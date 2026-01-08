Elszakadt a térdszalagja Kosznovszky Márknak, az angol másodosztályú Portsmouth FC labdarúgójának. A brutális sérülés után hosszú kihagyás vár a sportolóra.
A klub honlapjának beszámolója emlékeztet, hogy a magyar középpályás december 29-én, a Charlton Athletic elleni bajnoki mérkőzésen szenvedett brutális sérülést, ám John Mousinho vezetőedző csak csütörtökön hozta nyilvánosságra a pontos diagnózist.
Brutális sérülés után hosszú kihagyás
Hozzátette: az elülső és a középső keresztszalagja is elszakadt a 23 éves futballistának, ezért 9-12 hónapos kihagyás vár rá.
Kosznovszky júliusban egymillió fontért igazolt az MTK-tól a Portsmouth csapatához, amelynek színeiben 16 mérkőzésen lépett pályára.
