A klub honlapjának beszámolója emlékeztet, hogy a magyar középpályás december 29-én, a Charlton Athletic elleni bajnoki mérkőzésen szenvedett brutális sérülést, ám John Mousinho vezetőedző csak csütörtökön hozta nyilvánosságra a pontos diagnózist.

Kosznovszky Márkra (középen) hossz kihagyás vár a brutális sérülés után

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Brutális sérülés után hosszú kihagyás

Hozzátette: az elülső és a középső keresztszalagja is elszakadt a 23 éves futballistának, ezért 9-12 hónapos kihagyás vár rá.

Kosznovszky júliusban egymillió fontért igazolt az MTK-tól a Portsmouth csapatához, amelynek színeiben 16 mérkőzésen lépett pályára.