A Chelsea által kinézett Jeremy Jacquet a Ligue 1 idei szezonjában minden mérkőzésen kezdőként lépett pályára, és csak a Paris Saint-Germain elleni találkozót nem játszotta végig, miután kiállították a mérkőzés 74. percében.

A 20 éves Jeremy Jacquet (jobbra) a Chelsea játékosa lesz

Fotó: Franck Fife/AFP

A The Athletic azt írja, Jacquet kezdeményező a védekezésben, a fejjátékban is erős, mellette pedig a labdakihozatalokban és a labda előrejuttatásában is kiemelkedően teljesít, amióta bejátszotta magát a Rennes első csapatába.

Francia védő lesz a Chelsea új rekordigazolása

A 20 éves védő eddig 34 mérkőzésen lépett pályára a francia bajnokságban, a Transfermarkt 20 millió euróra becsüli a piaci értékét, a Chelsea azonban jóval többet fog fizetni érte.

Fabrizio Romano, az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró a közösségi oldalán arról számolt be, hogy a Chelsea a személyes feltételekben már megegyezett a francia játékossal, akinek az átigazolási díja 65 millió euró körüli összeg lesz.

🚨💣 Chelsea have agreed personal terms with Jeremy Jacquet, the clear main target at centre back.



Contract ready, player keen and talks ongoing with Rennes asking for club record sale fee around €65m.#CFC bid currently lower. A mission to France already took place. ✈️🇫🇷 pic.twitter.com/ZEHP19DdkX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 18, 2026

A Rennes az elmúlt években rendkívül jó üzleteket kötött. A klub történetének legdrágábban értékesített futballistája a belga Jérémy Doku, akiért 2023 nyarán 60 millió eurót fizetett a Manchester City. A második helyen a francia válogatott Désiré Doué áll, akiért 2024 nyarán 50 millió eurót fizetett a Paris Saint-Germain, a tavalyi BL-döntőben pedig ő lett a finálék történetének első játékosa lett, aki három gólban vállalt szerepet egy fináléban.