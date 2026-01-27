A brazil Campeonato Mineiro (Minas Gerais állami bajnokság) 2026-os szezonja jelenleg is zajlik. Az 5. fordulóban az Atlético Mineiro 2-1-re legyőzte a városi rivális Cruzeiro együttesét, a rangadó egyik legemlékezetesebb jelenetét Kaio Jorge szolgáltatta, aki sörrel ünnepelte a gólját.
Sörrel ünnepelt a brazilok sztárja
A 26. percben szerzett vezetést a Cruzeiro Kaio Jorge révén, aki nem akárhogyan ünnepelt.
Az ellenfél szurkolói a brazil válogatott támadót sörrel akarták megdobálni, a csatár azonban elkapta a műanyagpoharat, majd egy jóízűt kortyolt az italból a rivális együttes drukkerei előtt.
A Cruzeiro játékosát aztán egy újabb pohár sörrel próbálták eltalálni a haragos Atlético-szurkolók, ezt azonban Jorge csapattársa, Wanderson egy Chuck Norrist megszégyenítő mozdulattal rúgta szét a levegőben.
A mérkőzést végül a hazai csapat nyerte 2-1-re, a Cruzeiro sorozatban másodszor kapott ki a bajnokságban.
A Campeonato Mineiro versenysorozatban 12 csapat vesz részt, amelyeket három négycsapatos csoportba osztottak. A torna lebonyolítása szerint a 8 fordulós alapszakaszt elődöntők, majd egyetlen mérkőzésből álló döntő követi.
