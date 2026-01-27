Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Ezt látnia kell!

Riasztottak a tudósok: ketté fog szakadni az egyik kontinens

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ilyen is csak Brazíliában történhet meg! Az Atlético Mineiro és a Cruzeiro mérkőzésén a vendégek csatára, Kaio Jorge sört ivott a pályán, miután gólt szerzett.

A brazil Campeonato Mineiro (Minas Gerais állami bajnokság) 2026-os szezonja jelenleg is zajlik. Az 5. fordulóban az Atlético Mineiro 2-1-re legyőzte a városi rivális Cruzeiro együttesét, a rangadó egyik legemlékezetesebb jelenetét Kaio Jorge szolgáltatta, aki sörrel ünnepelte a gólját.

A Cruzeiro brazil futballistája sörrel ünnepelte gólját
A Cruzeiro brazil futballistája sörrel ünnepelte gólját
Fotó: GILSON LOBO / AGIF

Sörrel ünnepelt a brazilok sztárja

A 26. percben szerzett vezetést a Cruzeiro Kaio Jorge révén, aki nem akárhogyan ünnepelt. 

Az ellenfél szurkolói a brazil válogatott támadót sörrel akarták megdobálni, a csatár azonban elkapta a műanyagpoharat, majd egy jóízűt kortyolt az italból a rivális együttes drukkerei előtt. 

A Cruzeiro játékosát aztán egy újabb pohár sörrel próbálták eltalálni a haragos Atlético-szurkolók, ezt azonban Jorge csapattársa, Wanderson egy Chuck Norrist megszégyenítő mozdulattal rúgta szét a levegőben.

A mérkőzést végül a hazai csapat nyerte 2-1-re, a Cruzeiro sorozatban másodszor kapott ki a bajnokságban.

A Campeonato Mineiro versenysorozatban 12 csapat vesz részt, amelyeket három négycsapatos csoportba osztottak. A torna lebonyolítása szerint a 8 fordulós alapszakaszt elődöntők, majd egyetlen mérkőzésből álló döntő követi. 

Kapcsolódó cikkek

A Real Madrid szerződtette az ötszörös BL-győztes legenda fiát
Brazil csodagyerek lesz Tóth Alex új csapattársa
„Apa, ezt már nem bírom tovább” – Neymar óriási bajban

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!