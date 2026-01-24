A téli szünet után e hétvégén folytatódó labdarúgó NB I-ben vasárnap rögtön aranyrangadót rendeznek, hiszen a címvédő, jelenleg a második helyen álló Fradi az éllovas ETO FC-t fogadja. A győriek vezetőedzője, Borbély Balázs a Magyar Nemzetnek adott hosszú interjút, amelyben a játékoskarrierje is a középpontba került, és drámai részleteket is megosztott.

Borbély Balázs, az ETO edzője nagyon mélyről állt fel

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Borbély a Csallóközben, magyar családban nőtt fel, de a szlovák válogatottban játszott. Tekintettel arra, hogy a kétezres évek elején a Bajnokok Ligája csoportkörében játszott, ott gólokat lőtt a Porto és a Rangers ellen is, majd a Bundesligába igazolt a Kaiserslauternbe, beférhetett volna a magyar nemzeti csapatba is. Csakhogy itthonról akkoriban nem kereste senki.

– Születésem óta magyarnak érzem magam – jelentette ki Borbély a Magyar Nemzetnek, majd hozzátette:

Végeredményben büszke voltam rá, hogy válogatott lehettem és Szlovákiáért futballoztam. Viszont amikor a magyar válogatott ellen játszottunk, akkor a meccs előtt mindkét himnuszt énekeltem magamban.

Borbély beszélt arról is az interjúban, hogy Szlovákiában annak sokszor érzékeltették vele, hogy a nemzetisége magyar. Ha idegenben játszottak, és szabálytalankodott egyet, egyből a magyarsága miatt kapott beszólásokat.

– Sokszor tudtomra adták Szlovákiában, hogy magyar vagyok – mondta erről, de komoly atrocitáés sosem érte, és idővel sokat javult a helyzet. Amikor pedig 2005-ben az Artmedia Petrzalka csapatkapitányaként a BL-ben játszott, és például győztes gólt lőtt a Porto ellen, akkor nagy tisztelet övezte szerte Szlovákiában.

– Akkor egyszerűen nem éreztem magam magyarnak, akárhová mentünk az országban, felnéztek ránk – árulta el Borbély, hangsúlyozva, hogy azokban az időkben senki sem hánytorgatta fel neki a származását.

Borbély Balázs életéből ráment két éve, mire túljutott a traumán

Az interjú drámai része, amikor Borbély Balázs elmeséli a visszavonulása történetét. Mindössze 31 évesen hirtelen ért véget a karrierje egy súlyos sérülés miatt, ami után húsevő baktériummal is megfertőződött. Nem voltak tervei a jövőjét illetően, és annyira a padlóra került, hogy segítségre szorult.