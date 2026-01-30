A Rapid sportigazgatója a csütörtöki, a csapat kupameccsét megelőző sajtótájékoztatón beszélt a magyar válogatott védőről. Markus Katzer szerint Bolla Bendegúz alapembere a csapatnak, ezért nem akarja elengedni őt a szintén zöld-fehér csapat.

Bolla Bendegúz a Fradi játékosa lehet

Fotó: Csudai Sándor

A Fradi Tóth Alex és Varga Barnabás személyében két magyar válogatott játékost veszített el a téli átigazolási időszakban, így a „magyar szabály” miatt is jól jönne Bolla érkezése.

„Bendi alapember és nagyon fontos játékosunk. Nem tudom, hogy a téli átigazolási időszakban érdemes-e megválni ilyen játékostól” – mondta Katzer.

A Sky információi szerint a Ferencváros konkrét ajánlatot tett a 34-szers válogatott játékosért, amit az osztrákok elutasítottak, de nem kizárt, hogy legkésőbb nyáron összejön majd az üzlet. Bolla Bendegúz jelenlegi szerződése 2027 nyaráig érvényes.

Bolla korábban az MTK, a Videoton és a ZTE csapataiban is szerepelt, később a Wolves vette meg, de az angolok folyamatosan kölcsönadták, végül 2024 nyarán került Bécsbe.