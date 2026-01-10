Live
Döbbenet: kiszivárogtak Putyin és az amerikai elnök beszélgetései – mutatjuk őket

Háború

Trump titkos alkuja után kitört a pánik Moszkvában

A Ferencvárosnál a hírek szerint folytatódik a játékosmozgás. Varga Barnabás távozása után most Botka Endre jövője is bizonytalanná vált a Fradinál. A 31 éves védő jóval több játéklehetőségre vágyik, és nem zárható ki, hogy már télen elhagyja a zöld-fehéreket. Mivel szerződése nyáron lejár, a klub most kaphatna érte utoljára átigazolási díjat.

Botka Endre az elmúlt időszakban kiszorult a Fradi keretéből: tavasszal Kecskeméten szerepelt kölcsönben, a jelenlegi idényben pedig mindössze három bajnokin jutott szóhoz. Ősszel kisebb sérülés hátráltatta, de már felépült, és ismét játszani szeretne.  

Botka Endre hamarosan távozhat a Fraditól
Botka Endre hamarosan távozhat a Fraditól
Fotó: BRUNO FAHY / AFP

Már a télen távozik Botka Endre a Fradiból?

A legtöbb esetben Tóth Alex neve merül fel, mint lehetséges távozó, akit gőzerővel szeretne a Lazio megszerezni, ám a spanyol edzőtáborba elutazó Botka Endre neve is egyre többször hangzik el a távozó játékosokkal kapcsolatban - írja a Magyar Nemzet.

A Csakfoci hírei szerint több klub is érdeklődik iránta, 

köztük külföldről is, sőt, olasz élvonalbeli és másodosztályú csapatok is megkeresték. Emellett felmerült a lehetőség, hogy visszatérjen korábbi klubjához, a feljutásért küzdő Honvédhoz.

A következő hetekben eldőlhet, hol folytatja pályafutását a magyar válogatott védő, akiért konkrét ajánlattal még nem keresték meg a Fradit.

