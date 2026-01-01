A szakember kevesebb mint hat hónappal azután hagyja el a Stamford Bridge-et, hogy első szezonja végén megnyerte a klubvilágbajnokságot. A Chelsea az elmúlt hét bajnoki mérkőzéséből mindössze egyet nyert meg, decemberben pedig hat meccsen csupán hat pontot gyűjtött, aminek következtében már 15 pont a hátránya az éllovas Arsenalhoz képest. A bennfentesek szerint a Chelsea nem elsősorban az eredmények miatt küldte el az edzőt.

Enzo Maresca már nem a Chelsea edzője

Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

A Chelsea kirúgta Enzo Marescát

Maresca korábban lenyűgözte a klub kulcsfiguráit – köztük Paul Winstanley és Laurence Stewart sportigazgatókat, valamint a társtulajdonos, Behdad Eghbalit – azzal, hogy a Chelsea-t a legjobb négy közé vezette a Premier League-ben, valamint megnyerte a Konferencia-ligát és a klubvilágbajnokságot is az előző idényben.

Maresca mindenkit megdöbbentett, amikor a Chelsea egyetlen decemberi bajnoki győzelme után, az Everton elleni 2–0-s meccs után azt mondta, hogy sokan voltak, akik a meccset megelőző 48 órát a klubhoz való csatlakozása óta a legrosszabb időszakká tették. Ezek a kijelentések mindenféle előzetes egyeztetés nélkül hangzottak el, miközben a klub alkalmazottai és vezetői inkább zárt ajtók mögött szerették volna rendezni az ilyen jellegű ügyeket.

A feszültség azonban már hónapokkal korábban elkezdett kialakulni. Maresca a Chelsea sikerei után szerette volna növelni saját ismertségét klubon kívüli megjelenésekkel is. Könyvkiadást tervezett, amit azonban a klub megakadályozott, valamint engedély nélkül szólalt fel az olaszországi Il Festival dello Sport rendezvényen, amelyet a La Gazzetta dello Sport szervezett.

Nyilvánosan is bírálta a klub döntését, amiért nem igazoltak középhátvédet Levi Colwill elülső keresztszalag-sérülése után a felkészülési időszakban. A vezetőség azzal indokolta a döntést, hogy ebben az esetben Josh Acheampangot kellett volna elküldeni – végül Maresca elfogadta ezt az álláspontot.

A korábbi Leicester-edző időközben ügynököt is váltott, és felmerült a neve Pep Guardiola esetleges utódjaként a Manchester Citynél, amit Maresca nyilvánosan cáfolt. Emellett egyre gyakrabban fordult elő, hogy nem a klub hivatalos melegítőjét viselte, hanem saját ruházatban jelent meg.