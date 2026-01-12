Jamie Carragher a Liverpool magyarjainak fő kritikusa. Korábbi két idényében Szoboszlai Dominik is kapott rendesen a korábbi védőtől, de ő idén annyira jó teljesítményt nyújt, hogy még Carragher sem nagyon tudott belekötni. Kerkez Milos már rosszabbul járt, nemrég a Fulham elleni meccs után kifejezetten megalázó módon beszélt róla Carragher. Bármi is történjen viszont a hétfő esti Liverpool–Barnsley FA-kupa-meccsen, a szakértő most jobban teszi majd, ha visszafogja magát.

Jamie Carragher előbb Brian Howard elé fejelte a labdát, majd blokkolni sem tudott, így esett ki a Liverpool a Barnsley ellen az FA-kupából

Fotó: AFP/Paul Barker

A Liverpool legutóbb 2008-ban mérkőzött a Barnsley-val, akkor is az Anfield volt a helyszín az FA-kupában. Bár a Vörösök vezettek, az akkor másodosztályú, Ferenczi Istvánnal felálló Barnsley fordítani tudott.

Carragher gólpasszt adott a Liverpool ellenfelének

Carragher már az első Barnsley-gólnál sem volt a helyzet magaslatán, ám a 93. percben esett sorsdöntő találat kifejezetten az ő lelkén száradt: ő fejelte a labdát az ellenfél csapatkapitányához, Brian Howardhoz, majd lőni is engedte a Barnsley játékosát.

Idén még nagyobb szégyen lenne a Liverpool búcsúja, a Barnsley mostanra a harmadik ligába süllyedt, s ott is inkább a kiesés miatt kell aggódnia, semhogy a feljutásért küzdene. 2008-as bakija után viszont Carraghernek óvatosan kell bánnia a szavakkal, akár nyer 67 év után újra a Liverpool hazai pályán a Barnsley ellen, akár nem.