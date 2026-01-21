A hamburgi derbin készült videót a Bundesliga egy sokatmondó megjegyzéssel vezette fel: „Ilyet soha nem akarsz látni – különösen nem egy derbin.”

Daniel Heuer Fernandes (Hamburger SV) bosszankodik, miután öngólt vétett a St. Pauli elleni hamburgi derbin (2. Bundesliga, 15. forduló, Millerntor Stadion, 2023. december 1.).

Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS / DPA

A sokat emlegetett jelenet a 2023. december 1-jei hamburgi városi derbin, a St. Pauli–Hamburger SV mérkőzésen történt, amely végül 2–2-es döntetlennel zárult.

Egy kapu előtti passzolgatás után veszélyesen gurult a labda a gólvonal felé, mire Daniel Heuer egyszerűen bevágta a léc alá a labdát. Külsővel, így simán lehet, hogy csak nem találta el jól a labdát, de sokan ezt kétlik.

Az öngól még a rutinos nézőket is megdöbbentette – nem véletlen, hogy a felvétel időről időre újra előkerül a közösségi médiában.

A Bundesliga nem reagál a vádakra

A hozzászólók egy része humorral, mások döbbenten, sokan pedig kifejezetten bundát sejtetve reagáltak. Többen azt írták, ilyen hibát „nem lehet véletlenül elkövetni”, míg mások az „év öngóljának” nevezték a jelenetet. Akadt, aki szerint „ha a kapus nem tett rá pénzt, akkor senki sem”, mások egyenesen kijelentették: „ez bunda volt”. Akadt, aki csak annyit írt: „fogadás”, míg egy másik kommentelő azzal poénkodott, hogy „világklasszis gól volt – csak rossz kapuba”.

A vicces beszólások mellett érkeztek szakmaibb reakciók is: többen a hátulról való labdakihozatalt okolták, mondván, aki így erőlteti a kockázatos passzjátékot, előbb-utóbb megégeti magát. Mások szerint „ezt edzésen sokáig gyakorolhatták”, és akadt olyan is, aki teljesen abszurd módon „leshelyzetet” emlegetett a kapusnál.

A Bundesliga természetesen nem reagált a találgatásokra, a videót azonban változatlanul megosztotta – a képsorok pedig önmagukért beszélnek. Egy biztos: erről a kapusgólról még sokáig beszélni fognak, különösen úgy, hogy mindez egy presztízsmeccsen, egy városi derbin történt.