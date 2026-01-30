A Celtic ebben az idényben már másodszor kérte Martin O’Neill segítségét, az északír edző pedig mindent megtett a csapatért. Ebben a szezonban 14 mérkőzésből mindössze egyet veszített el vele a csapat, azt is egy erős Midtjylland ellen, 3–1-re az Európa-ligában. O’Neill vezetésével a Celtic visszakapaszkodott a skót bajnoki címért zajló küzdelembe, a csütörtöki Utrecht elleni győzelem pedig életben tartotta az európai menetelés lehetőségét is, a playoff-körben pedig jöhet a Fradi vagy a Stuttgart az Európa-ligában.
A Celtic feléledt Martin O’Neill vezetésével
A rutinos edző élvezi a munkáját, poénkodik a sajtótájékoztatókon, és hozza azt a showman-szerepet, amely mindig is jellemezte. A Celtic legutóbb 2004-ben, éppen O’Neill irányításával nyert meg karácsony után európai párharcot, amikor az UEFA-kupában összesítésben 1–0-lal ejtette ki a Barcelonát.
Az Utrecht elleni meccs utáni sajtótájékoztatón a 73 éves O’Neill új igazolásokról is beszélt, akik között Redzic Damir neve is ott lehet, ugyanis a magyar válogatott szélsőt is akarják a skótok.
„Azt nem tudom, százalékban mennyi az esély. Elképzelhető, hogy csak az egyikük jön, nem mindkettő. Nem hiszem, hogy most olyan helyzetben lennénk, hogy mindkettőt meg tudjuk oldani. Ma volt előrelépés bizonyos ügyekben. Nem akarok titokzatos lenni, de nem szeretnék biztosat mondani, ha aztán meghiúsul” – idézi O’Neillt a BBC. A DAC játékosa mellett egyébként a Frosinone játékosa, Fares Ghedjemis célpont még a Celticnél.
A középpályás Benjamin Nygren, aki az Utrecht ellen idénybeli 14. gólját szerezte, így beszélt O’Neill hatásáról: „Óriási különbséget jelent. Ismeri a klubot, volt már itt, tudja, hogyan működnek a dolgok, és mindenki szereti a klub körül. Rengeteg önbizalmat adott a csapatnak, azóta sokkal jobbak vagyunk.”
O’Neill akár egykori játékosa ellen is szembe találhatja magát, ha Robbie Keane Ferencvárosa lesz az ellenfél a rájátszásban. A skótok a Stuttgartot, a Fradi a Ludogorecet is kaphatja. A sorsolásról ITT olvashat bővebben.
„Mindig a nagyon tapasztalt edzők ellen akarsz játszani” – mondta a korábbi Celtic-csatár, Robbie Keane angol újságíróknak, miután csapata 4–0-ra kikapott a Nottingham Foresttől csütörtökön. „Ebben az idényben már kétszer megtapasztaltam ezt, Rafa Benítezzel (ő a Liverpoolnál volt Keane edzője) és Sean Dyche-sal szemben. Kevés náluk is tapasztaltabb edző van, és Martin ilyen. Amit a játékban elért, és amit most a Celticnél csinál, az lenyűgöző: energiát adott a klubnak, energiát a játékosoknak egy olyan időszakban, amikor minden nagyon mélyen volt. Ez Martin O’Neill. Talán meg van írva a csillagokban, hogy én játszom majd Martin ellen – nem tudom. De bárki is lesz az ellenfél, a két mérkőzés rendkívül nehéz lesz” – mondta Keane.
Az Európa-liga sorsolása 13.00 órakor kezdődik majd.
