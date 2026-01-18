Péntek este Fabrizio Romano, az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró a közösségi oldalán arról számolt be arról, hogy a Premier League-ben szereplő Bournemouth mindenben megegyezett a Ferencvárossal Tóth Alex átigazolása kapcsán.

Tóth Alex hamarosan aláír a Bournemouth csapatához

Az olasz transzferguru azt is tudatta, hogy a Bournemouth 12 millió eurót fizet a Ferencvárosnak a 20 éves középpályásért, további 3 milliót pedig bónusz formájában utalhat a magyar csapatnak bizonyos feltételek teljesülése esetén.

Tóth Alex ült a Bournemouth-ba tartó magángépen?

Amikor egy Premier League-csapat leigazol egy futballistát, többnyire magángépet küldenek érte. Így volt ez annak idején Szoboszlai Dominik esetében is, de még a Liverpool tartalékcsapatához igazoló Pécsi Árminért is különgépet küldött a Mersey-parti klub.

A Magyar Nemzet értesülései szerint Tóth Alex szombaton távozott a Ferencváros spanyolországi edzőtáborából, hazajött Budapestre összecsomagolni és elbúcsúzni a szeretteitől, ugyanis vasárnap este útnak indult Bournemouth-ba. A Blikk vasárnap ki is szúrt egy magánrepülőgépet, ami Budapestről indult Bournemouth-ba. Ilyen menetrend szerinti járat nincsen, minden bizonnyal valami fontos ügyben küldhették a Liszt Ferenc reptérre a a kisgépet.

Brit sajtóértesülések szerint Tóth Alex vasárnap este fél kilenc magasságában érkezik meg Bournemouth-ba, hétfőn átesik az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálatokon, majd aláírja szerződését a Premier League-ben szereplő csapattal.