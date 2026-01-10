Lamisha Musonda 2012-ben csatlakozott testvéreivel, Tikával és Charlyval együtt a Chelsea utánpótláscsapatához az Anderlechtből.

Az Chelsea egykori focistája, a 33 éves Lamisha Musonda közölte, hogy már csak néhány napja van hátra az életből

Fotó: Lamisha Musonda/Instagram

Búcsúzik az élettől az egykori Chelsea-sztár

Két évig szerepelt a londoni klub akadémiáján, mielőtt visszatért Belgiumba, ahol a Mechelen színeiben futballozott. Később a spanyol alacsonyabb osztályú Llagosterában és Palamósban is megfordult, majd a kongói TP Mazembénél folytatta pályafutását. A belga U21-es válogatottban kilenc alkalommal lépett pályára, mielőtt 2020-ban visszavonult az aktív játéktól.

A most 33 éves Musonda szívhez szóló üzenetében így fogalmazott:

az elmúlt két év különösen nehéz és megpróbáltató volt számára, és bár mindent megtett, hogy visszanyerje egészségét, a betegsége legyengítette. Posztjában háláját fejezte ki azoknak, akik támogatták életútja során, és imát kért mindazoktól, akik gondolnak rá ezekben a nehéz időkben.

Rájöttem, hogy bár az élet tele van hullámhegyekkel és völgyekkel, a legfontosabb mégis az, hogy kikkel osztjuk meg az utat

– írta bejegyzésében. Hozzátette, hogy az élet rövidsége ellenére

hálás minden pillanatért, különösen azokért az emberekért, akikkel karrierje során találkozott: csapattársakért, edzőkért, tanárokért és egyszerűen azokért, akik jó szívvel fordultak felé.

A sportvilág és a futballrajongók világszerte szomorúan reagáltak Musonda bejegyzésére. A játékos ezt követően újabb üzenetben mondott köszönetet a támogatásért, és azt kívánta, hogy ne tökéletes emberként emlékezzenek rá, hanem olyanként, aki igyekezett helyesen élni és másokban jó nyomot hagyni.