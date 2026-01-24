Live
Borbély Balázs futballistaként gólokat lőtt a Bajnokok Ligájában, játszott a Bundesligában és más sztárok mellett Zinedine Zidane ellen is. Szlovák válogatott volt, mert Magyarországról senki sem kereste, de magában a magyar himnuszt is énekelte. Manapság az ETO FC vezetőedzője, és a győri csapattal a Fradi legnagyobb kihívója. Olyannyira, hogy jelenleg ők állnak az NB I élén. Borbély Balázs nem fél a kudarctól, mert nagyon mélyen is volt, derült ki a Magyar Nemzet interjújából.

A téli szünet után e hétvégén folytatódó labdarúgó NB I-ben vasárnap rögtön aranyrangadót rendeznek, hiszen a címvédő, jelenleg a második helyen álló Fradi az éllovas ETO FC-t fogadja. A győriek vezetőedzője, Borbély Balázs a Magyar Nemzetnek adott hosszú interjút, amelyben a játékoskarrierje is a középpontba került, és drámai részleteket is megosztott.

Borbély Balázs, az ETO edzője nagyon mélyről állt fel
Borbély Balázs, az ETO edzője nagyon mélyről állt fel 
Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Borbély a Csallóközben, magyar családban nőtt fel, de a szlovák válogatottban játszott. Tekintettel arra, hogy a kétezres évek elején a Bajnokok Ligája csoportkörében játszott, ott gólokat lőtt a Porto és a Rangers ellen is, majd a Bundesligába igazolt a Kaiserslauternbe, beférhetett volna a magyar nemzeti csapatba is. Csakhogy itthonról akkoriban nem kereste senki.

– Születésem óta magyarnak érzem magam – jelentette ki Borbély a Magyar Nemzetnek, majd hozzátette:

Végeredményben büszke voltam rá, hogy válogatott lehettem és Szlovákiáért futballoztam. Viszont amikor a magyar válogatott ellen játszottunk, akkor a meccs előtt mindkét himnuszt énekeltem magamban.

Borbély beszélt arról is az interjúban, hogy Szlovákiában annak sokszor érzékeltették vele, hogy a nemzetisége magyar. Ha idegenben játszottak, és szabálytalankodott egyet, egyből a magyarsága miatt kapott beszólásokat.

– Sokszor tudtomra adták Szlovákiában, hogy magyar vagyok – mondta erről, de komoly atrocitáés sosem érte, és idővel sokat javult a helyzet. Amikor pedig 2005-ben az Artmedia Petrzalka csapatkapitányaként a BL-ben játszott, és például győztes gólt lőtt a Porto ellen, akkor nagy tisztelet övezte szerte Szlovákiában.

– Akkor egyszerűen nem éreztem magam magyarnak, akárhová mentünk az országban, felnéztek ránk – árulta el Borbély, hangsúlyozva, hogy azokban az időkben senki sem hánytorgatta fel neki a származását.

Borbély Balázs életéből ráment két éve, mire túljutott a traumán

Az interjú drámai része, amikor Borbély Balázs elmeséli a visszavonulása történetét. Mindössze 31 évesen hirtelen ért véget a karrierje egy súlyos sérülés miatt, ami után húsevő baktériummal is megfertőződött. Nem voltak tervei a jövőjét illetően, és annyira a padlóra került, hogy segítségre szorult.

– Ráment két év az életemből, mire újra megtaláltam önmagam – vallotta be. – Mindenki próbált segíteni, de olyan mélyen voltam, hogy muszáj volt felkeresnem egy pszichológust. Nem szégyellem, a mai napig kapcsolatban vagyok vele.

Mint mondta, ezután ma már semmitől sem fél. Arra, hogy az ETO bajnok lehet-e, véget vetve a Fradi NB I-es uralmának, egyelőre nem gondol.

– Mi állunk az élen, de még mindig azt gondolom, hogy nem mi vagyunk a bajnokság esélyesei, és szerintem hiba is lenne leszűkíteni ezt a versenyt az ETO-ra és a Fradira – fogalmazott. – Vannak más csapatok is, amelyek beleszólhatnak a bajnoki cím kérdésébe. Én azt szeretném, ha a holnapi Győr, meg a holnapi Borbély Balázs mindig egy százalékkal jobb lenne, mint a mai.

 

 

