csapat számára. Ez sok mindenre választ fog adni - Jó lenne ismét kupadöntőt játszani. A bajnokság pedig kiélezett, természetesen örülnénk, ha oda tudnánk érni az első háromba”

– mondta a 33 éves játékos a reményeket illetően.