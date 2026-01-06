Live
Még egy hét sem telt el az új év első hónapjából, de máris új vezetőedzőt köszönthetnek a Premier League-ben. Az ötödik helyen álló Chelsea élére minden bizonnyal Liam Roseniort nevezik ki.

Az új év első napján írtuk meg az Origón, hogy az angol bajnokságban az ötödik helyen álló Chelsea bejelentette, hogy kirúgja a csapat edzőjét, a 45 éves olasz Enzo Marescát. A szakember kevesebb mint hat hónappal azután hagyja el a Stamford Bridge-et, hogy első szezonja végén megnyerte a klubvilágbajnokságot. A Chelsea az elmúlt hét bajnoki mérkőzéséből mindössze egyet nyert meg, decemberben pedig hat meccsen csupán hat pontot gyűjtött a Premier League-ben.

me a Chelsea új vezetőedzője, Liam Rosenior
Íme a Chelsea új vezetőedzője, Liam Rosenior
Fotó: ROMEO BOETZLE / AFP

Elvileg a Chelsea új edzője már aláírta a papírokat

A nemzetközi labdarúgás híreiben mindig jól értesült Fabrizio Romano írta meg a saját Facebook oldalán kedden délelőtt, hogy Liam Rosenior aláírta a szerződését a Chelsea csapatával. „Megerősíthetem, hogy hamarosan én leszek az új menedzser... A világ egyik legnagyobb klubjához igazolok!” – mondta a 41 éves szakember. Rosenior elhagyja a Strasbourgot, és január 10-én, a Charlton elleni FA Kupa-meccsen veszi át a csapat irányítását.

 

