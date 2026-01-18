Live
Tóth Alex, a magyar bajnok Ferencváros középpályása a Premier League-ben szereplő Bournemouth játékosa lesz. A kilencszeres magyar válogatott focistáért különgépet küldött a Premier League-ben szereplő csapat, amely vasárnap este útnak is indult Bournemouth-ba.

Péntek este Fabrizio Romano, az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró a közösségi oldalán arról számolt be arról, hogy a Premier League-ben szereplő Bournemouth mindenben megegyezett a Ferencvárossal Tóth Alex átigazolása kapcsán. 

Magyarország-Portugália, MagyarországPortugália, vb-selejtező labdarúgó mérkőzés, világbajnoki-selejtező, Magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025. 09. 09. Marco Rossi csapata, Bournemouth
Tóth Alex hamarosan aláír a Bournemouth csapatához
Fotó: Csudai Sándor - Origo

Az olasz transzferguru azt is tudatta, hogy a Bournemouth 12 millió eurót fizet a Ferencvárosnak a 20 éves középpályásért, további 3 milliót pedig bónusz formájában utalhat a magyar csapatnak bizonyos feltételek teljesülése esetén.

Tóth Alex ült a Bournemouth-ba tartó magángépen?

Amikor egy Premier League-csapat leigazol egy futballistát, többnyire magángépet küldenek érte. Így volt ez annak idején Szoboszlai Dominik esetében is, de még a Liverpool tartalékcsapatához igazoló Pécsi Árminért is különgépet küldött a Mersey-parti klub. 

A Magyar Nemzet értesülései szerint Tóth Alex szombaton távozott a Ferencváros spanyolországi edzőtáborából, hazajött Budapestre összecsomagolni és elbúcsúzni a szeretteitől, ugyanis vasárnap este útnak indult Bournemouth-ba. A Blikk vasárnap ki is szúrt egy magánrepülőgépet, ami Budapestről indult Bournemouth-ba. Ilyen menetrend szerinti járat nincsen, minden bizonnyal valami fontos ügyben küldhették a Liszt Ferenc reptérre a a kisgépet.

Brit sajtóértesülések szerint Tóth Alex vasárnap este fél kilenc magasságában érkezik meg Bournemouth-ba, hétfőn átesik az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálatokon, majd aláírja szerződését a Premier League-ben szereplő csapattal. 

