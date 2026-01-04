Live
Jó napjuk volt a londoni csapatoknak. A Manchester City hazai pályán ugyanis csak 1-1-es döntetlent játszott a klubvilágbajnok Chelsea-vel az angol labdarúgó-bajnokság huszadik fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén. Ezzel 6 pontra nőtt az Arsenal előnye a Premier League élén.

A Premier League 5. helyén álló londoni együttestől a héten menesztették Enzo Maresca vezetőedzőt, akinek helyét ideiglenesen Calum McFarlan vette át, irányításával pedig - Enzo Fernandez 94. percben szerzett góljának köszönhetően - pontot szerzett a Chelsea.

Manchester City's Italian goalkeeper #25 Gianluigi Donnarumma makes a save as Chelsea's Argentinian midfielder #08 Enzo Fernandez prepares to score during the English Premier League football match between Manchester City and Chelsea at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on January 4, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Enzo Fernandez góljának a Chelsea és az Arsenal drukkerei is örülhettek
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Chelsea-bravúr Manchesterben

Ugyan a City csak az első félidő 38. percében találta el először a kaput (egy perccel korábban Erling Haaland rúgott óriási kapufát, de az hivatalosan nem számít kaput eltaláló lövésnek), a manchesteri csapat végig jelentős mezőnyfölényben játszott. Ami végül a 42. percben érett góllá, amikor Tijani Reijnders az ötös bal sarkáról a felső léc alá bombázott.

Fordulás után Andrei Santos, majd Liam Delap érkezésével a Chelsea játékába is élet költözött, és a londoniak végül egy hihetetlenül szerencsés jelenetsor végén megszerezték az egyenlítő gólt.

A Manchester City a bajnokságban eddig csak a nyitófordulóban veszített pontokat otthon, azóta mostanáig sorozatban nyolc győzelmet aratott. A PL góllövőlistáját 19 találattal vezető norvég Erling Haaland sorozatban a harmadik bajnoki mérkőzésen nem tudott a kapuba találni.

 

