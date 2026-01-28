Két Chelsea-szurkolót megtámadtak kedden este Nápoly központjában, a Santa Maria La Nova tér közelében a Napoli elleni BL-meccs előtt — számolt be róla az olasz La Gazetta dello Sport. A sérültek közül az egyik 22 éves Chelsea-szurkolót a Pellegrini kórházba szállították, ahol ellátták; az orvosi jelentés szerint könnyebb sérüléseket szenvedett, és tíznapig ellátásra szorul.

A Chelsea-címerét nem kedvelik Nápolyban, két szurkoló ezt testközelből érezhette meg. Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A Chelsea hivatalos közleményben reagált az esetre. A londoni klub kiemelte, hogy két szurkolójuk kórházi ellátásra szorult, bár a sérüléseik nem súlyosak. A klub emlékeztette a szurkolókat, hogy legyenek különösen elővigyázatosak tartózkodásuk alatt, és vegyék figyelembe a meccs előtti utazási-biztonsági javaslatokat. A klubok és a hatóságok általános protokollja az ilyen eseteknél a fokozott óvatosság és a helyi rendőrséggel való együttműködés.

A Chelsea korábban is tanácsokkal látta el a szimpatizánsait: tanácsolták, hogy ne viseljenek nyíltan a csapathoz köthető ruházatot vagy szimbólumot, és lehetőleg ne mozogjanak túl feltűnően, hogy elkerüljék a konfliktusokat a dél-olasz városban. A hatóságok vizsgálják az ügy körülményeit. A drukkereket pedig ismételten óvatosságra intik, különösen a város nevezetesebb részein és a sűrűn látogatott találkozóhelyeken.