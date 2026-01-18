A Chelsea által kinézett Jeremy Jacquet a Ligue 1 idei szezonjában minden mérkőzésen kezdőként lépett pályára, és csak a Paris Saint-Germain elleni találkozót nem játszotta végig, miután kiállították a mérkőzés 74. percében.
A The Athletic azt írja, Jacquet kezdeményező a védekezésben, a fejjátékban is erős, mellette pedig a labdakihozatalokban és a labda előrejuttatásában is kiemelkedően teljesít, amióta bejátszotta magát a Rennes első csapatába.
Francia védő lesz a Chelsea új rekordigazolása
A 20 éves védő eddig 34 mérkőzésen lépett pályára a francia bajnokságban, a Transfermarkt 20 millió euróra becsüli a piaci értékét, a Chelsea azonban jóval többet fog fizetni érte.
Fabrizio Romano, az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró a közösségi oldalán arról számolt be, hogy a Chelsea a személyes feltételekben már megegyezett a francia játékossal, akinek az átigazolási díja 65 millió euró körüli összeg lesz.
A Rennes az elmúlt években rendkívül jó üzleteket kötött. A klub történetének legdrágábban értékesített futballistája a belga Jérémy Doku, akiért 2023 nyarán 60 millió eurót fizetett a Manchester City. A második helyen a francia válogatott Désiré Doué áll, akiért 2024 nyarán 50 millió eurót fizetett a Paris Saint-Germain, a tavalyi BL-döntőben pedig ő lett a finálék történetének első játékosa lett, aki három gólban vállalt szerepet egy fináléban.
