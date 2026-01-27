Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij bejelentette, mikor omlik össze az Európai Unió – itt a dátum

Ezt látnia kell!

Rohantak a rendőrök: berepült egy drón a ferihegyi repülőtérre

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt az újabb botrány. Súlyos baleset árnyékolta be vasárnap a Portsmouth–Southampton (1-1) dél-angliai derbit a Championshipben. Egy 16 éves labdaszedő fiú, Hayden Rogers halláskárosodást szenvedett az egyik fülében, miután egy pirotechnikai eszköz, a hírek szerint egy hanggránát robbant mellette a pálya szélén.

A mérkőzés alatt egy, a lelátóról bedobott tárgy – feltehetően egy hanggránát – néhány méterre Hayden Rogers mellett csapódott be a Championship-mérkőzésen.

Hanggránát robbant a fociderbin a Championshipben, megsérült egy 16 éves labdaszedő
Hanggránát robbant a fociderbin a Championshipben, megsérült egy 16 éves labdaszedő
Fotó: Portsmouth/Facebook

Championship: hanggránát robbant a 16 éves labdaszedő mellett

Bár közvetlen találat nem érte, a robbanás ereje átmeneti hallásvesztést és erős fejfájást okozott nála. A fiút a stadionban lévő orvosi csapat azonnal ellátta, majd további vizsgálatoknak vetették alá.

Hayden édesanyja, Jade Rogers a Daily Mail Sportnak elmondta: fiának a sérült füle még mindig fáj és tompán hall, de a szakemberek szerint valószínűleg nem történt dobhártya-szakadás. 

Szerencsére nem tűnik úgy, hogy maradandó károsodás lesz, de az orvosok szerint az ilyen zajtraumák akár poszttraumás stresszt (PTSD) is okozhatnak”

 – fogalmazott az édesanya.  

Jade hozzátette, fia nehezen aludt az incidens után, de lelkesedését nem veszítette el: „Amikor meghallotta, hogy a klub hívott minket, egyből megkérdezte, hogy szombaton vajon újra lehet-e labdaszedő. Ez jól mutatja, hogy mennyire szereti, amit csinál.”

A mérkőzés során további incidensek is történtek: egy 15 éves szurkoló is megsérült, miután egy mankó repült a lelátón, ami eltalálta. Az esetek után adománygyűjtés indult a két fiú megsegítésére, ami hatalmas összefogást váltott ki a Portsmouth-szurkolók körében.  

Volt, aki a pályára szaladt, hogy kicsit hergelje a rivális szurkolókat. A rendőrség eddig öt személyt vett őrizetbe a vasárnapi eseményekkel kapcsolatban. 

A Portsmouth FC bejelentette, hogy átvizsgálják a biztonsági kamerák felvételeit, és minden információt várnak az eset feltárásához. A klub közleményében hangsúlyozta: zéró toleranciát alkalmaznak a veszélyes, erőszakos viselkedéssel szemben, és az elkövetőket komoly büntetésekre, akár kitiltásokra is számíthatnak.

A csapat egyúttal köszönetet mondott a gyorsan reagáló orvosoknak és a támogatást mutató közösségnek, kiemelve: „A Fratton Parknak biztonságos helynek kell lennie mindenki számára – játékosoknak, szurkolóknak és dolgozóknak egyaránt.”  

Botrány: drogozhatott a foci-Eb alatt a Szoboszlaiékat mocskoló angol bíró - videó
Botrány az Arsenalnál: elképesztő gyűlöletcunami indult az új igazolás ellen az interneten
A világhírű sikeredző is a spanyol focibotrány áldozata lett

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!