A német labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga) újonc Hamburg január 2-án jelentette be hivatalosan, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott Stefan Kuntz sportigazgatóval, aki korábban a török válogatott szövetségi kapitánya is volt, valamint öt éven át irányította a német U21-es válogatottat, és Tokióban az olimpiai csapat szövetségi edzője is volt.
Szexuális zaklatás miatt távozott az Eb-győztes Bundesliga-legenda?
A HSV szűkszavú közleményében családi okokra hivatkozott, ám a Bild információi szerint súlyos vádak állnak a távozás mögött. A német lap azt állítja, hogy a Hamburg egyik női alkalmazottja néhány hónapja szexuális zaklatással vádolta meg az 1996-os Európa-bajnok futballistát, aki állítólag orális szexre kényszerítette őt.
A klub ezt követően belső vizsgálatot indított és a felügyelőbizottság néhány tagja meglátogatta Kuntzot a klub székházában, ahol szembesítették a vádakkal. A felügyelőbizottság ezután egy külsős ügyvédi irodát bízott meg, amely először kihallgatta a nőt, aki megnevezett egy másik HSV-alkalmazottat is, akinek állítólag hasonló tapasztalatai voltak a futballedzővel. Őt is kihallgatták az ügyvédek és hitelesnek ítélték meg.
A korábbi 25-szörös német válogatott támadó az előző idény végén hét év után visszavezette a Hamburgot a Bundesligába, decemberben pedig közel állt a szerződéshosszabbításhoz, de úgy tűnik, az ellenne felhozott vádak miatt végül távoznia kellett.
Kuntz az ügyvédjén keresztül tagadta az ellene felhozott vádakat és azt állítja, hogy a pénz miatt zajlik lejárató kampány ellene. A klub ugyanis milliókat spórolt meg azzal, hogy kölcsönös szerződésbontással kellett távoznia a sportizgatói posztról.
