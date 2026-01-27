A mérkőzés alatt egy, a lelátóról bedobott tárgy – feltehetően egy hanggránát – néhány méterre Hayden Rogers mellett csapódott be a Championship-mérkőzésen.

Hanggránát robbant a fociderbin a Championshipben, megsérült egy 16 éves labdaszedő

Fotó: Portsmouth/Facebook

Championship: hanggránát robbant a 16 éves labdaszedő mellett

Bár közvetlen találat nem érte, a robbanás ereje átmeneti hallásvesztést és erős fejfájást okozott nála. A fiút a stadionban lévő orvosi csapat azonnal ellátta, majd további vizsgálatoknak vetették alá.

Hayden édesanyja, Jade Rogers a Daily Mail Sportnak elmondta: fiának a sérült füle még mindig fáj és tompán hall, de a szakemberek szerint valószínűleg nem történt dobhártya-szakadás.

Szerencsére nem tűnik úgy, hogy maradandó károsodás lesz, de az orvosok szerint az ilyen zajtraumák akár poszttraumás stresszt (PTSD) is okozhatnak”

– fogalmazott az édesanya.

Portsmouth ball boy, 16, suffers hearing loss and is left 'shaken up' after flashbang detonates during derby clash with Southampton as police make five arrests https://t.co/lNVxHE5ro5 — Daily Mail Sport (@MailSport) January 26, 2026

Jade hozzátette, fia nehezen aludt az incidens után, de lelkesedését nem veszítette el: „Amikor meghallotta, hogy a klub hívott minket, egyből megkérdezte, hogy szombaton vajon újra lehet-e labdaszedő. Ez jól mutatja, hogy mennyire szereti, amit csinál.”

A mérkőzés során további incidensek is történtek: egy 15 éves szurkoló is megsérült, miután egy mankó repült a lelátón, ami eltalálta. Az esetek után adománygyűjtés indult a két fiú megsegítésére, ami hatalmas összefogást váltott ki a Portsmouth-szurkolók körében.

Portsmouth fans after their equaliser against Southampton yesterday #Pompey pic.twitter.com/cMajokoq7l — The Away Ends (@_theawayends) January 26, 2026

Volt, aki a pályára szaladt, hogy kicsit hergelje a rivális szurkolókat. A rendőrség eddig öt személyt vett őrizetbe a vasárnapi eseményekkel kapcsolatban.

A Portsmouth FC bejelentette, hogy átvizsgálják a biztonsági kamerák felvételeit, és minden információt várnak az eset feltárásához. A klub közleményében hangsúlyozta: zéró toleranciát alkalmaznak a veszélyes, erőszakos viselkedéssel szemben, és az elkövetőket komoly büntetésekre, akár kitiltásokra is számíthatnak.

A csapat egyúttal köszönetet mondott a gyorsan reagáló orvosoknak és a támogatást mutató közösségnek, kiemelve: „A Fratton Parknak biztonságos helynek kell lennie mindenki számára – játékosoknak, szurkolóknak és dolgozóknak egyaránt.”