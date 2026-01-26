A szocsi klub korábbi sportigazgatója, Andrej Orlov szerint a 48 éves tréner, Robert Moreno „megszállott híve” volt a ChatGPT-nek, ami idővel különös és káros döntésekhez vezetett.

A ChatGPT okozta Robert Moreno vesztét

Mindent megold a ChatGPT? Belebukott Robert Moreno

Egy különösen emlékezetes eset Habarovszkban történt, ahol Moreno a teljes utazási és edzésprogramot a ChatGPT utasításai alapján készítette el. Ennek eredményeként a játékosoknak hajnali hétkor kellett edzeniük, és több mint egy napig ébren maradniuk.

Amikor rákérdeztem, mikor fognak aludni a fiúk, ő csak azt mondta: mindent kiszámolt a ChatGPT”

– idézte fel Orlov.

A döntés teljes értetlenséget és feszültséget váltott ki a csapatban. A játékosok nem értették, miért kell hajnalban tréningezniük, és egyre inkább elfordultak az edzőtől.

Robert Moreno mesterséges intelligenciába vetett hite nem állt meg a logisztikai kérdéseknél. A nyári átigazolási időszakban – elmondása szerint – az AI segítségével választotta ki, melyik csatárt igazolja le a klub három jelölt közül. A ChatGPT tanácsára Artur Shushenachev mellett döntött, ám a kazah támadó tíz mérkőzés alatt egy gólt sem szerzett.

„Egy segédeszköznek rendben lenne, de Morenónál ez vált a fő döntéshozóvá” – tette hozzá Orlov.

A technológiai kísérletezés végül kudarcba fulladt: az FC Szocsi az idény végére kiesett az orosz élvonalból, Morenót pedig augusztusban menesztették. A belső bizalom teljesen odalett – sem az orosz játékosmag, sem a külföldiek nem hittek már a szakember elképzeléseiben.

Robert Moreno neve korábban a spanyol válogatottnál vált ismertté:

2019-ben ideiglenesen ő vette át a csapat irányítását Luis Enrique távolléte alatt. Bár mérlege kiváló volt – hét győzelem és két döntetlen kilenc meccsen –, Luis Enriquével való viszonya megromlott, és a kapitány visszatérésével Moreno távozott.

A szocsi ügy minden eddiginél élesebb példája annak, mekkora veszélyt jelenthet, ha egy vezető a technológiai eszközöket nem kiegészítő, hanem döntéshozói szerepben használja. A futballban – akárcsak az élet más területein – a mesterséges intelligencia csak akkor lehet valódi segítség, ha az ember kezében marad a végső döntés.