Jó hírt kaptak az MU-szurkolók. A Manchester United csapatkapitánya, Bruno Fernandes az idény végéig ugyanis biztosan az Old Traffordon marad – derül ki angol sajtóértesülésekből. Bár az elmúlt hetekben felröppentek hírek arról, hogy a portugál középpályás a téli átigazolási időszakban távozhat, úgy tűnik, a 31 éves játékos kitart az eredeti terve mellett: csak a szezon végén mérlegeli majd a jövőjét.

Bruno Fernandes jövőjét bizonytalanná tette, hogy nemrég menesztették a Manchester United csapatától honfitársát, Rúben Amorimot, akivel szoros kapcsolatot ápolt.

Bruno Fernandes nyárig maradhat a Manchester Uniednél
Fotó: PETER POWELL / AFP

Megy vagy marad Bruno Fernandes?

Korábban, a decemberben hazájában adott interjújában is utalt rá, hogy a klub tavaly nyáron nem zárkózott el az eladásától. Ez csak tovább erősítette a pletykákat, miszerint a télen a szaúdi ligából érkező ajánlatokkal csábíthatják el.

Most azonban úgy tűnik, Fernandes legalább a nyárig marad Manchesterben, és csak a szezon végén dönt arról, folytatja-e Európában vagy elfogad mondjuk egy szaúdi szerződést.

 A játékos már felépült sérüléséből, és mindkét legutóbbi mérkőzésen pályára lépett.

Két új középpályás jöhet a nyáron

Miközben Fernandes sorsa egyelőre nyitott, a Manchester United vezetősége gőzerővel dolgozik a középpálya megerősítésén. A klub a hírek szerint legalább két új középpályást szeretne szerződtetni a nyári átigazolási időszakban.  

Első számú célpontjuk Carlos Baleba, a Brighton 22 éves középpályása, akit már tavaly is figyelemmel kísértek. Bár a játékost 2028-ig szerződés köti a jelenlegi klubjához, teljesítménye az utóbbi hónapokban visszaesett, ami megnyithatja az utat az átigazolás előtt. A United vezetői állítólag bizakodók, hogy sikerül megszerezniük a fiatal kameruni tehetséget.  

Emellett további három Premier League-játékos is szerepel a klub kívánságlistán: a Nottingham Forestben szereplő Elliot Anderson, a Crystal Palace középpályása, Adam Wharton, valamint a Bournemouth fiatal reménysége, Alex Scott.  

Bár januárban nem várható komoly mozgás, Michael Carrick valószínűleg a meglévő kerettel dolgozik majd a szezon hátralévő 17 mérkőzésén, nyáron újabb komoly átalakulás jöhet az Old Traffordon.

