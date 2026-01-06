Az új év első napján írtuk meg az Origón, hogy az angol bajnokságban az ötödik helyen álló Chelsea bejelentette, hogy kirúgja a csapat edzőjét, a 45 éves olasz Enzo Marescát. A szakember kevesebb mint hat hónappal azután hagyja el a Stamford Bridge-et, hogy első szezonja végén megnyerte a klubvilágbajnokságot. A Chelsea az elmúlt hét bajnoki mérkőzéséből mindössze egyet nyert meg, decemberben pedig hat meccsen csupán hat pontot gyűjtött a Premier League-ben.

Íme a Chelsea új vezetőedzője, Liam Rosenior

Fotó: ROMEO BOETZLE / AFP

Elvileg a Chelsea új edzője már aláírta a papírokat

A nemzetközi labdarúgás híreiben mindig jól értesült Fabrizio Romano írta meg a saját Facebook oldalán kedden délelőtt, hogy Liam Rosenior aláírta a szerződését a Chelsea csapatával. „Megerősíthetem, hogy hamarosan én leszek az új menedzser... A világ egyik legnagyobb klubjához igazolok!” – mondta a 41 éves szakember. Rosenior elhagyja a Strasbourgot, és január 10-én, a Charlton elleni FA Kupa-meccsen veszi át a csapat irányítását.