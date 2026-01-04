A Premier League 5. helyén álló londoni együttestől a héten menesztették Enzo Maresca vezetőedzőt, akinek helyét ideiglenesen Calum McFarlan vette át, irányításával pedig - Enzo Fernandez 94. percben szerzett góljának köszönhetően - pontot szerzett a Chelsea.

Enzo Fernandez góljának a Chelsea és az Arsenal drukkerei is örülhettek

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Chelsea-bravúr Manchesterben

Ugyan a City csak az első félidő 38. percében találta el először a kaput (egy perccel korábban Erling Haaland rúgott óriási kapufát, de az hivatalosan nem számít kaput eltaláló lövésnek), a manchesteri csapat végig jelentős mezőnyfölényben játszott. Ami végül a 42. percben érett góllá, amikor Tijani Reijnders az ötös bal sarkáról a felső léc alá bombázott.

Fordulás után Andrei Santos, majd Liam Delap érkezésével a Chelsea játékába is élet költözött, és a londoniak végül egy hihetetlenül szerencsés jelenetsor végén megszerezték az egyenlítő gólt.

A Manchester City a bajnokságban eddig csak a nyitófordulóban veszített pontokat otthon, azóta mostanáig sorozatban nyolc győzelmet aratott. A PL góllövőlistáját 19 találattal vezető norvég Erling Haaland sorozatban a harmadik bajnoki mérkőzésen nem tudott a kapuba találni.